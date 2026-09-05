MAICO-Rennfahrer Peter Vagt stellt MAICO MD 250 WK CUP-Prototyp auf dem 100-Jahre-MAICO-Jubiläumstreffen aus

Am 13. September 2026 findet das 100-Jahre-MAICO-Traditionstreffen im Rahmen des Dorffestes in Pfäffingen statt. MAICO-Straßenrennfahrer Peter Vagt und MAICO Köstler gehören zu den Ausstellern.

Am 13. September 2026 steht Pfäffingen ganz im Zeichen einer legendären deutschen Motorradmarke: Im Rahmen des Dorffestes findet das große 100-Jahre-MAICO-Jubiläumstreffen statt. Erwartet werden MAICO-Fans und Liebhaber historischer Motorräder aus ganz Europa – darüber hinaus haben sich sogar Besucher aus Amerika und Australien angekündigt.

Im Mittelpunkt des Treffens stehen Motorräder, Aussteller und Exponate aus der legendären MAICO-Ära. Das Jubiläum soll dabei nicht nur eine Reise in die Vergangenheit sein, sondern vor allem ein Treffpunkt für Menschen, die ihre Leidenschaft für MAICO bis heute verbindet.

Legendäre Rennmaschine als besonderes Highlight

Ein besonderer Höhepunkt wird die Ankunft von Peter Vagt sein. Der langjährige MAICO-Enthusiast reist mit seinem markanten MAICO-Transporter nach Pfäffingen und bringt ein außergewöhnliches Stück Rennsportgeschichte mit: seinen legendären MAICO MD 250 WK CUP-Prototyp, mit dem er dann eine Woche später bei den 49. Hockenheim Classics an den Start geht.

Die historische Rennmaschine wird beim Jubiläumstreffen ausgestellt und dürfte insbesondere bei den Freunden des klassischen Straßenrennsports für großes Interesse sorgen. Darüber hinaus bringt Vagt eine Vielzahl von MAICO-Accessoires mit und präsentiert aktuelle Rennsportfilme, die einen authentischen Einblick in die faszinierende Welt des historischen MAICO-Rennsports geben.

Damit wird der Besuch in Pfäffingen zu einer besonderen Verbindung von MAICO-Geschichte, Rennsport und gelebter Fan-Kultur. Für alle, die sich vorab einstimmen möchten, empfiehlt sich das YouTube-Video „MAICO Boxenparade“ unter dem Link https://youtu.be/WwMEGG1sjxA.

MAICO-Köstler mit aktuellen MC-Modellen und Ersatzteilen vor Ort

Auch MAICO-Köstler aus Leverkusen wird beim Jubiläumstreffen vertreten sein. Präsentiert werden unter anderem MC-Modelle aus der aktuellen Kleinserienfertigung. Darüber hinaus können sich MAICO-Freunde auf ein umfangreiches Angebot an Ersatzteilen für MC- und GS-Modelle ab Baujahr 1978 freuen.

Für Besitzer und Restauratoren historischer MAICO-Motorräder bietet sich damit die Gelegenheit, sich vor Ort über Ersatzteile, Technik und die aktuellen Möglichkeiten zur Erhaltung und Restaurierung dieser Motorräder auszutauschen.

Fachsimpeln, Erinnerungen und gemeinsame Ausfahrt

Das Jubiläumstreffen soll vor allem eines sein: ein persönliches Treffen der MAICO-Gemeinschaft. Neben der Ausstellung steht deshalb der gemeinsame Austausch im Mittelpunkt. Beim Fachsimpeln untereinander sowie im Gespräch mit früheren MAICO-Rennfahrern und ehemaligen Werksangehörigen können Erinnerungen an die große Zeit der Marke ausgetauscht und manche Geschichte aus erster Hand erzählt werden.

Eine gemeinsame Ausfahrt bietet zudem die Gelegenheit, die historischen MAICOs nicht nur zu bestaunen, sondern auch gemeinsam auf der Straße zu erleben.

Das internationale Teilnehmerfeld unterstreicht die außergewöhnliche Bedeutung des Jubiläums. MAICO-Freunde aus Deutschland und anderen europäischen Ländern treffen in Pfäffingen auf Gleichgesinnte aus Übersee und sogar aus Australien. So wird das 100-jährige Bestehen der Marke zu einem internationalen Wiedersehen der MAICO-Familie.

Das 100-Jahre-MAICO-Jubiläumstreffen findet am 13. September 2026 im Rahmen des Dorffestes in Pfäffingen statt. Besucher dürfen sich auf historische MAICO-Motorräder, besondere Exponate, Ersatzteile, Rennsportfilme, Benzingespräche und eine gemeinsame Ausfahrt freuen.

