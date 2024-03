Philipp Kuhn: Der Weg zum Erfolg

Die „Deal Maker Days“, ins Leben gerufen von Philipp Kuhn und seinem Co-Gastgeber Benjamin Bansal – zwei erfolgreichen Unternehmern, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen im Vertrieb teilen.

Wien, 06. März 2024 – Eine aufstrebende Persönlichkeit prägt aktuell die Welt des Vertriebs wie kaum eine andere: Philipp Kuhn, erst 26 Jahre alt und doch bereits mit einem beeindruckenden Erfolgstrack-Record. Es ist das Porträt eines jungen Mannes, der nicht nur selbst via online Videokonferenzen (Zoom) über 10 Millionen Euro umgesetzt hat, sondern auch jüngster Preisträger des international renommierten Two Comma Club C Awards ist (>25 Mio. Euro Umsatz über eine Website). Vom Auszubildenden in der Tourismusbranche zum internationalen Ausnahme-Verkäufer und Online-Marketer – das ist die Erfolgsstory von Philipp Kuhn.

Deal Maker Days: Das Highlight im Verkaufskalender

Passt sich die aufstrebende, dynamische Welt des Verkaufs ständig an, so gibt es auch für Kuhn und Co. keinen Stillstand. Nachdem die ersten beiden Veranstaltungen der Deal Maker Days in Dubai (November 2023) und Wien (Januar 2024) überwältigende Reaktionen und bemerkenswertes Wachstum verzeichneten, sind die Sales-Experten Philipp Kuhn und Benjamin Bansal (B.A.) nun dabei, das dritte, noch größere Event durchzuführen. Die Tage vom 23. bis 24. März sind ein Markenzeichen des Verkaufskalenders geworden, auf das sich Vertriebler aus aller Welt freuen. Geladen sind Kunden, Medien und Mitarbeiter, die sich im Zentrum der Aufmerksamkeit des duos Kuhn und Bansal befinden. „Unser Ziel ist es, ihnen zu zeigen, wie sie strategisch auf dem Markt agieren können, um ihre Umsätze zu maximieren“, sagt Philipp Kuhn.

Vom Kellner zum Weltmarktführer: Die inspirierende Geschichte von Philipp Kuhn

Die persönliche Reise von Kuhn ist nichts weniger als inspirierend. Mit 18 Jahren gründete er sein erstes eigenes Unternehmen, nachdem er eine Ausbildung in der Tourismusbranche absolviert hatte. In kürzester Zeit brachte er mehrere Online-Shops auf sechsstellige Monatsumsätze. Aber es war nicht der materielle Erfolg, der ihn antreibt, sondern seine Leidenschaft für das Unternehmertum und die Möglichkeiten, die es Menschen eröffnet. Kuhn hat sein Wissen und seine Fähigkeiten genutzt, um anderen bei ihrer eigenen Unternehmerreise zu helfen und sie auf den Weg zur Selbstständigkeit zu führen. Zusätzlich zu seinem Engagement im Onlinemarketing vertreibt Kuhn Technologien, die Unternehmern den Erfolg in der Beauty-Branche ermöglicht. Als Spitzenverkäufer des Weltmarktführers „Abnehmen im Liegen“ hat Philipp Kuhn persönlich bereits hunderten Menschen geholfen, den Sprung vom Anstellungsverhältnis ins Unternehmertum zu schaffen. Damit hat er gezeigt, dass die Schaffung von Wert und die Verbesserung des Lebens anderer Menschen ein Kernaspekt des modernen Unternehmertums ist.

Bekannt für seinen bahnbrechenden Ansatz und seine Innovationsbereitschaft in der Vertriebswelt, hat sich Philipp Kuhn einen Ruf als Branchenführer erarbeitet. Die von ihm ins Leben gerufenen Deal Maker Days sind Zeugnis seiner Dynamik und seines Engagements für den Fortschritt und das Wachstum des Sektors. Mit einer starken Vision, Konsequenz und dem Mut zu schaffen, hat er die Welt des Verkaufs neu definiert. Der Ehrgeiz, der Kuhn und seinen Teams zugrunde liegt, wird sicherlich auf lange Sicht die Art und Weise, wie Geschäfte gemacht werden, verändern. Heute leitet Kuhn ein Vertriebsteam und bezeichnet sich selbst noch am Anfang seiner Reise.

Gemeinsam verkörpern Kuhn und Bansal die moderne Vertriebswelt – geprägt durch bahnbrechende Ansätze, Innovationsbereitschaft und den festen Glauben, dass Erfolg durch die Weitergabe von Wissen und Erfahrungen multipliziert wird. Die Deal Maker Days stehen als Sinnbild für diese Philosophie und bieten eine einzigartige Plattform für Wachstum, Lernen und Vernetzung.

Weitere Informationen zu den Deal Makers Days und zur Anmeldung finden Sie auf der offiziellen Webseite: https://www.kuhnphilipp.com/dealmakerdays.

