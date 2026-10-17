Neunter Titel für den NRV – und ein Aufbruchsignal für die Segel-Bundesliga

Norddeutscher Regatta Verein holt am Wannsee die Meisterschale – vier Aufsteiger aus der 2. Liga – Liga stellt Spielplan 2027, europäische Serie und neue Partner vor

Berlin, 17. Oktober 2026 (DSL e.V.) – Ein Meister mit Tradition und eine Liga im Aufbruch: Der Norddeutsche Regatta Verein (NRV) ist zum neunten Mal Deutscher Meister der Segelvereine. Beim Finale im Verein Seglerhaus am Wannsee (VSaW) machte die Crew um Steuermann Tobias Schadewaldt den Titel perfekt und gewann auch den Finalspieltag. Zugleich setzte die Deutsche Segel-Liga e.V. (DSL) am Ende ihrer ersten Saison nach der Neuausrichtung ein klares Signal: Bei der Meisterfeier stellte sie den Spielplan 2027, eine neue europäische Liga-Serie und neue Partner vor.

„Ich freue mich sehr über die gute Stimmung beim Liga-Finale in Berlin und die starke Leistung des NRV als neuer Deutscher Meister. Man spürt die Aufbruchstimmung. Ich denke, 2027 wird ein starkes Jahr für die Liga“, sagt Katrin Adloff, Vizepräsidentin Wettsegeln des Deutschen Segler-Verbandes (DSV).

Der Meister: Titel Nummer neun für Hamburg

Mit 11 Punkten aus fünf Spieltagen und drei Spieltagssiegen war der NRV als klarer Tabellenführer an den Wannsee gereist. Bei schwierigen Leichtwindbedingungen setzte sich die Hamburger Crew früh in der Spitzengruppe fest und übernahm am Freitag auch die Führung im Finalspieltag. Die Verfolger Joersfelder Segel-Club und Mühlenberger Segel-Club fanden am Wannsee nicht zu ihrer Saisonform. Am Samstag zeigte sich der Wannsee von einer anderen Seite: Bei Regen und Wind zwischen 8 und 15 Knoten verteidigte der NRV seine Führung auch am Schlusstag und gewann auch den Finalspieltag. Am Ende steht der NRV mit 12 Punkten nach sechs Spieltagen ganz oben, 23 Punkte vor dem Zweiten.

Für Tobias Schadewaldt ist es der siebte Meistertitel, für Klaas Höpcke der neunte, für Luisa Krüger der fünfte – Henrik Peters wird erstmals Deutscher Meister.

„Es sah einfach und deutlich aus – aber das war es nicht. Dieser Spieltag auf dem Wannsee hat uns alles abverlangt, körperlich und vor allem im Kopf. Mental war das extrem anspruchsvoll: Bei schwierigem, wechselndem Wind musst du in jedem einzelnen Rennen hellwach bleiben, darfst dir keinen Fehler erlauben und musst trotzdem mutig segeln. Jetzt mit der Meisterschale hier zu stehen, ist ein unglaubliches Gefühl, das ich noch gar nicht richtig fassen kann. Danke an den NRV, an mein Team und an das gesamte Liga-Team – ohne euch wäre das nicht möglich gewesen“, sagt Tobias Schadewaldt, Steuermann des Norddeutschen Regatta Vereins.

„Das war für uns eine großartige Saison, und ich bin stolz aufs Team. Wir sind wieder mit einem breiten Kader von 13 Sportlern die sechs Spieltage gesegelt, und ich freue mich, dass das Ligasegeln im NRV seit 14 Jahren einen wichtigen Stellenwert hat. Vielen Dank an unsere Freunde vom VSaW für das großartige Finale. Im kommenden Jahr freuen wir uns sehr, wenn wir zum Saisonabschluss alle Bundesliga-Vereine auf der schönen Außenalster begrüßen dürfen“, sagt Klaus Lahme, Clubmanager des Norddeutschen Regatta Vereins.

