Der Terminator ist ein Begriff? Und vom DNAtor haben Sie noch nie gehört? Kein Wunder, ist das Designtool von DNA doch brandneu – und mindestens so mächtig wie sein Namensvorbild.

Sportbekleidung mit Firmenlogo oder Sportbekleidung für Vereine und Sportgruppen ist immer mehr im Kommen. Kein Wunder, ist es doch mit den heutigen technischen Möglichkeiten einfach, auch kleine Auflagen zum günstigen Preis zu produzieren.

Bei DNA Teamsportswear, dem Experten für individuell bedruckte Sportbekleidung, punktet man schon lange mit diesem Argument. Doch das Unternehmen aus Österreich bringt noch einige überzeugende Facts mit, die Konsumenten und Konsumentinnen überzeugen:

o Kein Auftrag ist zu klein, und keiner zu groß – nach diesem Leitsatz arbeitet man im Unternehmen. Man kann also getrost nur fünf Dressen bestellen oder 10.000 Stück, DNA kann liefern.

o Der Fertigungsprozess wird nicht ausgelagert, sondern findet in Unternehmensnähe statt. Somit bleibt die volle Kontrolle und Flexibilität erhalten und man kann termintreu liefern.

o Einfach nachbestellen: Nachdem die Daten bei DNA sicher sind, kann auch Jahre später GENAU das Trikot nachbestellt werden, das man „damals“ kreiert hat. Einfach und unkompliziert.

o Materialien und Verarbeitung werden bei DNA teamsportswear ernst genommen, man arbeitet nach dem „Best of“-Konzept.

o Aufgrund des modernen Druckverfahrens, das zum Einsatz kommt, sind alle Produkte waschbar und witterungsbeständig.

Neben all diesen Vorteilen kommt nun noch der DNAtor ins Spiel: Eine super einfache Oberfläche ermöglicht das selbst Gestalten von Dressen ohne Probleme. Man wählt einfach ein Grunddesign und verändert an diesem Farben und Muster ganz nach Geschmack. Und sollte man sich in Bezug auf das gewünschte Logo nicht sicher sein, ob es den Druckanforderungen entspricht: Kein Produkt geht einfach ohne Rücksprache in Produktion.

Service pur zum Bestpreis – so darf das Leben sein: www.dnasport.at.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

einDRUCK werbeformen GmbH

Herr Peter Möllinger

Mistelweg 2

4201 Eidenberg

Österreich

fon ..: +43 7239.510 43-0

web ..: http://www.dnasport.at/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

EinDRUCK bietet Ihnen individuell gestaltete Dressen und Sportbekleidung, bedruckte Mannschaftstrikots und individuelle Sportbekleidung in bester Qualität! Die Sporttrikots und Dressen werden nach Ihren ganz persönlichen W&unschen gestaltet und bedruckt und erst dann zusammengenäht – damit unterscheiden wir uns von den meisten Anbietern.

Das Zusammennähen der Sportbekleidung nach dem Aufdruck ermöglicht ganz besondere Gestaltungsmöglichkeiten und sauberste Verarbeitung: Qualität, wie Sie sie nur bei EinDRUCK bekommen!

Pressekontakt:

einDRUCK werbeformen GmbH

Herr Peter Möllinger

Mistelweg 2

4201 Eidenberg

fon ..: +43 7239.510 43-0

web ..: http://www.dnasport.at/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.