Sport ist in und Teamsport boomt. Die Pandemie hat Entwicklungen verstärkt, die sich in den Jahren zuvor abgezeichnet haben: Menschen wollen gemeinsam Sport betreiben und das am liebsten draußen.

Sportsegmente wie Laufen, Trailrunning, Radfahren und Wintersportarten boomen extrem. Überall dort, wo man in kleinen Gruppen Sport betreiben kann und sich dabei im Freien bewegen kann, wurden extreme Zuwächse verzeichnet. Dieser Trend wird nach einer aktuellen Studie auch für die Wintersaison 2021/22 anhalten. Für viele Sportler und Sportlerinnen, die sich nun abseits eines herkömmlichen Vereinswesens gefunden haben, um gemeinsam ihrer Lieblingssportart nachzugehen, stellt sich die Frage nach dem gemeinsamen Dress. Vor allem dann, wenn es um das gemeinsame Bestreiten von Wettkämpfen oder wenn es um die Teilnahme an Sportveranstaltungen geht, ist dies mehr als verständlich: Gemeinsamkeit zeigen und Gruppenzusammengehörigkeit spüren ist ein wichtiges Element am Sport.

Bei DNA teamsportswear, dem Experten für individuell bedruckte Dressen, weiß man darum bescheid. Auf der online Plattform des Unternehmens kann man ganz einfach Sportdressen gestalten und Dressen bedrucken lassen, und das bereits in kleinen Auflagen. „Uns ist das individuelle Design wichtig“, heißt es aus dem Hause DNA teamsportswear, „und das kann man bei uns ganz einfach haben. Entweder wird der Online Creator verwendet und man designt aus verschiedensten Vorlagen oder man gestaltet seine Dressen ganz einfach selbst. Selbstverständlich kann man sich das individuelle Design auch von unseren Mitarbeitern erstellen lassen!“

Alle Wege führen nach Rom, so heißt es: Ziel ist, individuelle, personalisierte Sportdressen zu gestalten, die in Qualität und Preis unschlagbar sind. Und ganz nebenbei werden diese Dressen regional gefertigt und somit werden Lieferverzögerungen und Engpässe ausgeschlossen. Einfach probieren: www.dnasport.at.

EinDRUCK bietet Ihnen individuell gestaltete Dressen und Sportbekleidung, bedruckte Mannschaftstrikots und individuelle Sportbekleidung in bester Qualität! Die Sporttrikots und Dressen werden nach Ihren ganz persönlichen W&unschen gestaltet und bedruckt und erst dann zusammengenäht – damit unterscheiden wir uns von den meisten Anbietern.

Das Zusammennähen der Sportbekleidung nach dem Aufdruck ermöglicht ganz besondere Gestaltungsmöglichkeiten und sauberste Verarbeitung: Qualität, wie Sie sie nur bei EinDRUCK bekommen!