2. Liga: Krimi um den Aufstieg

Die spannendste Entscheidung des Wochenendes fiel in der 2. Segel-Bundesliga. Vier Aufstiegsplätze, und vor dem letzten Tag lagen sechs Vereine innerhalb weniger Punkte. Einzig der Konstanzer Yacht Club ließ keinen Zweifel: Er dominierte den Finalspieltag und übernahm die Spitze der Saisonwertung. Dahinter kämpften Lübecker Yacht-Club, Regatta-Segler Neuruppin, Gastgeber VSaW mit Steuerfrau Catharina Schaaff, Segel-Club Ville, Flensburger Segel-Club und Akademischer Segler-Verein Warnemünde bis zur letzten Wettfahrt um die übrigen drei Plätze. Am Ende setzten sich der Lübecker Yacht-Club und Regatta-Segler Neuruppin mit je 28 Punkten sowie der Segel-Club Ville mit 31 Punkten durch. Der Akademische Segler-Verein Warnemünde, der VSaW und der Flensburger Segel-Club verpassten den Aufstieg mit jeweils 33 Punkten knapp.

In die 1. Liga steigen demnach auf: der Konstanzer Yacht Club, der Lübecker Yacht-Club, Regatta-Segler Neuruppin und der Segel-Club Ville.

„Für den VSaW steht diese Saison für einen Generationswechsel. Unsere Junioren sind in der Deutschen Junioren Segel-Liga Zweite geworden. Unser Bundesliga-Team mit Steuerfrau Catharina Schaaff hat bis zur letzten Wettfahrt um den Aufstieg gekämpft. Dieses Mal hat es knapp nicht gereicht. Trotzdem bin ich sehr stolz auf die Mannschaft. Der Weg stimmt, und 2027 greifen wir wieder an“, sagt Marlene Raabe-Steinherr, stellvertretende Vorsitzende des Vereins Seglerhaus am Wannsee.

Den umgekehrten Weg gehen vier Vereine der 1. Liga: der Klub am Rupenhorn, die Entdecker- und Seefahrer Fördervereinigung, die Segler-Vereinigung Wuppertal und die Seglervereinigung Itzehoe. Gerettet hat sich der Württembergische Yacht-Club, der sich mit einem starken Finale aus der Abstiegszone segelte.

Gelebte Inklusion: BAT Sailing Team hält die Klasse

Ein Team der 2. Liga steht für mehr als Punkte: Mit dem BAT Sailing Team ist Wir sind Wir Inclusion in Sailing e.V. als inklusive Crew in der Segel-Bundesliga dabei. Das Team segelte die gesamte Saison konstant im Mittelfeld, beendet 2026 auf Rang 10 und hat den Klassenerhalt geschafft. Damit ist das BAT Sailing Team auch 2027 in der 2. Liga am Start – gelebte Inklusion auf der Regattabahn.

Die Platzierungen

1. Segel-Bundesliga, Saisonwertung: Meister wird der Norddeutsche Regatta Verein (12 Punkte) vor dem Joersfelder Segel-Club (35) und dem Münchner Yacht-Club (40). Den Finalspieltag gewann der Norddeutsche Regatta Verein vor dem Düsseldorfer Yacht-Club und dem Bayerischen Yacht-Club.

2. Segel-Bundesliga, Saisonwertung: Es siegt der Konstanzer Yacht Club (22 Punkte) vor dem Lübecker Yacht-Club (28) und Regatta-Segler Neuruppin (28). Den Finalspieltag gewann der Konstanzer Yacht Club vor Regatta-Segler Neuruppin und dem Akademischen Segler-Verein Warnemünde.

Gewertet wird im Low-Point-System: Der Spieltagssieger erhält einen Punkt, Rang 2 zwei Punkte und so weiter. Wer am Saisonende die wenigsten Punkte hat, liegt vorn. Alle Ergebnisse: https://deutsche-segelbundesliga.de/dsbl-event/6-spieltag-2026/

Signal für 2027: Die Liga stellt sich neu auf

Die Meisterfeier war zugleich Startschuss für die nächste Saison.

Peter Weichsel, Vorsitzender der Deutschen Segel-Liga e.V., kündigt an: Für 2027 werden viele Bausteine der Liga in Deutschland neu aufgestellt und zukunftsfähig ausgerichtet. Damit schließt auch ein Jahr des Übergangs.

