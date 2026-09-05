Bioethanol-Kamin im Faktencheck: WELCON beantwortet die 15 häufigsten Fragen zu Wärme, Verbrauch, Sicherheit

Heizt ein Ethanol-Kamin wirklich? Wie lange brennt ein Liter Bioethanol, wie viel CO? entsteht und muss während des Betriebs gelüftet werden? WELCON beantwortet die wichtigsten Fragen.

Giesen, 5. September 2026 – Echtes Feuer ohne Holz, Rauchabzug und klassischen Schornstein: Bioethanol-Kamine sind für viele Menschen eine interessante Möglichkeit, eine offene Flamme in den Wohnbereich zu integrieren. Gleichzeitig gibt es kaum ein anderes Kaminprodukt, zu dem so viele unterschiedliche Aussagen über Heizleistung, Verbrauch, Kosten und Sicherheit kursieren.

Der Wellness- und Wohnspezialist WELCON beantwortet deshalb 15 häufige Fragen rund um Bioethanol-Kamine.

1. Heizt ein Bioethanol-Kamin wirklich?

Ja. Bei der Verbrennung von Bioethanol entsteht Wärme, die direkt an den Aufstellraum abgegeben wird.

Im Gegensatz zu einem klassischen Kamin mit Schornstein wird ein Teil der erzeugten Wärme nicht zusammen mit heißen Abgasen durch einen Schornstein nach draußen geleitet.

Wie stark der Wärmeeffekt wahrgenommen wird, hängt insbesondere von der Größe des Brenners, der Flammenleistung, dem Raumvolumen und der Betriebsdauer ab.

Ein Bioethanol-Kamin kann einen Raum deshalb spürbar erwärmen. Er sollte jedoch nicht mit einer regulären Gebäudeheizung gleichgesetzt werden.

„Viele Interessenten betrachten einen Ethanol-Kamin zunächst ausschließlich als Designobjekt“, erklärt ein Sprecher des Unternehmens. „Wer einige Zeit vor einem größeren Modell mit entsprechendem Brenner sitzt, stellt schnell fest, dass echtes Feuer selbstverständlich auch echte Wärme erzeugt.“

2. Wie lange brennt ein Liter Bioethanol?

Die Brenndauer hängt vom jeweiligen Brenner und dessen Einstellung ab.

Ein pauschaler Wert für sämtliche Ethanol-Kamine wäre deshalb unseriös.

Als konkretes Praxisbeispiel kann der WELCON Bioethanol-Kamin Göteborg dienen. Seine Brennkammer fasst 3,5 Liter und ermöglicht je nach Betriebsbedingungen eine Brenndauer von bis zu etwa 14 Stunden.

Das entspricht rechnerisch einem Verbrauch von rund 0,25 Litern pro Stunde.

Unter diesen Bedingungen würde ein Liter Bioethanol für ungefähr vier Stunden Brenndauer ausreichen.

Andere Brenner können deutlich mehr oder weniger Ethanol pro Stunde verbrauchen.

3. Wie viel Bioethanol verbraucht ein Kamin pro Stunde?

Auch hier entscheidet die Konstruktion des Brenners.

Beim genannten Beispiel mit 3,5 Litern Brennstoff und bis zu rund 14 Stunden Brenndauer ergibt sich rechnerisch:

o Verbrauch: etwa 0,25 Liter pro Stunde

o 1 Liter: etwa 4 Stunden Brenndauer

o 3,5 Liter: bis zu etwa 14 Stunden Brenndauer

Diese Werte lassen sich nicht automatisch auf jeden Bioethanol-Kamin übertragen. Ein größerer Brenner mit einer breiteren und kräftigeren Flamme kann einen höheren Verbrauch aufweisen.

4. Was kostet eine Stunde mit einem Bioethanol-Kamin?

Die Kosten lassen sich aus Brennstoffpreis und Verbrauch berechnen.

Ein Beispiel:

Kostet ein Liter Bioethanol 3 Euro und verbraucht der Kamin rund 0,25 Liter pro Stunde, entstehen Brennstoffkosten von etwa 0,75 Euro pro Stunde.

Bei 4 Euro pro Liter wären es bei gleichem Verbrauch etwa 1 Euro pro Stunde.

Die einfache Formel lautet:

Preis pro Liter × Verbrauch pro Stunde = Brennstoffkosten pro Stunde.

Wer unterschiedliche Ethanol-Kamine hinsichtlich ihrer Betriebskosten vergleichen möchte, sollte deshalb nicht nur auf die Größe des Brennstoffbehälters achten, sondern auf den tatsächlichen Verbrauch pro Stunde.

5. Wie viel CO? entsteht beim Verbrennen von einem Liter Bioethanol?

Bioethanol besteht im Wesentlichen aus Ethanol. Bei dessen Verbrennung entstehen vor allem Kohlendioxid und Wasser.

Aus der chemischen Reaktionsgleichung lässt sich die theoretische CO?-Menge berechnen.

