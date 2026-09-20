Norddeutscher Regatta Verein gewinnt am Wannsee und baut die Führung aus

Der Akademische Segelverein Warnemünde siegt in der 2. Segel-Bundesliga – 16 Wettfahrten pro Team bei Südwestwind bis 20 Knoten – vor dem Finale im Oktober trennen die ersten vier Vereine der 2. Liga

Düsseldorf/Berlin, 20. September 2026 (DSL e.V.) – Der Norddeutsche Regatta Verein (NRV) hat den 5. Spieltag der 1. Segel-Bundesliga auf dem Berliner Wannsee gewonnen. Mit 35 Punkten setzte sich das Hamburger Team am Sonntag vor dem Berliner Yacht-Club (38) und dem Joersfelder Segel-Club (43) durch. In der 2. Segel-Bundesliga, die parallel ihren 4. Spieltag austrug, siegte der Akademische Segelverein Warnemünde (39) vor dem Flensburger Segel-Club (45) und dem Segel-Club Ville (46). Gastgeber beider Ligen war der Potsdamer Yacht Club (PYC), Ausrichter die Deutsche Segel-Liga e.V. (DSL).

Für den NRV segelten Steuermann Tobias Schadewaldt, Leon Passlack, Miklas Schaper und Bjarne Stegelmann. Gesegelt wurde Club gegen Club auf baugleichen Booten der Klasse J/70 mit vierköpfigen Crews; 36 Vereinsteams aus ganz Deutschland waren am Start. Jedes Team bestritt 16 Wettfahrten.

Von Leichtwind bis 20 Knoten: drei Tage am Wannsee

Schon der erste Wettfahrttag stellte die Teams vor anspruchsvolle Bedingungen: Der Wind war über den gesamten Tag sehr böig und drehig, zum Abend flaute er ab und verlangte den Crews Leichtwindkönnen ab. Bis kurz nach 18 Uhr standen in beiden Ligen fünf vollständige Flights und zwei weitere Rennen im sechsten Flight zu Buche.

Der Samstag bot mit böigem Südwestwind von bis zu 20 Knoten beste Segelbedingungen. Vor allem auf den Vorwindkursen entstanden dabei teilweise spektakuläre Bilder, und die für den Wannsee typischen Winddreher sorgten für die gewohnte Spannung auf dem Wasser. In beiden Ligen wurden Rennen bis in den 13. Flight absolviert.

Damit standen für die meisten Teams am Sonntag nur noch drei Rennen auf dem Programm. Sie wurden beim druckvollsten Wind des Wochenendes und weiterhin böigen Bedingungen zügig gesegelt – am Ende konnten alle geplanten Wettfahrten des Spieltags vollständig absolviert werden.

Beim gastgebenden Potsdamer Yacht Club, gegründet 1891 und an der Wannseebrücke beheimatet, standen neben dem Sport das traditionelle Hafenfest am Freitag und die Seglerparty am Samstag auf dem Programm.

1. Segel-Bundesliga: Entscheidung im Duell mit dem Lokalmatador

An der Spitze lieferten sich der NRV und der Berliner Yacht-Club ein Rennen bis zum Schluss: Vor dem letzten Wettfahrttag lagen beide Teams punktgleich vorn, am Ende trennten sie drei Punkte. Dahinter kam der Joersfelder Segel-Club auf Rang drei, gefolgt vom Bayerischen Yacht-Club (46) und dem Mühlenberger Segel-Club (47).

