5.000 Beratungsgespräche ausgewertet: Diese Fehler machen Käufer von Massagesesseln am häufigsten

WELCON-Analyse zeigt: Preis allein entscheidet selten über langfristige Zufriedenheit

Hildesheim/Giesen, Juli 2026 – Wer einen Massagesessel kaufen möchte, vergleicht häufig Programme, Funktionen und Preise. Doch worauf kommt es im Alltag wirklich an? Die WELCON Europe GmbH & Co. KG hat rund 5.000 Beratungsgespräche mit Interessenten und Kunden ausgewertet und dabei die häufigsten Fragen, Fehlentscheidungen und Kaufmotive analysiert.

Das Ergebnis: Viele Käufer konzentrieren sich zunächst auf die Anzahl der Massageprogramme oder den günstigsten Preis. Im späteren Gebrauch entscheiden jedoch ganz andere Faktoren über die Zufriedenheit.

Die fünf häufigsten Fehlentscheidungen

1. Nur auf den Preis achten

Ein günstiger Anschaffungspreis sagt wenig über Massagequalität, Langlebigkeit oder Ersatzteilversorgung aus. Hochwertige Massagesessel unterscheiden sich insbesondere bei Mechanik, Ergonomie und Service.

2. Die Massageeinheit unterschätzen

Ob 2D-, 3D- oder moderne 4D-Technologie – die Bauart der Massageeinheit beeinflusst Intensität, Anpassungsfähigkeit und das gesamte Massageerlebnis deutlich stärker als die Anzahl der Automatikprogramme.

3. Körpergröße nicht berücksichtigen

Nicht jeder Massagesessel passt zu jeder Person. Eine automatische Körpererkennung sowie eine ausreichend lange Massageeinheit sind wichtige Voraussetzungen für eine ergonomische Ganzkörpermassage.

4. Bedienkomfort unterschätzen

Im Alltag werden meist nur wenige Programme regelmäßig genutzt. Eine übersichtliche Bedienung und sinnvoll abgestimmte Automatikprogramme erhöhen die Zufriedenheit oft stärker als eine möglichst große Funktionsvielfalt.

5. Service erst nach dem Kauf bewerten

Ein Massagesessel ist eine langfristige Investition. Ersatzteilverfügbarkeit, technischer Service und kompetente Beratung sollten bereits vor dem Kauf berücksichtigt werden.

Beratung verändert Kaufentscheidungen

Die Auswertung zeigt außerdem, dass viele Interessenten ihre ursprüngliche Kaufentscheidung nach einer fachlichen Beratung ändern. Häufig rücken dabei Aspekte wie Ergonomie, Verarbeitungsqualität, Wartungsfreundlichkeit und langfristiger Komfort stärker in den Mittelpunkt als einzelne Zusatzfunktionen.

„Viele Kunden beginnen ihre Suche mit technischen Daten oder Preisvergleichen. Im persönlichen Gespräch zeigt sich jedoch schnell, dass die individuellen Anforderungen entscheidend sind. Ein Massagesessel sollte zum Menschen passen – nicht nur zum Budget“, erklärt Stefan Iburg, Gründer und Geschäftsführer der WELCON Europe GmbH & Co. KG.

Orientierung in einem wachsenden Markt

Der Markt für Home-Wellness-Produkte entwickelt sich kontinuierlich weiter. Gleichzeitig wächst die Zahl der angebotenen Modelle und Ausstattungsvarianten. Die Auswertung der Beratungsgespräche soll Verbraucher dabei unterstützen, Kaufentscheidungen fundierter zu treffen und typische Fehlkäufe zu vermeiden.

Über die Auswertung

Die Ergebnisse basieren auf rund 5.000 Beratungen von Interessenten und Kunden der WELCON Europe GmbH & Co. KG. Analysiert wurden wiederkehrende Fragen, Kaufmotive und typische Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Kauf eines Massagesessels.

Über WELCON Europe GmbH & Co. KG

Die WELCON Europe GmbH & Co. KG entwickelt und vertreibt seit vielen Jahren hochwertige Home-Wellness-Produkte für Privatkunden sowie gewerbliche Anwender. Zum Sortiment gehören unter anderem Massagesessel, Boxspringbetten, Saunen, Infrarotkabinen und Relaxsessel. Das Unternehmen beliefert Kunden in Deutschland und zahlreichen weiteren europäischen Ländern.

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Welcon Europe GmbH & Co. KG

Frau Eve Lewandowski

Kampstr. 14

31180 Giesen

Deutschland

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Wohlbefinden, Entspannung und bewusstes Leben: Das ist seit vielen Jahren unsere Kern- kompetenz. Als einer der führenden Anbieter für hochwertiges Wellness-Equipment beliefern wir nicht nur professionelle Anwender wie zum Beispiel Hotels, Praxen oder Fitness- Studios, sondern auch private Kunden – überall in Deutschland und europaweit.

Unser Lieferprogramm beschränkt sich bewusst auf Produkte, die man in dieser Qualität, Ausstattung und Güte oft lange sucht. Dass wir sie zu einem erstaunlich günstigen Preis bereithalten, hat einen einfachen, aber einleuchtenden Grund: Wir ersparen uns und Ihnen teure Werbung. Als Versandhändler verzichten wir zudem auf kostspielige Ladenlokale. Durch dieses kundenorientierte Marketing können wir Ihnen einen Preisvorteil einräumen, der ebenfalls zu einem entspannten Gefühl beiträgt.

Lernen Sie uns kennen: Im Internet unter welcon.de oder ganz persönlich in unserer über 850 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche im niedersächsischen Hasede. Wir freuen uns, Sie mit dem Besten zu überzeugen!

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