Auftakt zur Saison 2027 ist am 24. und 25. Oktober der Liga-Pokal. Dort werden vier Startplätze für die 2. Segel-Bundesliga 2027 neu ausgesegelt.

Für 2027 kündigte der Deutsche Segel-Liga e.V. an:

– Neuer Spielplan 2027: Die Bundesliga startet vom 16. bis 18. April in Friedrichshafen und führt über Überlingen, Berlin, Kiel/Strande und Warnemünde zum Finale vom 14. bis 16. Oktober in Hamburg. Erstmals sind die Termine von Segel-Bundesliga und Deutscher Junioren Segel-Liga eng aufeinander abgestimmt. Die durchführenden Vereine haben dabei eine wesentlich stärkere Rolle und werden die Liga mit formen

– Neue Boote: Mit ShipShape und Thomas Wieting hat der Deutsche Segel-Liga e.V. einen Vertrag über vier Jahre geschlossen über die Bereitstellung von zwölf J/70 für die Bundesliga und die Junioren Segel-Liga. In der 1. Segel-Bundesliga kommen dabei 2027 sechs neue J/70 zum Einsatz. Möglich wurde das dank der Unterstützung durch Mittelmann’s Werft.

– Neue Segel: REAL Sailing aus Damp mit Martin Jannsen ist neuer Sponsor für die Segel der Segel-Bundesliga 2027 – eine über 2027 hinaus gehende Partnerschaft ist geplant und sollte die Deutsche Segel-Liga jährlich mit neuen Segeln ausstatten.

– Neuer Social Media Auftritt: Mit der Hamburger Agentur Liquid Words – Marine Communications und Dr. Bendix Hügelmann gewinnt die Liga einen neuen Social-Media-Partner. Er entwickelt die Social-Media-Strategie der Deutschen Segel-Bundesliga und setzt sie um – ein wichtiger Meilenstein der Neuausrichtung und Grundlage auch für mehr Sponsoring Einnahmen

– Neu in Europa: Gemeinsam mit den Segel-Ligen aus Polen, Österreich und der Schweiz richtet der Deutsche Segel-Liga e.V. ab 2027 die „Eurosaf Sailing Champions League Series“ aus. Auftakt ist die „Sailing League European Championship 2027“ vom 2. bis 4. April in Punat (Kroatien), erwartet werden 15 bis 20 Teams. Informationen: https://sailingleague.org

Weitere Einzelheiten zur Saison 2027 folgen in einer eigenen Pressemitteilung.

Über die Deutsche Segel-Bundesliga

Die Deutsche Segel-Bundesliga wurde 2013 gemeinsam mit 17 Segelvereinen gegründet. Veranstalter der Liga ist der Deutsche Segler-Verband (DSV), Ausrichter ist die Deutsche Segel-Liga e.V., die für die operative Organisation und Durchführung der Spieltage verantwortlich zeichnet. In der 1. und 2. Segel-Bundesliga treten jeweils 18 Clubs gegeneinander an, gesegelt wird auf baugleichen J/70 mit vierköpfigen Crews. Der Sieger der 1. Liga darf sich „Deutscher Meister der Segelvereine“ nennen und erhält die Meisterschale.

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Der Deutsche Segel-Liga e.V. wurde im März 2014 in Hamburg gegründet und ist außerordentliches Mitglied im Deutschen Segler-Verband (DSV). Als Dachverband vereint er alle 36 Segelvereine der 1. und 2. Liga und vertritt deren Interessen gegenüber dem DSV.

Der DSL e.V. ist vom DSV mit der eigenverantwortlichen Durchführung des Ligabetriebs betraut und beauftragt die DSBL GmbH mit der Gesamtorganisation. Mit drei von fünf Stimmen im Liga-Komitee ist der Verein das zentrale Steuerungselement.

Gesegelt wird auf einheitlichen J/70-Kielbooten im Fleet-Race-Modus. Der jährlich ermittelte Sieger trägt den Titel „Deutscher Meister der Segelvereine“. Zudem ist der DSL e.V. Partner und Schirmherr der Deutschen Junioren Segel-Liga (DJSL).

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