Spieltagswertung: 1. Norddeutscher Regatta Verein (35 Punkte) · 2. Berliner Yacht-Club (38) · 3. Joersfelder Segel-Club (43) · 4. Bayerischer Yacht-Club (46) · 5. Mühlenberger Segel-Club (47)

Saisonwertung nach fünf von sechs Spieltagen: 1. Norddeutscher Regatta Verein (11 Punkte) · 2. Joersfelder Segel-Club (24) · 3. Mühlenberger Segel-Club (27) · 4. Münchner Yacht-Club (34) · 5. Segel- und Motorboot Club Überlingen (39)

Damit geht der NRV mit 13 Punkten Vorsprung in das Saisonfinale. Gewertet wird im Low-Point-System: Das Ergebnis eines Spieltags fließt als Punktzahl in die Saisonwertung ein – der Spieltagssieger erhält einen Punkt, Rang 2 zwei Punkte und so weiter bis Rang 18 mit 18 Punkten. Wer am Saisonende die wenigsten Punkte hat, liegt vorn.

„Toller Spieltag auf dem Wannsee. Spannende Rennen mit den Lokalmatadoren vom Berliner Yacht-Club. Ich habe heute Geburtstag – und ein Geschenk war die superknappe Ausgangslage heute Morgen, die wir dann gewonnen haben. Herzlichen Dank an Jury und Organisation. In vier Wochen findet das Finale beim VSaW statt. Wir haben unsere Führung jetzt auf 13 Punkte ausgebaut, freuen uns auf das Finale – und wollen die Führung nicht mehr abgeben“, sagt Tobias Schadewaldt, Skipper des NRV Bundesliga Teams.

„Das war jetzt mein zweites Event, das ich für den MSC in der Bundesliga segeln durfte, und ich hatte wieder richtig viel Spaß! Der Wind hat mitgespielt und wir konnten viele Rennen segeln. Unser Team war dabei ein guter Mix aus Erfahrung und neuen Gesichtern – mit mir und einem neuen Steuermann waren gleich zwei Unbekannte dabei. Mit dem 5. Platz und insgesamt fünf ersten Plätzen sind wir am Ende sehr zufrieden“, sagt Hanna Wille vom Mühlenberger Segel-Club.

2. Segel-Bundesliga: Warnemünde siegt – und die Tabelle rückt zusammen

In der 2. Segel-Bundesliga gab der Akademische Segelverein Warnemünde die Führung im Tagesklassement nicht mehr ab: Das Team war am Freitag mit fünf Siegen aus fünf Rennen gestartet und gewann den Spieltag mit 39 Punkten vor dem Flensburger Segel-Club und dem Segel-Club Ville.

Spieltagswertung: 1. Akademischer Segelverein Warnemünde (39 Punkte) · 2. Flensburger Segel-Club (45) · 3. Segel-Club Ville (46) · 4. Seglervereinigung 1903 Berlin (47) · 5. Lübecker Yacht-Club (48)

Saisonwertung nach vier von fünf Spieltagen: 1. Segel-Club Ville (20 Punkte) · 2. Lübecker Yacht-Club (21) · 3. Konstanzer Yacht Club (21) · 4. Flensburger Segel-Club (23) · 5. Verein Seglerhaus am Wannsee (25) · 6. Regatta-Segler-Neuruppin (26)

Der Spieltag hat die Tabellenspitze neu sortiert: Der Segel-Club Ville übernahm die Führung, die ersten vier Vereine trennen vor dem letzten Spieltag nur drei Punkte. Der Verein Seglerhaus am Wannsee, der den Spieltag auf dem eigenen Revier als Zwölfter beendete, fällt von Rang eins auf Rang fünf zurück – zwei Punkte hinter einem Aufstiegsplatz. Das Finale im Oktober richtet der VSaW selbst aus.

Ausblick: Finale vom 15. bis 17. Oktober am Wannsee

Beide Ligen kehren zum Saisonfinale an den Wannsee zurück: Vom 15. bis 17. Oktober 2026 tragen die 1. Segel-Bundesliga ihren 6. und die 2. Segel-Bundesliga ihren 5. Spieltag aus, Gastgeber ist dann der Verein Seglerhaus am Wannsee.

