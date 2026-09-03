Sauna an der Steckdose: Wie leistungsfähig sind moderne 230-Volt-Saunen wirklich?

WELCON erklärt, welche Temperaturen mit 230 Volt möglich sind, was eine Saunastunde kostet und wann 400 Volt tatsächlich notwendig sind

Hasede, 3. September 2026 – Eine klassische Sauna braucht Starkstrom – diese Vorstellung hält sich hartnäckig. Moderne kompakte Saunen zeigen jedoch, dass hohe Saunatemperaturen auch mit einem 230-Volt-Anschluss möglich sind. Doch wie leistungsfähig ist eine Sauna an der normalen Steckdose wirklich? Wie heiß wird sie, wie lange benötigt sie zum Aufheizen und wo liegen die Unterschiede zu einer 400-Volt-Sauna?

Der Wellness-Spezialist WELCON beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Saunen für den privaten Einsatz und setzt bei seinen kompakten EASYHEAT-Modellen auf 3,6-kW-Saunaöfen mit 230-Volt-Anschluss.

Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Wie heiß wird eine 230-Volt-Sauna?

Entscheidend für die erreichbare Temperatur ist nicht allein die Spannung des Stromanschlusses. Ebenso wichtig sind Leistung des Ofens, Größe der Kabine, Bauweise, Außentemperatur, Glasflächen und die Wärmeeigenschaften der verwendeten Materialien.

Bei entsprechend kompakter Bauweise können moderne 230-Volt-Saunen klassische Saunatemperaturen erreichen.

Die WELCON EASYHEAT Duo Indoor arbeitet beispielsweise mit einem 3,6-kW-Ofen an 230 Volt und erreicht Temperaturen von über 90 °C. Unter geeigneten Bedingungen sind bei der Indoor-Ausführung auch Temperaturen von über 100 °C möglich.

Auch Outdoor ist 230 Volt keineswegs automatisch mit niedrigen Temperaturen gleichzusetzen. Die kompakten EASYHEAT Outdoor-Modelle erreichen bei Außentemperaturen oberhalb von 0 °C Temperaturen von über 90 °C. Selbst bei einer Außentemperatur von etwa -5 °C sind nach bisherigen Erfahrungen rund 85 °C möglich.

„Für viele Interessenten ist überraschend, welche Temperaturen sich mit 230 Volt inzwischen erreichen lassen“, erklärt ein Sprecher des Unternehmens. „Entscheidend ist, dass Ofenleistung und Kabinenvolumen sinnvoll aufeinander abgestimmt sind.“

Warum reichen 3,6 kW bei einer kleinen Sauna aus?

Ein wesentlicher Faktor ist das zu erwärmende Luftvolumen.

Eine große Saunakabine benötigt erheblich mehr Heizleistung als eine kompakte Sauna für ein oder zwei Personen. Deshalb lässt sich die Frage nach der notwendigen Ofenleistung nicht unabhängig von der Größe und Konstruktion der Sauna beantworten.

Die EASYHEAT Duo Outdoor Fasssauna von WELCON besitzt beispielsweise einen Durchmesser von 180 cm bei einer Tiefe von nur 120 cm. Das kompakte Volumen ermöglicht es, mit einem 3,6-kW-Ofen hohe Temperaturen zu erreichen.

Damit zeigt sich ein grundlegender Unterschied zwischen einer kleinen privaten Sauna und einer großen Familien-, Hotel- oder Gewerbesauna: Mehr elektrische Leistung ist vor allem dann notwendig, wenn ein entsprechend größeres Raumvolumen erwärmt werden muss.

Wie lange braucht eine 230-Volt-Sauna zum Aufheizen?

Eine pauschale Aufheizzeit lässt sich nicht seriös für jede 230-Volt-Sauna nennen.

Bei einer Indoor-Sauna spielen insbesondere Ausgangstemperatur, gewünschte Zieltemperatur und Kabinenkonstruktion eine Rolle.

Bei einer Outdoor-Sauna kommen weitere Faktoren hinzu. Eine Gartensauna, die bei winterlichen Außentemperaturen gestartet wird, benötigt naturgemäß andere Aufheizbedingungen als dieselbe Sauna an einem milden Sommertag.

Auch Wind, Standort und die Häufigkeit des Türöffnens beeinflussen den Temperaturverlauf.

WELCON empfiehlt deshalb, bei Vergleichen von Saunen nicht nur mit einer einzelnen Aufheizzeit zu werben, sondern immer die dazugehörigen Bedingungen anzugeben.

Die Aussage „90 °C in X Minuten“ ist ohne Angabe der Ausgangs- und Außentemperatur nur eingeschränkt aussagekräftig.

Was kostet eine Stunde Sauna mit 230 Volt?

Hier lässt sich vergleichsweise einfach rechnen.

Ein 3,6-kW-Saunaofen benötigt bei durchgehend maximaler Heizleistung theoretisch 3,6 Kilowattstunden Strom pro Stunde.

Bei einem angenommenen Strompreis von 0,30 Euro pro Kilowattstunde ergibt sich:

3,6 kW × 1 Stunde × 0,30 Euro/kWh = 1,08 Euro.

Eine Betriebsstunde bei voller Heizleistung kostet in diesem Beispiel somit maximal rund 1,08 Euro.

In der Praxis kann der tatsächliche Verbrauch nach Erreichen der gewünschten Temperatur niedriger liegen, wenn die Steuerung den Ofen nicht permanent mit voller Leistung betreibt.

