Saubere Sache – Stallklima & Stallhygiene mit rein pflanzlichen Inhaltsstoffen verbessern!

Gülle-Turbo ist ein innovatives Produkt, das für ein gesundes Stallklima sorgt. Der Einsatz bringt u.a. nährstoffreiches Grundfutter, Bodenvitalität sowie eine erhöhte Milch- und Fleischproduktion.

Eine nachhaltige Stallhygiene und ein gutes Stallklima sind Grundvoraussetzungen für gesunde Tiere und stellen für viele Viehbetriebe eine ständige Herausforderung dar. Die Tiergesundheit ist die Basis für eine erhöhte Milch- und Fleischproduktion. Homogene und aufgeschlossene Wirtschaftsdünger fördern und erhalten die Bodenvitalität, sorgen für nährstoffreiches Grundfutter und reduzieren dadurch Kosten.

Wir bieten mit unserem GülleTurbo einen seit 1956 praxisbewährten Problemlöser an, der:

*vielfältig zur Hygienisierung und Reinigung von Stallanlagen eingesetzt werden kann,

*schädliche Ausgasungen reduziert,

*wertvolle Nährstoffe pflanzenverfügbar macht und

*zu einer homogenen und fließfähigen Gülle führt.

Weitere Vorteile sind, dass der Festmist deutlich schneller verrottet, die Ausbringungsmenge t/ha reduziert wird und eine gleichmäßigere Verteilung auf dem Feld erreicht wird. Gülle-Turbo ist zu 100 % biologisch abbaubar und besteht aus pflanzlichen, ätherischen sowie mineralischen Ölen sowie Kräuterextrakten.

Wichtige Anwendungsempfehlungen für Rinder, Schweine und Geflügel sind im AGROsolution-Produktkatalog nachzulesen: Anwendungsempfehlungen_GülleTurbo

Der neue Produktkatalog bietet übrigens viele Einblicke zu alternativen Pflanzenbau- und Düngetechnologien und ist gratis zu bestellen unter: office@agrosolution.eu Die darin beschriebenen Produkte erleichtern die Arbeit auf dem Feld und viele, wertvolle Anbautipps und Empfehlungen runden die Produktinformationen ab.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Agrosolution GmbH

Frau Mag. Heidi Lackner

Prinz-Eugen-Str. 23

4020 Linz

Österreich

fon ..: 0043732774366-0

web ..: https://www.agrosolution.eu

email : office@agrosolution.eu

Über 25.000 konventionell und biologisch agierende landwirtschaftliche Betriebe aus mehr als 12 Ländern sind bereits überzeugte Nutzer der AGROsolution-Produkte. Das Unternehmen setzt sich seit 16 Jahren für innovative Düngetechnologie und Pflanzenstärkungslösungen in der Landwirtschaft und im Gartenbau ein. Es gibt ein Patent und zahlreiche wissenschaftliche Nachweise in vielen, langjährigen Versuchsreihen. 2014 wurde mit dem Bau der Produktionsanlage in Linz ein weiterer wichtiger Grundstein für solides Wachstum gelegt. In der Folge wurde die Produktpalette um Biostimulanzien erweitert. Sie stärken die Pflanzen in ihrem Wachstum, verbessern die Nährstoffaufnahme und erhöhen ihre Stresstoleranz gegenüber biotischen und abiotischen Einflüssen.

Pressekontakt:

Agrosolution GmbH

Frau Mag. Heidi Lackner

Prinz-Eugen-Str. 23

4020 Linz

fon ..: 0043732774366-0

email : presse@agrosolution.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.