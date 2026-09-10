49. Hockenheim Classics 2026: Peter Vagt mit seiner MAICO MD 250 WK Cup-Prototyp am Start

Rennfahrer Peter Vagt aus Scharbeutz steuert bei den 49. Hockenheim Classics vom 11. bis zum 13. September die legendäre MAICO MD 250 WK Cup-Prototyp.

Wenn vom 11. bis 13. September 2026 bei den 49. Hockenheim Classics 2026 historische Rennmaschinen auf die Strecke gehen, ist auch ein ganz besonderes Stück deutscher Motorrad- und Rennsportgeschichte dabei: Peter Vagt startet mit seiner MAICO MD 250 WK-Cup Prototyp.

Die MAICO ist nicht nur ein außergewöhnliches Rennmotorrad, sondern erinnert zugleich an ein ambitioniertes Kapitel der MAICO-Geschichte aus den frühen 1980er-Jahren. Bereits 1981 wurde genau diese MAICO MD 250 WK-CUP Prototyp von der Zeitschrift MOTORRAD ausführlich getestet. Der damalige Test trug den Titel „Cupazität“ und beschäftigte sich mit der Cup-Maschine, die als Rennmotorrad für einen geplanten MAICO-Cup gedacht war. Laut damaligem Bericht waren zunächst 50 identische MD 250 für den Cup vorgesehen.

Renntechnik aus einer besonderen MAICO-Ära

Der historische MOTORRAD-Test vermittelt eindrucksvoll, welchen sportlichen Anspruch die MD 250 WK-Cup seinerzeit hatte. Die Maschine verfügte über einen wassergekühlten Einylinder-Zweitaktmotor mit 247 cm³. Für die Cup-Version wurden gegenüber der Serienmaschine unter anderem die Leistung und Ausstattung angepasst. Im Test wurde eine Leistung von 27 kW (37 PS) bei 8.600/min angegeben. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 173 km/h liegend.

Auch die aufwendige Vollverkleidung war charakteristisch für das Rennmotorrad. Die damaligen Tester beschrieben die Maschine als ausgesprochen sportlich und hoben unter anderem ihr Fahrverhalten und die aerodynamische Auslegung hervor. Gleichzeitig zeigt der historische Test, wie kompromisslos die Cup-Maschine auf den Rennbetrieb ausgelegt war.

Genau diese Rennsportgeschichte bringt Peter Vagt nun nach Hockenheim. Sein MD 250 WK Cup-Prototyp wird dort nicht nur zu sehen sein, sondern von ihm auch aktiv im historischen Rennsport eingesetzt.

MAICO gleich mehrfach auf der Rennstrecke

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt die starke MAICO-Präsenz bei den Hockenheim Classics 2026. Neben Peter Vagt gehen weitere Fahrer mit historischen MAICO-Rennmaschinen an den Start:

Horst Böss – MAICO RS 125

Louis Coldewijn – MAICO RS 125

Bernd Döllinger – MAICO MD 250

Willi Stiefel – MAICO MD 250

Peter Vagt – MAICO MD 250 WK Cup-Prototyp

Jürgen Waizmann – MAICO RS 125

Damit wird Hockenheim zu einem besonderen Treffpunkt für Freunde der historischen MAICO-Rennsportgeschichte. Unterschiedliche Rennmaschinen und Fahrer bringen die Marke auf die Rennstrecke zurück und lassen eine Epoche wieder lebendig werden, in der MAICO mit technisch anspruchsvollen Zweitakt-Motorrädern für Aufsehen sorgte.

Ein Blick zurück: Die MAICO Cup-Maschine im Video

Wie eindrucksvoll die Geschichte des MAICO MD 250 WK Cup-Prototyps ist, zeigt auch ein Video auf dem YouTube-Kanal von Peter Vagt. Darin wird die Maschine nach 44 Jahren erstmals wieder von Peter Vagt gefahren. Das Video gibt einen authentischen Eindruck von der Rennmaschine und ihrer Rückkehr auf die Rennstrecke.

Link YouTube: MAICO MD 250 WK Cup-Prototyp nach 44 Jahren von Peter Vagt gefahren

Auch die MAICO-Boxenparade bei den 48. Hockenheim Classics 2025 vermittelt einen Eindruck von der besonderen MAICO-Präsenz beim historischen Rennsport. Zu sehen sind unter anderem MAICO RS 50, RS 125, MD 250 RS und die MAICO MD 250 WK CUP.

Link YouTube: MAICO Boxenparade bei den 48. Hockenheim Classics 2025

Vom historischen Dokument zurück auf die Rennstrecke

Besonders reizvoll ist dabei der zeitgeschichtliche Bezug: Die heute von Peter Vagt eingesetzte Maschine steht in direktem Zusammenhang mit jener Rennsportwelt, die bereits 1981 Gegenstand des ausführlichen MOTORRAD-Tests war. Der damalige Test nennt unter anderem eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 7,3 Sekunden, ein Gewicht von rund 120 Kilogramm und einen damaligen Preis von 5.865 DM.