In der 1. Segel-Bundesliga geht es um die Meisterschale für den Deutschen Meister der Segelvereine – und am anderen Tabellenende um den Klassenerhalt: Die vier letztplatzierten Vereine steigen direkt ab. Plätze 15 bis 18: 15. Württembergischer Yacht-Club (63 Punkte) · 16. Entdecker- und Seefahrer-Fördervereinigung (68) · 17. Segler-Vereinigung Wuppertal (69) · 18. Seglervereinigung Itzehoe (70); auf Rang 14 der Düsseldorfer Yachtclub (58).

In der 2. Segel-Bundesliga steigen die Vereine auf den Plätzen eins bis vier direkt auf. Bei drei Punkten Abstand zwischen Rang eins und Rang vier und sechs Punkten bis Rang sechs ist dort vor der letzten Wettfahrt nichts entschieden.

Ergebnisse

Alle Ergebnisse des Spieltags und die Saisonwertung beider Ligen sind auf der Event-Seite gebündelt:

https://deutsche-segelbundesliga.de/dsbl-event/5-spieltag-2026/

===== BILDMATERIAL (Feld: Pressebilder des DSL e.V.) =====

Aktuelle Pressebilder des DSL e.V. vom 5. Spieltag am Wannsee zur redaktionellen Nutzung im Zusammenhang mit der Deutschen Segel-Bundesliga:

https://konzeptwerft.smugmug.com/Deutsche-Segel-Bundesliga/2026/05-Spieltag-PYC-1809-20092026/PRESSE-c-DSBL

Bildunterschrift: Siegerteams 5. Spieltag 1. Liga

Bildnachweis: © DSBL GmbH

===== ÜBER DIE DEUTSCHE SEGEL-BUNDESLIGA =====

Die Deutsche Segel-Bundesliga wurde 2013 gemeinsam mit 17 Segelvereinen gegründet. Veranstalter der Liga ist der Deutsche Segler-Verband (DSV), Ausrichter ist die Deutsche Segel-Liga e.V., die für die operative Organisation und Durchführung der Spieltage verantwortlich zeichnet. In der 1. und der 2. Segel-Bundesliga treten jeweils 18 Clubs gegeneinander an. Jeder der 36 Vereine nominiert einen Kader von bis zu 20 Seglerinnen und Seglern, von denen vier pro Verein und pro Regatta starten. Gesegelt wird auf baugleichen Booten der Klasse J/70; an jedem Spieltag entscheiden die Wettfahrten über die Punktzahl für die Tabelle. Am Ende der Saison darf sich der Sieger der 1. Segel-Bundesliga „Deutscher Meister der Segelvereine“ nennen und erhält die Meisterschale. Die Vereine der 1. Segel-Bundesliga haben sechs Spieltage, die der 2. Segel-Bundesliga fünf. Die vier letztplatzierten Vereine der 1. Segel-Bundesliga steigen ab, die Plätze eins bis vier der 2. Segel-Bundesliga steigen direkt auf. Bei der Qualifikation für die 2. Segel-Bundesliga, dem DSL-Pokal, werden vier Liga-Startplätze neu ausgesegelt.

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Der Deutsche Segel-Liga e.V. wurde im März 2014 in Hamburg gegründet und ist außerordentliches Mitglied im Deutschen Segler-Verband (DSV). Als Dachverband vereint er alle 36 Segelvereine der 1. und 2. Liga und vertritt deren Interessen gegenüber dem DSV.

Der DSL e.V. ist vom DSV mit der eigenverantwortlichen Durchführung des Ligabetriebs betraut und beauftragt die DSBL GmbH mit der Gesamtorganisation. Mit drei von fünf Stimmen im Liga-Komitee ist der Verein das zentrale Steuerungselement.

Gesegelt wird auf einheitlichen J/70-Kielbooten im Fleet-Race-Modus. Der jährlich ermittelte Sieger trägt den Titel „Deutscher Meister der Segelvereine“. Zudem ist der DSL e.V. Partner und Schirmherr der Deutschen Junioren Segel-Liga (DJSL).

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