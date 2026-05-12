SKINION X® wird Official IBU Supplying Partner der International Biathlon Union

Haut wird im Sport oft erst beachtet, wenn sie verletzt ist.

SKINION X® setzt früher an: textiler Hautschutz direkt auf der Haut. Jetzt als Official IBU Supplying Partner.

Bozen / Anif, 12.05.2026 – SKINION X® startet offiziell die Partnerschaft mit der International Biathlon Union und darf sich ab sofort „Official IBU Supplying Partner“ nennen.

SKINION X® steht für eine neue Kategorie im Sport: textilen Hautschutz direkt auf der Haut.

Die Idee ist einfach.

Die Wirkung ist relevant.

Die erste Lage soll mehr können, als warmhalten und Feuchtigkeit transportieren. Sie soll die Haut dort unterstützen, wo Belastung zuerst ankommt: bei Reibung, Druck, Geschwindigkeit, Ausrüstungskontakt und Sturzrisiko.

_SKINION X® ist Protective First Layer._

_Eine technische Schutzschicht direkt auf der Haut. Entwickelt für Sportarten und Einsatzbereiche, in denen Haut nicht nur Komfortfläche ist, sondern Belastungszone._

Der Pain Point ist klar: Im Spitzensport wird jedes Detail optimiert. Material, Aerodynamik, Regeneration, Wärme, Ernährung, Schlaf. Aber die Haut wird oft erst dann beachtet, wenn sie gereizt, offen oder verletzt ist. SKINION X® setzt früher an.

_Die Haut ist kein Verschleißteil._

_Sie ist die erste Kontaktfläche zwischen Körper, Ausrüstung und Belastung. Genau dort beginnt der Schutz._

Die Herkunft von SKINION X® liegt in der MedTech- und dermatologisch geprägten Textilentwicklung von Heppner Apparel. Seit Jahren entwickelt das Unternehmen Spezialtextilien für sensible, belastete und schutzbedürftige Haut. Dieses Wissen wird mit SKINION X® in den Sport übertragen.

Der Proof kommt aus der Praxis. SKINION X® wurde bereits unter realen Hochleistungsbedingungen von Olympiasiegern und Weltcup-Athleten getestet und getragen. Beim Olympiasieg im 2er/4er-Bob in Cortina trug das Bobteam Lochner SKINION X® unter dem Rennanzug. Auch im Weltcup-Rodel zeigte sich der praktische Nutzen: Nach einem Sturz von Leon Felderer in St. Moritz blieb die Hautbelastung ohne relevante Auswirkung.

„Wir entwickeln SKINION X® nicht aus einer Marketingidee heraus“, sagt Leif Heppner, Gründer von SKINION-X®. „Unsere Herkunft ist die Arbeit an hautnahen Spezialtextilien. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die erste Lage neu denken. Nicht als Unterwäsche. Sondern als funktionale Schutzebene für die Haut.“

Biathlon ist für diesen Ansatz ein konsequenter nächster Schritt. Die Sportart verbindet Ausdauer, Kälte, Schweiß, Reibung, Materialdruck, hohe Dynamik und Sturzrisiko. Athletinnen und Athleten müssen sich unter maximaler Belastung auf Körper, Ausrüstung und Funktion verlassen können.

Genau hier setzt SKINION X® an:

Eine erste Lage, die Komfort, Performance und textilen Hautschutz verbindet.

Die Partnerschaft mit der IBU folgt auf eine intensive Entwicklungs- und Validierungsphase im internationalen Leistungssport. Über das eigene Skin Performance Lab arbeitet SKINION X® mit Athletinnen, Athleten, Trainern und sportlichen Strukturen zusammen. Ziel ist es, hautnahe Schutztextilien nicht im Labor stehen zu lassen, sondern unter realen Bedingungen weiterzuentwickeln.

Parallel zur IBU-Partnerschaft hat SKINION X® weitere Top-Landesverbände in das Skin Performance Lab aufgenommen. Dort wird die funktionale Weiterentwicklung gemeinsam mit Weltcup-Athleten und Fachpartnern vorangetrieben. Dazu folgt in Kürze eine separate Mitteilung.

„Wir versprechen nicht, dass ein Textil jedes Risiko löst“, so Heppner. „Aber wir wissen: Wenn Haut unter Belastung steht, muss die erste Lage mehr können. Sie muss schützen, funktionieren und verstanden werden. Genau dafür bauen wir SKINION X® auf.“

Als Official IBU Supplying Partner nutzt SKINION X® die internationale Biathlon-Plattform, um textilen Hautschutz im Spitzensport sichtbarer zu machen und gemeinsam mit Sportlern, Teams und Fachpartnern weiterzuentwickeln.

SKINION X® – Protective First Layer.

Textiler Hautschutz direkt auf der Haut.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

H-Pro GmbH c/o Heppner Apparel

Herr Helmut Hanus

Leonardo da Vinci Str. 12

39100 Bozen

Italien

fon ..: +393208003219

web ..: https://www.skinion-x.com

email : helmut@skinion-x.com

SKINION X® ist eine Schutztextil-Marke der Heppner GmbH unter dem Dach von Heppner Apparel. Die Marke entwickelt technische First-Layer-Bekleidung für Sport, Motorrad und Arbeit. Überall dort wo Haut durch Reibung, Druck, Geschwindigkeit oder Kontaktbelastung gefährdet ist.

SKINION X® steht für textilen Hautschutz direkt auf der Haut und verbindet medizinisch geprägte Textilentwicklung, technische Strickkompetenz und funktionelle Performance.

Pressekontakt:

Heppner Apparel

Herr Helmut Hanus

Leonardo da Vinci Str. 12

39100 Bozen

fon ..: +393208003219

email : helmut@skinion-x.com

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