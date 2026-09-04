Wechsel in die Zeitarbeit: Mehr Flexibilität für Ärzte und Pflegekräfte

doxx zeigt, warum Arbeitnehmerüberlassung für medizinisches Fachpersonal eine attraktive Alternative zur klassischen Festanstellung sein kann

Starre Dienstpläne, wenig Einfluss auf die Arbeitszeiten und der Wunsch nach einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben: Für viele Ärztinnen, Ärzte, Pflegekräfte und Personal in Funktionsdiensten stellt sich irgendwann die Frage, ob die klassische Festanstellung noch zum eigenen Leben passt. Der Wechsel in die Zeitarbeit beziehungsweise Arbeitnehmerüberlassung (ANÜ) bietet medizinischem Fachpersonal eine flexible Alternative mit individuellen Einsatzmöglichkeiten.

Als Personalagentur der Medizin begleitet doxx seit 2010 Ärztinnen und Ärzte sowie Fach- und Pflegekräfte bei ihrem Einstieg in flexible Jobmodelle. Dabei stehen die persönlichen Wünsche und beruflichen Vorstellungen der Fachkräfte im Mittelpunkt.

Flexibel arbeiten statt starrer Dienstpläne

Ein wesentlicher Vorteil der Zeitarbeit ist die größere Entscheidungsfreiheit bei der Gestaltung des Arbeitsalltags. Medizinische Fachkräfte können selbst festlegen, wann, wo und in welchem Umfang sie arbeiten möchten. Möglich sind sowohl Vollzeit- als auch Teilzeiteinsätze, einzelne Dienste oder regelmäßige Einsätze.

Auch bei der Auswahl der Dienste gibt es Gestaltungsmöglichkeiten. Je nach Einsatz können beispielsweise Stations-, OP-, Bereitschafts- oder Praxisdienste übernommen werden. Bestimmte Schichten wie Spät- oder Wochenenddienste können ausgeschlossen werden.

Damit eröffnet die Arbeitnehmerüberlassung neue Möglichkeiten, berufliche und private Anforderungen miteinander zu verbinden.

Bundesweite Einsatzmöglichkeiten und neue Erfahrungen

Medizinische Zeitarbeit ermöglicht darüber hinaus Einblicke in unterschiedliche medizinische Einrichtungen. Ärzte und Pflegekräfte können beispielsweise in Kliniken, MVZs, Praxen sowie Senioren- und Pflegeeinrichtungen tätig werden. doxx vermittelt Einsätze bundesweit und berücksichtigt dabei die individuellen Vorstellungen der Fachkräfte.

Der Wechsel in die Zeitarbeit kann damit auch eine Möglichkeit sein, neue berufliche Erfahrungen zu sammeln, verschiedene Arbeitsumgebungen kennenzulernen oder nach einer beruflichen Pause schrittweise wieder in den Beruf einzusteigen.

Attraktive Vergütung und zusätzliche Leistungen

Auch finanziell kann sich der Wechsel in die Arbeitnehmerüberlassung lohnen. Nach Angaben von doxx liegen die Vergütungen für die vermittelten Einsätze über den tariflichen Rahmenbedingungen. Darüber hinaus können je nach Einsatz zusätzliche Leistungen wie Verpflegungspauschalen, Fahrtkostenzuschüsse und Schichtzuschläge hinzukommen. Bei Bedarf kann auch eine Unterkunft für die Dauer eines Einsatzes gestellt werden.

Damit verbindet Zeitarbeit für viele medizinische Fachkräfte finanzielle Vorteile mit größerer zeitlicher und räumlicher Flexibilität.

Rechtssicherheit und persönliche Betreuung

Bei einem Wechsel in die Zeitarbeit schließen Ärztinnen, Ärzte oder Pflegekräfte einen Arbeitsvertrag mit der Personalagentur ab und werden für einen vereinbarten Zeitraum an eine medizinische Einrichtung überlassen. Dadurch unterscheidet sich das Modell von einer selbstständigen Tätigkeit und bietet einen klar geregelten arbeitsrechtlichen Rahmen.

doxx begleitet die Fachkräfte dabei während des gesamten Prozesses – von der Registrierung und persönlichen Beratung über die Auswahl passender Einsätze bis hin zur Organisation und Betreuung während des Einsatzes. Das Registrieren und die Beratung bei doxx sind kostenfrei. Zusätzlich bietet das Unternehmen unter anderem eine subsidiäre Haftpflichtversicherung für die Dauer der Einsätze an.

Zeitarbeit als Chance für eine neue Arbeitsrealität

Der Wechsel von einer klassischen Festanstellung in die Zeitarbeit ist für viele medizinische Fachkräfte zunächst ein großer Schritt. Gleichzeitig kann er neue Perspektiven eröffnen: mehr Einfluss auf die eigene Arbeitszeit, unterschiedliche Einsatzorte, attraktive Vergütungsmöglichkeiten und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.

„Wir erleben immer wieder, dass medizinische Fachkräfte ihren Beruf grundsätzlich gerne ausüben, sich aber eine Veränderung der Rahmenbedingungen wünschen. Flexible Arbeitsmodelle können hier eine echte Alternative sein“, sagt Melissa Birkenbihl, Senior Sales Managerin.

Wer über einen Wechsel in die Zeitarbeit nachdenkt, kann sich zunächst unverbindlich über die Möglichkeiten informieren und die eigenen Wünsche und Vorstellungen mit einem persönlichen Ansprechpartner besprechen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

doxx GmbH

doxx GmbH

Wilckensstraße 1A

69120 Heidelberg

Deutschland

fon ..: 06221655910

web ..: https://doxx.de/

email : marketing@doxx.de

Als Personalagentur der Medizin kümmert sich doxx um flexible Jobangebote in der Medizin. doxx sorgt dafür, dass Ärztinnen und Ärzte sowie Fach- und Pflegepersonal ihre Wunschstellen finden. Von Heidelberg, Stuttgart, Hamburg, München, Mirow und Regensburg aus vermittelt das doxx-Team deutschlandweit Angebote in Zeitarbeit, Festanstellung und in befristeter Anstellung. Dadurch werden offene Stellen in Kliniken und Praxen besetzt und die medizinische Versorgung sichergestellt. doxx wurde 2010 in Heidelberg gegründet und ist seitdem stetig gewachsen.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

doxx GmbH

Janina Kresin

Wilckensstraße 1A

69120 Heidelberg

fon ..: 06221655910

web ..: https://doxx.de/

email : marketing@doxx.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.