Kein Vermittler: A-Z Maschinenwelt startet mit auctionz eigene Online-Auktionen für Gebrauchtmaschinen

Kein Marktplatz, kein Vermittler: Unter auctionz.de versteigert die A-Z Maschinenwelt GmbH ab September 2026 ausschließlich Gebrauchtmaschinen aus eigenem Eigentum. Erste Auktionen enden im Oktober.

Unter auctionz.de versteigert der Maschinenhändler aus Weinstadt ab September 2026 ausschließlich Maschinen aus eigenem Eigentum – die ersten Auktionen enden Anfang Oktober.

Weinstadt, 4. September 2026 – Die A-Z Maschinenwelt GmbH aus Weinstadt bei Stuttgart startet im September 2026 mit auctionz (auctionz.de) ihre eigene internationale Online-Auktionsplattform für gebrauchte Industrie- und Produktionsmaschinen. Anders als bei den meisten Auktionsportalen kommen dabei ausschließlich Maschinen und Betriebsausstattungen unter den Hammer, die sich im Eigentum des Unternehmens befinden. A-Z Maschinenwelt tritt mit auctionz bewusst nicht als Marktplatz oder Vermittler für Drittanbieter auf, sondern bleibt das, was das Unternehmen seit jeher ist: ein persönlicher Maschinenhändler, der für seine Ware einsteht. Die ersten Auktionen enden Anfang Oktober 2026.

Transparenz statt Anonymität

Viele Auktionsplattformen im Maschinenhandel agieren als reine Vermittler. Käufer wissen dabei oft nicht genau, wer hinter der angebotenen Ware steht oder wer bei technischen Fragen verantwortlich ist. Bei auctionz ist das anders: Jede angebotene Maschine wurde vom Team persönlich besichtigt, begutachtet, ehrlich fotografiert und beschrieben. Käufer haben von der ersten technischen Frage über Kauf und Zahlung bis zu Demontage, Verladung, Zollpapieren und Exportabwicklung einen direkten Ansprechpartner.

„Der Markt braucht keine weitere Plattform, auf der irgendjemand irgendetwas einstellen kann. Genau das wollen wir auch nicht sein. Wir bleiben Maschinenhändler, wir kaufen die Ware selbst, wir kennen unsere Maschinen und wir stehen persönlich dafür ein, was wir anbieten. Mit auctionz nutzen wir lediglich ein neues Medium, um Maschinen noch transparenter und internationaler zu vermarkten – ohne die persönliche Verantwortung abzugeben.“

_Thomas Reichelt, Geschäftsführer, A-Z Maschinenwelt GmbH_

„Wir verkaufen keine Maschine, die wir nicht selbst gesehen haben. Thomas oder ich stehen persönlich vor jeder Anlage, bevor sie in die Auktion geht. Was wir fotografieren und beschreiben, entspricht dem Zustand, den der Käufer später vorfindet – daran lassen wir uns messen.“

_Adnan Saeed, Gründer und Geschäftsführer, A-Z Maschinenwelt GmbH_

Maschinen aus Insolvenzen, Betriebsaufgaben und Überbeständen

Die versteigerten Maschinen stammen aus Insolvenzen, Betriebs- und Standortaufgaben, Restrukturierungen und Überbeständen sowie aus dem Ankauf kompletter Maschinenparks und Produktionsstandorte durch A-Z Maschinenwelt. Das Angebot richtet sich an mittelständische Produktionsunternehmen, internationale Maschinenhändler, Werkstätten und industrielle Endkunden weltweit. Versteigert wird in zehn Kategorien:

* Konventionelle Werkzeugmaschinen

* CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren

* Komplette Produktionsanlagen

* Metallbearbeitung

* Holzbearbeitung

* Kunststofftechnik

* Messtechnik

* Kompressoren und Drucklufttechnik

* Lager- und Betriebstechnik

* Werkstatt- und Betriebsausstattung

So funktionieren die Auktionen

Die Auktionen laufen vollständig digital ab. Ein automatischer Bietagent bietet auf Wunsch bis zum festgelegten Maximalgebot mit; bei Geboten kurz vor Auktionsende verlängert sich die Laufzeit automatisch. Auf den Zuschlagspreis wird ein Aufgeld von 9 Prozent erhoben. Eventuell notwendige Demontage- und Verladekosten werden separat und transparent ausgewiesen – als reine durchgereichte Kostenpositionen ohne zusätzliche Marge. Auch nach dem Zuschlag begleitet A-Z Maschinenwelt seine Kunden umfassend, auf Wunsch inklusive vollständiger Abwicklung von BAFA-Prozessen, Export und Zollpapieren, bis zur erfolgreichen Abholung der Maschine.

Die Fakten im Überblick

* Launch der Plattform: September 2026

* Erste Auktionsenden: Anfang Oktober 2026

* Format: Vollständig digitale Online-Auktionen mit Bietagent und automatischer Verlängerung

* Konditionen: 9 % Aufgeld auf den Zuschlagspreis; Demontage/Verladung als durchgereichte Kosten ohne Aufschlag

* Service: Persönliche Ansprechpartner, BAFA-, Export- und Zollabwicklung bis zur Abholung

* URL: www.auctionz.de

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

A-Z Maschinenwelt GmbH

Herr Thomas Reichelt

Weinbergstraße 80

71384 Weinstadt

Deutschland

fon ..: 0711 55 34 26 58

web ..: https://www.auctionz.de

email : info@az-maschinenwelt.com

Die A-Z Maschinenwelt wurde 2011 von Adnan Saeed gegründet und firmiert seit 2025 als GmbH mit Sitz in Weinstadt bei Stuttgart. Das Unternehmen handelt international mit gebrauchten Industrie- und Produktionsmaschinen, begleitet komplette Betriebsauflösungen und übernimmt Demontage, Logistik und Lagerung. Rund 20 Mitarbeitende arbeiten an den Standorten Weinstadt (Verwaltung) und Weilheim an der Teck (Lager und Showroom); vermarktet wird in Europa, Nordamerika, Asien und weiteren globalen Märkten. Seit Januar 2025 führt Thomas Reichelt das Unternehmen gemeinsam mit Adnan Saeed. Weitere Informationen unter www.az-maschinenwelt.com und www.auctionz.de.

Pressekontakt:

A-Z Maschi­nen­welt GmbH

Herr Thomas Reichelt

Weinbergstraße 80

71384 Weinstadt

fon ..: 0711 55 34 26 58

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