Bei vollständiger Verbrennung von einem Liter reinem Ethanol entstehen aufgrund von Molekulargewicht und Dichte rechnerisch ungefähr 1,5 Kilogramm CO?.

Bei handelsüblichem Bioethanol hängt der genaue Wert von Ethanolkonzentration und Zusammensetzung des Brennstoffs ab.

Wichtig ist dabei: Bei einem Kamin ohne Abgasführung gelangt das entstehende Kohlendioxid in die Raumluft und wird nicht durch einen Schornstein nach außen abgeführt.

6. Entsteht beim Bioethanol-Kamin nur CO? und Wasser?

Diese Aussage wäre zu pauschal.

Bei einer idealisierten vollständigen Verbrennung von reinem Ethanol entstehen Kohlendioxid und Wasser. In der praktischen Anwendung können jedoch weitere Verbrennungsprodukte entstehen.

Zusätzlich können handelsübliche Brennstoffe beispielsweise Vergällungsmittel und andere Bestandteile enthalten.

Deshalb sollte ein Ethanol-Kamin nicht als emissionsfreie Feuerstelle bezeichnet werden.

Für den Betrieb in Innenräumen sind die Herstellerangaben, die vorgesehene Raumgröße und eine ausreichende Frischluftzufuhr zu beachten.

7. Muss man bei einem Bioethanol-Kamin lüften?

Ja. Bei der Nutzung eines Bioethanol-Kamins in Innenräumen muss auf ausreichende Frischluftzufuhr geachtet werden.

Die Verbrennung benötigt Sauerstoff und gibt Verbrennungsprodukte unmittelbar an die Raumluft ab.

Wie viel Frischluft erforderlich ist, hängt unter anderem von Brennerleistung, Betriebsdauer und Raumgröße ab. Maßgeblich sind deshalb die Angaben des Herstellers für das jeweilige Modell.

Ein Ethanol-Kamin sollte insbesondere nicht einfach über längere Zeit in einem kleinen, geschlossenen und schlecht belüfteten Raum betrieben werden.

8. Braucht ein Bioethanol-Kamin einen Schornstein?

Ein für den schornsteinlosen Betrieb konstruierter Bioethanol-Kamin benötigt grundsätzlich keinen klassischen Rauchabzug wie ein Holz- oder Kaminofen.

Das ist einer der wesentlichen Unterschiede.

Bei einem Holzkamin müssen Rauch und Verbrennungsgase über eine entsprechende Abgasanlage abgeführt werden. Ein Bioethanol-Kamin ist dagegen als Feuerstelle ohne klassischen Schornstein konzipiert.

Der fehlende Schornstein bedeutet allerdings gleichzeitig, dass die bei der Verbrennung entstehenden Stoffe nicht über einen Rauchabzug nach draußen gelangen.

Deshalb ist die ausreichende Belüftung des Aufstellraums wichtig.

9. Entsteht bei einem Ethanol-Kamin Rauch?

Bei bestimmungsgemäßem Betrieb unterscheidet sich die Verbrennung deutlich von einem Holzfeuer. Es wird kein Holz verbrannt, sodass weder Holzrauch noch Holzasche entstehen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass eine Ethanolflamme grundsätzlich als emissionsfrei angesehen werden kann.

Verunreinigungen, ungeeigneter Brennstoff oder ungünstige Verbrennungsbedingungen können das Verbrennungsverhalten beeinflussen.

10. Entsteht Ruß?

Bei einer sauber brennenden Ethanolflamme ist die Rußbildung wesentlich geringer als bei einem klassischen Holzfeuer.

Treten auffällige Rußablagerungen auf, sollte deshalb geprüft werden, ob der richtige Brennstoff verwendet wird und ob der Kamin entsprechend den Herstellervorgaben betrieben wird.

Auch Gegenstände oder Dekorationen dürfen nicht unzulässig in den Flammenbereich hineinragen.

11. Ist Bioethanol gefährlich?

Bioethanol ist ein brennbarer Flüssigbrennstoff. Entsprechend sorgfältig muss damit umgegangen werden.

Die wichtigste Sicherheitsregel lautet:

Niemals Bioethanol in einen brennenden oder noch heißen Brenner nachfüllen.

Eine möglicherweise kaum sichtbare Restflamme kann ausreichen, um nachgegossenen Brennstoff zu entzünden. Auch ein bereits erloschener Brenner kann noch sehr heiß sein.

Vor dem Nachfüllen muss die Feuerstelle vollständig erloschen und entsprechend der Bedienungsanleitung ausreichend abgekühlt sein.

Bioethanol sollte außerdem verschlossen und fern von Zündquellen sowie außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden.

12. Kann man einen Bioethanol-Kamin unbeaufsichtigt brennen lassen?

Nein.

Ein Bioethanol-Kamin besitzt eine echte offene Flamme und sollte während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt bleiben.

Kinder und Haustiere sollten sich nicht unbeaufsichtigt in unmittelbarer Nähe der Feuerstelle aufhalten.