Mehr als vier Jahrzehnte später geht es allerdings nicht mehr um einen geplanten MAICO-Cup der frühen 1980er-Jahre, sondern um die Bewahrung und das aktive Erleben historischer Rennsporttechnik. Genau darin liegt der besondere Reiz des historischen Motorsports: Motorräder, die einst für den Wettbewerb entwickelt wurden, werden nicht ins Museum gestellt, sondern auf der Rennstrecke bewegt.

Peter Vagt und die weiteren MAICO-Piloten sorgen damit bei den 49. Hockenheim Classics 2026 für ein Wiedersehen mit einer außergewöhnlichen Rennsport-Ära – und zeigen, dass die Faszination für die legendären MAICO-Zweitakter auch nach Jahrzehnten ungebrochen ist.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAICO Straßenrennsport Peter Vagt

Herr Peter Vagt

Wiesenweg 13

23684 Scharbeutz (Ortsteil Gleschendorf)

Deutschland

fon ..: 0174-6197328

web ..: https://www.youtube.com/@Maico-Peter

email : maicoletters@t-online.de

Über Peter Vagt – Eine lebenslange Leidenschaft für MAICO

Die Leidenschaft für Motorräder der Marke MAICO begleitet Peter Vagt aus Scharbeutz seit seiner Jugend – und ist bis heute ein fester Bestandteil seines Lebens. Bereits mit 19 Jahren erfüllte er sich einen besonderen Traum: Er kaufte eine neue MAICO MD 250 WK und fuhr damit von Holstein zum MAICO-Werk nach Pfäffingen. Es war der Beginn einer jahrzehntelangen Verbindung zu einer Marke, die ihn bis heute nicht losgelassen hat.

Peter Vagt engagierte sich früh bei den MAICO Freunden Deutschland. Von 1985 bis 2008 gab er das kleine Magazin „MAICO-Letters“ heraus und prägte damit über viele Jahre die Kommunikation innerhalb der MAICO-Gemeinschaft. Zahlreiche MAICO-Treffen im In- und Ausland gehörten ebenso zu seinem Leben wie der Austausch mit anderen Liebhabern und Sammlern.

Seine Leidenschaft ging dabei weit über das bloße Interesse an der Marke hinaus. In seinen besten Sammlerjahren besaß Vagt insgesamt 43 MAICO-Fahrzeuge. Zu seiner Sammlung gehörten neben Motorrädern auch drei besonders seltene MAICO 500 Kleinwagen. Unter den Motorrädern fanden sich außergewöhnliche Raritäten wie der Bundeswehr-Prototyp MAICO M 125/B und die äußerst seltene MAICO Taifun. Damit wurde Peter Vagt zu einem Kenner und Bewahrer bedeutender Kapitel der MAICO-Geschichte.

Seit 2012 hat seine Leidenschaft eine neue Facette bekommen: den historischen Straßenrennsport. Vagt nimmt regelmäßig an Veranstaltungen des Vereins für historische Rennsportfahrzeuge (VfV) teil und stellt sich nationalen wie internationalen Wettbewerben. Dabei setzt er auf zwei besondere MAICO-Rennmaschinen: eine MAICO RS 125 sowie den MAICO MD 250 WK Cup-Prototyp.

Was vor Jahrzehnten mit einer Fahrt auf einer neu gekauften MAICO zum Werk nach Pfäffingen begann, führt Peter Vagt heute auf die Rennstrecken Europas. Dabei verbindet er seine umfassende Kenntnis der historischen MAICO-Motorräder mit der Begeisterung für den aktiven Rennsport – und trägt so dazu bei, die Geschichte dieser traditionsreichen Marke lebendig zu halten.

Unterstützt wird Peter Vagt bei seinen motorsportlichen Aktivitäten seit vielen Jahren von German Oil, dem Hamburger Hersteller von Spezialölen. Die Partnerschaft verbindet technische Kompetenz mit der gemeinsamen Leidenschaft für historische Renntechnik und den Erhalt automobilen und motorradtechnischen Kulturguts.

Für die kommunikative und redaktionelle Begleitung seiner Aktivitäten steht Peter Vagt zudem die Leverkusener Synova Werbeagentur zur Seite. Die Agentur unterstützt ihn bei der Öffentlichkeitsarbeit, produziert Video- und Filmmaterial rund um seine MAICO-Projekte und betreut seinen YouTube-Kanal. Damit werden nicht nur die aktuellen Renneinsätze dokumentiert, sondern auch historische MAICO-Motorräder, Rennsportgeschichten und persönliche Erinnerungen für eine interessierte Öffentlichkeit festgehalten und digital zugänglich gemacht.

Gemeinsam mit German Oil und der Synova Werbeagentur trägt Peter Vagt damit dazu bei, die Faszination der Marke MAICO und ihrer Rennsportgeschichte auch für kommende Generationen lebendig zu halten.

[Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Über eine zusätzliche Verlinkung meines YouTube-Kanals „https://www.youtube.com/@Maico-Peter“ als Quellenangabe freue ich mich sehr.]

Pressekontakt:

Synova Werbeagentur

Frau Sandra Höller

Ernst-Bloch-Straße 4

51377 Leverkusen

fon ..: 02171-49059-0

web ..: https://www.synova.de

email : info@synova.de

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