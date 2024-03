Deal Maker Days: Unternehmer Benjamin Bansal und Philipp Kuhn teilen Erfolgsstrategien zur Umsatzsteigerung

Benjamin Bansal, ein 24-jähriger hochkarätiger Unternehmer und Top-Verkäufer, wird die Veranstaltung am 23. und 24. März 2024 in Wien co-leiten.

Ried im Innkreis, 06. März 2024 – Jungunternehmer und PR-Agenturleiter, Benjamin Bansal, wird zusammen mit Spitzen-Verkäufer Philipp Kuhn auf den dritten Deal Maker Days seine bewährten Geschäftsstrategien präsentieren, damit andere Selbstständige und Verkäufer ihren Umsatz steigern können. Benjamin Bansal, ein 24-jähriger hochkarätiger Unternehmer und Top-Verkäufer, wird die Veranstaltung am 23. und 24. März 2024 in Wien co-leiten. Er wird dabei auf seine beeindruckende Karriere zurückblicken, die ihre Anfänge in der Organisation des größten Maturaballs Österreichs im Jahr 2018 hat, durch den er erste Marketingerfahrungen sammelte und medial ins Rampenlicht trat. Seine Kernkompetenz liegt im Bereich der Kaltakquise, Vertriebsaufbau und strategischem Marketing.

Die rasante Karriere von Benjamin Bansal

Im Alter von gerade mal 18 Jahren machte sich Bansal selbstständig im E-Commerce Bereich und begann zudem mit dem Verkauf von Eventreisen an junge Menschen. Ein Unterfangen, das so erfolgreich war, dass er mit 19 Jahren seine erste Million Euro Umsatz verzeichnen konnte. Seitdem hat er mehrere Unternehmen gegründet, darunter sein bekanntes Start-Up „lehrstelle.at“, Österreichs größtes Jobportal für Jugendliche, welches er 2023 erfolgreich verkauft hat. Neben seinen zahlreichen unternehmerischen Aktivitäten leitet Benjamin Bansal eine PR-Agentur und ein Callcenter, das sich auf Kaltakquise und Vertriebsunterstützung spezialisiert hat. Doch nicht nur seine Geschäftsaktivitäten sind vielfältig, Bansal bringt auch eine umfassende akademische Ausbildung mit – er ist Chemieingenieur (HTL), hat einen Bachelorabschluss in Betriebswirtschaft und macht dieses Jahr seinen Master in Wirtschaftsrecht. „Ich strebte nicht nach einer Situation, in der man sich zwischen zwei Extremen entscheiden muss. Viele, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, tun dies in der Hoffnung, auch ohne akademischen Abschluss oder eine sonstige hochwertige Ausbildung Karriere machen und finanziellen Erfolg erlangen zu können. Mein Ziel war es nicht, das klassische Bild vom ‚Tellerwäscher zum Millionär‘ zu verkörpern, sondern zu zeigen, dass Erfolg etwas ist, das man mit den richtigen Strategien gezielt erreichen kann.“, so Bansal. Jene Strategien erfährt man auf den Deal Maker Days.

Deal Maker Days – Eine impulsgebende Veranstaltung

Die Deal Maker Days Veranstaltung zielt darauf ab, andere aufstrebende Unternehmer in den Bereichen Vertrieb, Marketing und PR zu unterstützen. Bei diesen aufklärungsreichen Tagen präsentiert Bansal, zusammen mit Philipp Kuhn, seine Strategien und Methoden, die ihm helfen, stets im Vordergrund zu bleiben. Die Veranstaltung beinhaltet ein Präsenztraining und bietet eine Plattform für die Teilnehmer, ihre persönlichen Herausforderungen zu diskutieren, Erfahrungen auszutauschen und von den Erfolgen der Referenten und Experten zu lernen. Inspiriert durch seine eigenen Erfahrungen und überzeugt, dass jeder die Fähigkeit dazu hat, erfolgreich zu sein und seinen Umsatz zu steigern, hat sich Benjamin Bansal das Ziel gesetzt, anderen dabei zu helfen, ebenfalls erfolgreich zu werden. „Jeder hat das Potential, mit den richtigen Strategien und Ressourcen den Weg zum Erfolg zu finden“, sagt er.

Als dynamisches Unternehmerduo heben sich Benjamin Bansal und Philipp Kuhn in der Geschäftswelt deutlich ab. Bansal, bekannt für seine zukunftsorientierten und umsatzstarken Unternehmen, als auch die erfolgreichen „Deal Maker Days“, bringt seine durchdringende Vision und seinen unternehmerischen Ehrgeiz ein, um strategische Wege aufzuzeigen, die anderen Unternehmern und Selbstständigen helfen, ihren Umsatz zu steigern. Philipp Kuhn, mit seinen 26 Jahren und einem beeindruckenden Umsatz von über 25 Millionen Euro in der Beauty-Branche, ist nicht nur der jüngste Preisträger des international begehrten 2 Comma Club Awards, sondern auch ein anerkannter Branchenführer. Gemeinsam nutzen sie ihre Expertise, um ihre Unternehmen zu Weltmarktführern zu machen und teilen ihr Wissen, um den Erfolg anderer zu fördern.

Weitere Informationen zu den Deal Makers Days und zur Anmeldung finden Sie auf der offiziellen Webseite https://www.kuhnphilipp.com/dealmakerdays

Die „Deal Maker Days“, ins Leben gerufen von Philipp Kuhn und seinem Co-Gastgeber Benjamin Bansal – zwei erfolgreichen Unternehmern, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen im Vertrieb mit anderen teilen möchten. Mit intensivem Training und tiefgreifendem Vernetzen bieten die Deal Maker Days eine Plattform, um das Firmenwachstum und den Unternehmenserfolg zu steigern. Mit jeweils über 10 Millionen Euro Umsatz im Alter von nur 26 bzw. 23 Jahren haben sie bewiesen, dass sie die richtigen Verkaufstechniken kennen und bereit sind, diese Erfahrungen an andere weiterzugeben.

