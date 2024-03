fashionconsult Webmeeting: 7 Säulen für mehr Rendite

Das 7-Säulen-Modell für mehr Rendite, weniger Abschriften, höhere Spannen: Die reale Erfolgs-Story mit Günter Nowodworski, Stefan Messler und Leo Faltmann

Webmeeting am Donnerstag, 07.03.2024, 9:00 bis 10:00 Uhr

Mit 7-Säulen-Modell im Modefachhandel Geld sparen

Ein führender Lieferant und ein Solitärmodehändler haben sich zusammengetan und es geschafft: Die messbare Verringerung der Abschriftenquote in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld ist erstmals über ein ganzes Jahr (2023) hinweg wirksam gelungen. BSTools hat die Strategie in ein 7-Säulen-Modell gegossen und bietet es Modefachhändlern honorarfrei an, sie zahlen lediglich eine erfolgsorientierte Vergütung.

Stefan Messler von BSTools und Günter Nowodworski von Now Communication präsentieren das 7-Säulen-Modell im Webmeeting von fashionconsult.

2. Thema: Jens Seipel informiert über Effizienten Einkauf, Tricks und Kniffe für Messe und Online-Auftritt: Die richtige Gesprächsstrategie mit der Industrie und Lieferanten.

Hier der kostenlose Link zum fashionconsult Webmeeting am Donnerstag, den 7. März 2024: https://t1p.de/115h

Das fashionconsult-Webmeeting ist die etablierte Informationsplattform für den Mode-, Sport- und Schuhhandel: immer Donnerstags live ab 9:00 Uhr.

fashionconsult and friends: Mitglied werden und von vielen Benefits profitieren. Infos per Mail von Sönke Padberg padberg@fashionconsult.de oder Michael Spilker spilker@fashionconsult.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

fashionconsult

Herr Leo Faltmann

Stiftsstraße 19

48301 Nottuln

Deutschland

fon ..: +49 171 690 8934

web ..: https://www.fashionconsult.de

email : info@fashionconsult.de

fashionconsult ist ein auf die Mode-, Schuh- und Sport-Branche spezialisiertes Beratungshaus. Die ganzheitliche Beratung unter Berücksichtigung der branchenspezifischen Besonderheiten ist ein Erfolgsfaktor von fashionconsult. Die Kunden schätzen die Vernetzung der Beratungsfelder, u.a. M&A, Restrukturierung, integrierte Finanzplanung und Prozessoptimierung.

Für fashionconsult sind ausschließlich Branchen-Experten tätig. Durch die Fach-und Methodenkompetenz, die sie sich aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit in führenden Positionen erarbeitet haben, sind sie es gewohnt, sicher und schnell Konzepte zu entwickeln und umzusetzen.

https://www.fashionconsult.de

Pressekontakt:

faltmann PR – Öffentlichkeitsarbeit für IT-Unternehmen

Frau Sabine Faltmann

Marshallstraße 23

52066 Aachen

fon ..: +49.241.5707 3570

web ..: https://www.faltmann-pr.de

email : presse@faltmann-pr.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.