Auch brennbare Gegenstände wie Vorhänge, Papier, Möbel oder Dekorationen müssen den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand zur Flamme einhalten.

13. Kann ein Bioethanol-Kamin eine Heizung ersetzen?

WELCON betrachtet Bioethanol-Kamine in erster Linie als Feuerstellen für Atmosphäre und zusätzliche Wärme – nicht als Ersatz für eine reguläre Gebäudeheizung.

Zwar wird bei der Verbrennung spürbare Wärme erzeugt. Gleichzeitig müssen beim Betrieb in Innenräumen Frischluftzufuhr und Raumluftqualität berücksichtigt werden.

Ein Vergleich allein anhand der theoretisch erzeugten Wärme würde deshalb zu kurz greifen.

Ein Ethanol-Kamin eignet sich vor allem für Menschen, die echtes Flammenspiel mit einem zusätzlichen Wärmeeffekt verbinden möchten.

14. Kann ein Bioethanol-Kamin auch draußen verwendet werden?

Das hängt vom jeweiligen Modell ab.

Geeignete Bioethanol-Kamine können auch auf Terrasse oder in anderen dafür vorgesehenen Außenbereichen betrieben werden.

Dabei gelten allerdings andere Bedingungen als im Innenraum. Wind kann beispielsweise das Flammenbild erheblich beeinflussen.

Außerdem müssen Ethanol-Kamine und Brenner vor ungeeigneter Witterung und Feuchtigkeit geschützt werden. Entscheidend sind auch hier die Herstellerangaben des jeweiligen Modells.

15. Worauf sollte man beim Kauf eines Bioethanol-Kamins achten?

WELCON empfiehlt, einen Ethanol-Kamin nicht ausschließlich nach Optik und Preis auszuwählen.

Wichtige Kriterien sind:

o eine solide und standsichere Konstruktion

o ein für das Gerät vorgesehener Ethanolbrenner

o klare Angaben zu Brennstoffmenge und Verbrauch

o Vorgaben zur erforderlichen Raumgröße

o nachvollziehbare Sicherheits- und Bedienhinweise

o sichere Möglichkeiten zum Löschen beziehungsweise Regulieren der Flamme

o ausreichende Abstände zu brennbaren Materialien

o ein für den vorgesehenen Indoor- oder Outdoor-Einsatz geeignetes Modell

Besonders wichtig ist die Bedienungsanleitung. Bei einer offenen Feuerstelle sind Vorgaben zu Aufstellung, Befüllung, Betrieb, Löschen und Abkühlen keine Nebensache.

Bioethanol-Kamin: Die wichtigsten Fakten auf einen Blick

o Bioethanol erzeugt bei der Verbrennung echte Wärme.

o Ein Liter kann bei einem sparsamen Brenner beispielsweise rund vier Stunden reichen; die tatsächliche Brenndauer ist modellabhängig.

o Bei einem Verbrauch von 0,25 Litern pro Stunde kostet eine Betriebsstunde bei 3 Euro je Liter Bioethanol rund 0,75 Euro.

o Bei vollständiger Verbrennung von einem Liter reinem Ethanol entstehen theoretisch ungefähr 1,5 Kilogramm CO?.

o Ein schornsteinlos konstruierter Bioethanol-Kamin benötigt keinen klassischen Rauchabzug.

o In Innenräumen ist ausreichende Frischluftzufuhr erforderlich.

o Bioethanol-Kamine sind nicht emissionsfrei.

o Bioethanol darf niemals in einen brennenden oder heißen Brenner nachgefüllt werden.

o Ein brennender Ethanol-Kamin darf nicht unbeaufsichtigt bleiben.

o Für Verbrauch, Mindest-Raumgröße, Sicherheitsabstände und Betrieb sind die Angaben des jeweiligen Herstellers entscheidend.

Fazit: Einfaches Feuer bedeutet nicht sorgloses Feuer

Der wesentliche Reiz eines Bioethanol-Kamins liegt in der Kombination aus echtem Flammenbild und vergleichsweise unkomplizierter Aufstellung ohne klassischen Schornstein.

Gleichzeitig bleibt ein Ethanol-Kamin eine echte Feuerstelle.

„Bioethanol-Kamine werden manchmal entweder völlig verharmlost oder unnötig dramatisiert“, erklärt ein Sprecher des Unternehmens. „Sinnvoller ist ein sachlicher Blick auf die Fakten: Ethanol brennt, erzeugt Wärme und ermöglicht echtes Feuer ohne klassischen Holzofen. Gleichzeitig entstehen Verbrennungsprodukte, und mit einem brennbaren Flüssigbrennstoff muss entsprechend verantwortungsvoll umgegangen werden.“

Wer Verbrauch, Raumgröße, Belüftung und Sicherheitsvorgaben berücksichtigt, kann deshalb wesentlich besser beurteilen, ob ein Bioethanol-Kamin zur eigenen Wohnsituation passt.

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