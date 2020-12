Innovative EASYGRIP(TM) Fitness Pads sind bessere und hygienischere Alternative zu Fitness-Handschuhen und in den Open Air Fitness Parks schützen sie vor Kälte, Schmutz und rissigen, Handinnenflächen.

Gerade jetzt, wenn im 2. Corona-Lockdown die Fitness-Studios geschlossen bleiben und die Fitness-Sportler darauf angewiesen sind, sich im Freien oder beim Homeworkout fit zu halten, schützen die EASYGRIP(TM) Fitness Grip Pads vor Kälte, Schmutz, Hornhaut, Druckstellen und rissigen Händen.

In den Open Air Fitness Parks, der aktuell sehr beliebten und in Deutschland einzigen Ausweichmöglichkeit für Full-Body-Fitness-Workouts an Geräten, bieten die Pads gleich mehrfachen Schutz. Gerade, wenn es draußen nass und kalt und die Griffe und Stangen in den Open Air Fitness-Parks kalt und verschmutzt sind, schützen die EASYGRIP(TM) Pads nicht nur vor Schmutz und Kälte, sondern halten sie die Handflächen immer gesund und weich. Die Reflex- und Triggerpunkte der Handinnenflächen werden geschützt, was eine positive Auswirkung auf den gesamten Körper hat.

Die patentierten Fitness Grip Pads in 7 bunten Farben bestehen aus einem stabilen und extrem haltbaren Neoprenkern, sind bis zu 60° waschbar, also immer leicht hygienisch sauber zu halten und nehmen keine Gerüche an. Durch die speziell entwickelten Eigenschaften des kaschierten Neoprenkerns entstehen keine Druckstellen und Schwielen an den Handinnenflächen bei Push- und Pull-Übungen bis zu 150 kg Gewicht.

One Size Fits All – daher sind die Pads in einer Einheitsgröße sowohl für Frauen als auch Männer geeignet. Sie passen sich an jede Handfläche und Fingerumfang an. Und die EASYGRIP(TM) Griff Pads kommen idealerweise auch beim Homeworkout zum Einsatz, denn Druckstellen, Schmerzen, rissige Hände und Hornhautbildung kennen keine Lockdowns.

Sicherheit und Schutz bei vielen Sportarten, die „Grip“ benötigen

EASYGRIP(TM) Fitness Grip Pads verhindern nicht nur Druckstellen und Hornhautbildung beim Workout im Fitnesscenter und mit Hanteln, sondern auch bei allen Sportarten, die Griffe benötigen und festes Zupacken erfordern, wie z.B. Radfahren, jegliche Wassersportarten wie Stand Up Paddeling (SUP), Segeln, Kanu, Kajak, Ruderboot, Surfen, Kiten und vielen anderen Sportarten oder auch den Einsatz beim Renovieren (Spachteln, Streichen) oder bei der Gartenarbeit (Graben, Hacken, etc.).

Infos und Bestellung: https://www.easygripsport.com/shop-griffpolster-und-fitness-pads/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Herr Patrick Hartung

Isestrasse 87

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: 01724104080

web ..: https://www.easygripsport.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

EASYGRIP(TM) bieten die genial einfachen Fitness Griffpolster als Alternative zu Fitness Handschuhen an. Patentierte Fitness Grip Pads aus hochwertigem Neopren.

Besser als Fitness-Handschuhe, komfortabler als normale Griffpolster. 2 Finger-Trage-Komfort ohne Einschränkungen. One Size Fits All – passen sich an alle Hand- und Findergrößen an. Für Männer und Frauen. 6 bunte Farben, die täglich zum trainieren motivieren. Waschbar. Nehmen keine Gerüche an. 7 Jahre Garantie – im Training unkaputtbar. Nur 12.95 EUR.

EASYGRIP(TM) sitzt in Hamburg und in Spanien auf Ibiza, dort trainieren in einem exklusiven privaten Studio vor allem Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben mit den EASYGRIP(TM) Fitness Grip Pads. Marketing, Kooperationen und sämtliche Vertriebs-Aktivitäten werden zentral aus Hamburg gesteuert.

Pressekontakt:

BEAUREAU

Herr Patrick Hartung

Isestrasse 87

20149 Hamburg

fon ..: 01724104080

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.