Der konkrete Verbrauch hängt deshalb von Temperatur, Umgebung, Nutzungsdauer und Regelverhalten des Ofens ab.

Braucht man für eine 230-Volt-Sauna einen Elektriker?

„230 Volt“ bedeutet nicht automatisch, dass jeder beliebige vorhandene Stromkreis ungeprüft für einen 3,6-kW-Saunaofen geeignet ist.

Ein 3,6-kW-Verbraucher zieht bei 230 Volt rechnerisch rund 15,7 Ampere und liegt damit nahe an der Belastungsgrenze eines mit 16 Ampere abgesicherten Stromkreises.

Deshalb müssen unter anderem Absicherung, Leitungslänge, Kabelquerschnitt, Verlegeart und weitere Verbraucher auf demselben Stromkreis berücksichtigt werden.

WELCON empfiehlt daher, die vorhandene Elektroinstallation im Zweifelsfall von einer Elektrofachkraft prüfen zu lassen.

Der entscheidende Vorteil gegenüber vielen leistungsstärkeren Saunaanlagen bleibt dennoch bestehen: Ein separater 400-Volt-Starkstromanschluss ist bei entsprechend konzipierten 230-Volt-Modellen nicht erforderlich.

230 Volt oder 400 Volt – was ist besser?

Die Antwort hängt vom Einsatzzweck ab.

400-Volt-Systeme ermöglichen höhere Ofenleistungen und sind deshalb vor allem bei größeren Saunakabinen sinnvoll. Muss ein großes Raumvolumen aufgeheizt werden, kann zusätzliche Leistung die Aufheizzeit verkürzen und größere Leistungsreserven schaffen.

Eine kompakte Sauna für ein oder zwei Personen stellt jedoch andere Anforderungen.

Hier kann ein auf die Kabinengröße abgestimmter 3,6-kW-Ofen an 230 Volt vollkommen ausreichend sein, um klassische Saunatemperaturen zu erreichen.

Die Frage sollte deshalb nicht lauten:

„Sind 400 Volt besser als 230 Volt?“

Sondern:

„Welche Heizleistung benötigt die konkrete Saunakabine für ihre Größe und ihren Einsatzbereich?“

Wann ist eine 230-Volt-Sauna sinnvoll?

Eine 230-Volt-Sauna ist insbesondere interessant, wenn:

eine kompakte Sauna für ein oder zwei Personen gesucht wird,

kein 400-Volt-Anschluss am gewünschten Standort vorhanden ist,

bauliche und elektrische Eingriffe möglichst gering gehalten werden sollen,

die Sauna flexibel in bestehende Wohn- oder Gartenbereiche integriert werden soll,

klassische Saunatemperaturen gewünscht werden, ohne eine große Kabine beheizen zu müssen.

Für große Saunen mit mehreren Liegeflächen und entsprechend großem Innenvolumen kann dagegen ein leistungsstärkerer 400-Volt-Ofen die sinnvollere Lösung sein.

Indoor oder Outdoor: Wo arbeitet 230 Volt effizienter?

Eine Indoor-Sauna besitzt grundsätzlich günstigere Ausgangsbedingungen.

Steht die Sauna beispielsweise in einem auf etwa 20 °C beheizten Raum, muss wesentlich weniger Temperaturdifferenz überwunden werden als bei einer Gartensauna, die im Winter bei -5 °C gestartet wird.

Outdoor sind deshalb Konstruktion, Holzstärke, Kabinengröße und Wärmeverluste besonders wichtig.

Bei den EASYHEAT Outdoor-Modellen setzt WELCON unter anderem auf 38 mm starkes, thermobehandeltes Fichtenholz und eine kompakte Konstruktion.

Dass eine Outdoor-Sauna mit 230 Volt auch bei Minusgraden funktionieren kann, zeigen die bislang ermittelten Werte: Bei etwa -5 °C Außentemperatur sind rund 85 °C Innentemperatur erreichbar.

230 Volt bedeutet nicht automatisch weniger Sauna

Die Spannung allein sagt wenig darüber aus, ob eine Sauna leistungsfähig genug ist.

Eine große Saunakabine benötigt naturgemäß mehr Heizleistung. Bei einer kompakten und entsprechend konstruierten Sauna kann dagegen ein 3,6-kW-Ofen an 230 Volt ausreichen, um Temperaturen von 90 °C und mehr zu erreichen.

„Für den privaten Anwender ist letztlich nicht entscheidend, wie viele Volt auf dem Typenschild stehen“, erklärt ein Sprecher des Unternehmens. „Entscheidend ist, welche Temperatur die Sauna unter realistischen Bedingungen erreicht, wie lange sie dafür benötigt und wie hoch der Energieverbrauch tatsächlich ist.“

Genau diese Werte machen unterschiedliche Saunasysteme für Verbraucher vergleichbar.

Kurz erklärt: Reichen 230 Volt für eine Sauna?

Ja. Eine kompakte und darauf ausgelegte Sauna kann mit einem 3,6-kW-Ofen an 230 Volt klassische Saunatemperaturen von 80 bis über 90 °C erreichen. Bei geeigneten Indoor-Modellen sind auch Temperaturen oberhalb von 100 °C möglich.

Der Vorteil liegt darin, dass kein 400-Volt-Starkstromanschluss erforderlich ist. Ob 230 Volt oder 400 Volt sinnvoller sind, hängt vor allem von Größe, Konstruktion und gewünschter Heizleistung der jeweiligen Sauna ab.

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