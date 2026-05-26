Alle Spiele ab dem Viertelfinale des GoCupGermany 3.0 auf dem Channel „GoCupGermany“

In der Sporthalle der IGS Göttingen-Geismar erlebten Spieler, Zuschauer und Verantwortliche einen Turniertag voller Emotionen, hochklassiger Spiele und unvergesslicher Momente.

Der GoCupGermany 3.0 hat in Göttingen einmal mehr gezeigt, welchen Stellenwert das Turnier mittlerweile im Jugendfußball erreicht hat. In der Sporthalle der IGS Göttingen-Geismar erlebten Spieler, Zuschauer und Verantwortliche einen Turniertag voller Emotionen, hochklassiger Spiele und unvergesslicher Momente.

Besonders erfreulich für alle Fans: Ab heute werden sämtliche Begegnungen ab dem Viertelfinale auf dem YouTube-Channel „GoCupGermany“ veröffentlicht. Damit erhalten alle Zuschauer die Möglichkeit, die spektakulärsten Szenen, Tore und Entscheidungen noch einmal mitzuerleben.

Sportlich setzte sich am Ende das Team der Pegelprofis die Krone auf. Die Mannschaft aus Südniedersachsen überzeugte über das gesamte Turnier hinweg mit Leidenschaft, spielerischer Qualität und starkem Teamgeist. Im Finale wartete mit Joga Bonito ein äußerst starker Gegner, besetzt mit Spielern aus der DFB-Nachwuchsliga des Chemnitzer FC.

Das Endspiel entwickelte sich zu einem echten Highlight des Tages. Nach regulärer Spielzeit stand es 2:2, ehe die Entscheidung im Penaltyschießen fallen musste. Dort bewiesen die Pegelprofis starke Nerven und sicherten sich mit einem 2:1-Erfolg den Turniersieg.

Schon in der Gruppenphase deutete sich an, dass die Pegelprofis zu den Favoriten zählen würden. Gleichzeitig präsentierte sich auch Joga Bonito in beeindruckender Form und marschierte mit offensivem Fußball souverän durch die Vorrunde. Die Zuschauer bekamen bereits dort temporeiche Spiele und viele Tore geboten.

In der anschließenden K.o.-Phase erreichte das Turnier endgültig seinen Höhepunkt. Enge Spiele, emotionale Entscheidungen und mehrere Penaltyduelle sorgten für eine mitreißende Atmosphäre in der Halle. Besonders das Halbfinale zwischen den Pegelprofis und dem FC Amcas blieb vielen Zuschauern in Erinnerung. Nach einem spektakulären 4:4 musste erneut das Penaltyschießen entscheiden.

Im Spiel um Platz drei setzte sich der FC Amcas knapp gegen den Hurricane Tyson FC durch und komplettierte damit das Podium des Turniers.

Auch individuelle Leistungen wurden ausgezeichnet. Noah Anton von den Pegelprofis erhielt die Ehrung als bester Torwart des Turniers. Zum besten Spieler wurde Noah Dörries vom FC Amcas gewählt.

Ein großer Dank gilt außerdem den beiden Schiedsrichtern Youssef Ghanem und Mohammad Ghanem, die mit souveränen Leistungen für einen fairen und professionellen Ablauf sorgten.

Der GoCupGermany 3.0 wäre jedoch ohne die Unterstützung zahlreicher Helfer, Partner und Sponsoren nicht möglich gewesen. Dafür möchten sich die Veranstalter ausdrücklich bedanken. Die enorme Resonanz, die volle Halle und das durchweg positive Feedback zeigen, wie stark sich das Turnier entwickelt hat.

Genau deshalb laufen bereits jetzt die ersten Planungen für den GoCupGermany 4.0. Nach dem großen Erfolg der dritten Ausgabe dürfen sich Spieler und Zuschauer schon jetzt auf die nächste Auflage freuen.

Alle Informationen zum Turnier sind verfügbar unter:

www.gocupgermany.de

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Der GoCupGermany ist eine deutschlandweite Fußballturnierserie für ambitionierte Amateur- und Vereinsmannschaften. Unser Ziel ist es, ein Turnier auf sportlich gehobenem Niveau durchzuführen – mit fairen und gleichzeitig anspruchsvollen Partien.

Wir richten uns an Teams mit aktiver oder ehemaliger Spielerfahrung im organisierten Fußball, die Wert auf ein gut organisiertes Turnier mit Leistungsbezug und professionellem Rahmen legen.

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