Die Sports Betting Academy: Ein Vorreiter in der Sportwetten-Ausbildung

Etablierte Kompetenz seit 2018

Die 2018 gegründete Sports Betting Academy hat sich schnell als führender Anbieter im Bereich Sportwetten-Ausbildung etabliert. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen von ProvenExpert, darunter den Titel als Topdienstleister und Top-Empfehlung in den Jahren 2020 bis 2024.

Umfangreiche Lernmöglichkeiten

Über 3000 Teilnehmer haben bereits von den vielfältigen Kursen der Akademie profitiert, die von Onlinekursen bis zu einem intensiven Live-Coaching-Programm mit 300 Stunden pro Jahr reichen. Kursangebot ansehen.

Einzigartige Fachkenntnisse

Die Sports Betting Academy ist im deutschsprachigen Raum einzigartig. Sie vermittelt fundiertes Wissen zu Wahrscheinlichkeitsrechnung, Varianz und Stochastik und lehrt Methoden wie Match Betting und Value Betting, um konstante Gewinne zu erzielen. Webinar anschauen.

Zufriedene Teilnehmer und Transparenz

Transparenz und Ehrlichkeit sind die Grundpfeiler der Akademie. Die klare und logische Vermittlung komplexer Themen hat zu einer hohen Kundenzufriedenheit beigetragen.

Der Gründer: Daniel Winter-Holzinger

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Wettindustrie bringt Gründer Daniel Winter-Holzinger umfassende Kenntnisse in die Akademie ein. Seine Erfahrungen fließen direkt in die Kursinhalte ein.

Kostenloser Mitgliederbereich

Ein kostenloser Mitgliederbereich bietet wertvolle Tipps und Hilfestellungen rund um das Thema Sportwetten. Besonders für diejenigen, die mehr Geld verlieren als gewinnen, bietet dieser Bereich wertvolle Einblicke und Lösungsvorschläge. Jetzt registrieren.

Zukunftsprojekte und Erweiterungen

Ab dem nächsten Monat startet die Akademie eine Zusammenarbeit mit einem Wettanbieter, einschließlich Vor-Ort-Touren und spezieller Schulungen. Eine 360-Grad-Panoramadarstellung des Büros auf Google wird die Sichtbarkeit und Transparenz weiter erhöhen.

Die Sports Betting Academy bleibt somit eine unverzichtbare Anlaufstelle für alle, die im Bereich der Sportwetten erfolgreich sein möchten. Mit fundiertem Wissen, praxisnahen Methoden und einem klaren Fokus auf Kundenzufriedenheit setzt die Akademie neue Maßstäbe in der Branche.