Ein Jubiläum für eine legendäre Marke – und ein Treffpunkt für alle, die MAICO nicht nur als Motorrad, sondern als Leidenschaft verstehen. Ein Besuch auf dem YouTube-Kanal von Peter Vagt unter https://www.youtube.com/@Maico-Peter verdeutlicht die gelebte MAICO-Leidenschaft.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAICO Straßenrennsport Peter Vagt

Herr Peter Vagt

Wiesenweg 13

23684 Scharbeutz (Ortsteil Gleschendorf)

Deutschland

fon ..: 0174-6197328

web ..: https://www.youtube.com/@Maico-Peter

email : maicoletters@t-online.de

Peter Vagt – Eine lebenslange Leidenschaft für MAICO

Die Leidenschaft für Motorräder der Marke MAICO begleitet Peter Vagt aus Scharbeutz seit seiner Jugend – und ist bis heute ein fester Bestandteil seines Lebens. Bereits mit 19 Jahren erfüllte er sich einen besonderen Traum: Er kaufte eine neue MAICO MD 250 WK und fuhr damit von Holstein zum MAICO-Werk nach Pfäffingen. Es war der Beginn einer jahrzehntelangen Verbindung zu einer Marke, die ihn bis heute nicht losgelassen hat.

Peter Vagt engagierte sich früh bei den MAICO Freunden Deutschland. Von 1985 bis 2008 gab er das kleine Magazin „MAICO-Letters“ heraus und prägte damit über viele Jahre die Kommunikation innerhalb der MAICO-Gemeinschaft. Zahlreiche MAICO-Treffen im In- und Ausland gehörten ebenso zu seinem Leben wie der Austausch mit anderen Liebhabern und Sammlern.

Seine Leidenschaft ging dabei weit über das bloße Interesse an der Marke hinaus. In seinen besten Sammlerjahren besaß Vagt insgesamt 43 MAICO-Fahrzeuge. Zu seiner Sammlung gehörten neben Motorrädern auch drei besonders seltene MAICO 500 Kleinwagen. Unter den Motorrädern fanden sich außergewöhnliche Raritäten wie der Bundeswehr-Prototyp MAICO M 125/B und die äußerst seltene MAICO Taifun. Damit wurde Peter Vagt zu einem Kenner und Bewahrer bedeutender Kapitel der MAICO-Geschichte.

Seit 2012 hat seine Leidenschaft eine neue Facette bekommen: den historischen Straßenrennsport. Vagt nimmt regelmäßig an Veranstaltungen des Vereins für historische Rennsportfahrzeuge (VfV) teil und stellt sich nationalen wie internationalen Wettbewerben. Dabei setzt er auf zwei besondere MAICO-Rennmaschinen: eine MAICO RS 125 sowie den MAICO MD 250 WK Cup-Prototyp.

Was vor Jahrzehnten mit einer Fahrt auf einer neu gekauften MAICO zum Werk nach Pfäffingen begann, führt Peter Vagt heute auf die Rennstrecken Europas. Dabei verbindet er seine umfassende Kenntnis der historischen MAICO-Motorräder mit der Begeisterung für den aktiven Rennsport – und trägt so dazu bei, die Geschichte dieser traditionsreichen Marke lebendig zu halten.

Unterstützt wird Peter Vagt bei seinen motorsportlichen Aktivitäten seit vielen Jahren von German Oil, dem Hamburger Hersteller von Spezialölen. Die Partnerschaft verbindet technische Kompetenz mit der gemeinsamen Leidenschaft für historische Renntechnik und den Erhalt automobilen und motorradtechnischen Kulturguts.

Für die kommunikative und redaktionelle Begleitung seiner Aktivitäten steht Peter Vagt zudem die Leverkusener Synova Werbeagentur zur Seite. Die Agentur unterstützt ihn bei der Öffentlichkeitsarbeit, produziert Video- und Filmmaterial rund um seine MAICO-Projekte und betreut seinen YouTube-Kanal. Damit werden nicht nur die aktuellen Renneinsätze dokumentiert, sondern auch historische MAICO-Motorräder, Rennsportgeschichten und persönliche Erinnerungen für eine interessierte Öffentlichkeit festgehalten und digital zugänglich gemacht.

Gemeinsam mit German Oil und der Synova Werbeagentur trägt Peter Vagt damit dazu bei, die Faszination der Marke MAICO und ihrer Rennsportgeschichte auch für kommende Generationen lebendig zu halten.

[Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Über eine zusätzliche Verlinkung meines YouTube-Kanals „https://www.youtube.com/@Maico-Peter“ als Quellenangabe freue ich mich sehr.]

Pressekontakt:

Synova Werbeagentur

Frau Sandra Höller

Ernst-Bloch-Straße 4

51377 Leverkusen

fon ..: 02171-49059-0

web ..: http://www.synova.de

email : info@synova.de

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