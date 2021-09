Öko Bauer zu sein bedeutet mehr, als einfach nur keinen Kunstdünger mehr zu verwenden. Ökologisch Landwirtschaften bedeutet, sich intensiv mit dem Boden auseinander zu setzen.

Speziell für Landwirte und Landwirtinnen, die sich in der Umstellungsphase befinden, kann ökologischer Landbau eine große Herausforderung sein. Vieles, was in der konventionellen Landwirtschaft mit entsprechenden Düngemitteln oder Insektiziden „erledigt“ werden kann, fordert in der biologischen Landwirtschaft entsprechenden Bodenaufbau und die richtige Bodenbearbeitung.

Bei Einböck, dem Spezialisten für Bodenbearbeitungsgeräte und mechanische Pflegegeräte, erhalten Landwirte und Landwirtinnen nicht nur die passenden Geräte, sondern auch jede Menge Unterstützung und Information. Im neuesten Beitrag zum Spätsommer wird beispielsweise erklärt, warum der Zwischenfruchtanbau zwischen der Sommerernte und dem Herbstanbau von Bedeutung ist und wie man perfekten Bodenaufbau in dieser Zeit betreiben kann.

Der Zwischenfruchtanbau unterstützt dabei, den Boden zu bedecken und zu „füttern“ und somit aktiv Humus- und Bodenaufbau zu betreiben. Wer unter starkem Unkrautbewuchs leidet, kann diese Zeit auch für akute Unkrautkuren nützen, sollte dabei aber unbedingt auch analysieren, was die Ursachen für den starken Unkrautbewuchs sind. Das kann zum Beispiel an einer Nitratauswaschung in den Unterboden, Bodenverdichtungen oder einem unausgewogenen Nährstoffhaushalt im Boden liegen und es gilt, hier weitere Maßnahmen zu ergreifen.

Auf der Website des Experten für Bodenbearbeitungsgeräte können unter www.einboeck.at dazu noch weitere Informationen eingeholt oder ein persönliches Beratungsgespräch vereinbart werden. Einfach im Newsbereich nach den aktuellen Nachrichten sehen oder direkt einen Mitarbeiter kontaktieren!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Einböck GmbH & CoKG

Herr Leopold Einböck

Schatzdorf 7

4751 Dorf an der Pram

Österreich

fon ..: +43 7764 6466 0

fax ..: +43 7764 6466 385

web ..: https://www.einboeck.at/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Wir liefern unsern Kunden alles, was zur Beodenbearbeitung nötig ist!

Auf den Strukturwandel in der Landwirtschaft reagieren wir mit innovativer Dynamik. Wir schaffen mit unseren Maschinen Anreize, ökologisch zu wirtschaften und die natürliche Ertragsfähigkeit der Böden zu verbessern. Dazu gehört die konservierende Bodenbearbeitung mit Mulchen und Direktsaat, die ökonomische Minimalbodenbearbeitung und ein erfolgreiches Grünland- und Strohmanagement.

Wir wollen gemeinsam mit unseren Kunden technologische Innovationen nutzen – für eine kostengünstigere Produktion, die auf wirtschaftlicher Nachhaltigkeit basiert.

