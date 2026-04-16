GoCupGermany 3.0 startet am 17.Mai.2026

Am 17. Mai 2026 findet in der Sporthalle Geismar 1 in Göttingen-Geismar die nächste Auflage des GoCupGermany statt.

Pressemitteilung

Am 17. Mai 2026 findet in der Sporthalle Geismar 1 in Göttingen-Geismar die nächste Auflage des GoCupGermany statt. Das Jugendfußballturnier im 5-gegen-5-Format richtet sich an Nachwuchsteams und geht nach den erfolgreichen bisherigen Austragungen erneut an den Start.

Das vergangene Turnier war bis auf den letzten Team- und Zuschauerplatz ausgebucht und stieß auf große Resonanz. Impressionen der letzten Veranstaltung sind unter www.gocupgermany.de abrufbar.

Die Anmeldung für das Turnier ist ab sofort geöffnet. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird eine frühzeitige Registrierung empfohlen.

Kompaktes Turnierformat mit klaren Strukturen

Gespielt wird im 5-gegen-5-Modus, der sich durch kurze Spielzeiten, hohe Intensität und viele Ballaktionen auszeichnet. Jedes Team kann mit bis zu acht Spielerinnen oder Spielern antreten. Das Turnier richtet sich an Mannschaften bis Jahrgang 2006.

Der GoCupGermany legt den Fokus auf eine übersichtliche Organisation, feste Zeitpläne und ein einheitliches Regelwerk. Ziel ist es, den teilnehmenden Teams einen strukturierten und sportlich fairen Wettbewerb zu bieten.

Austragungsort Göttingen-Geismar

Die Veranstaltung findet in der Sporthalle Geismar 1 in Göttingen-Geismar statt. Die Halle bietet optimale infrastrukturelle Voraussetzungen für ein kompaktes Hallenturnier mit mehreren Begegnungen in kurzer Abfolge. Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet ein absolut klasse Turniertag und für das leibliche Wohl sorgt wieder die Taverna Kavala aus dem Kaufpark Göttingen.

Unterstützt durch starke Partner

Das Turnier wird unter anderem unterstützt von der Fahrschule Bleier, Rümenap Elektrotechnik, Moloko und Moloko Gums, Gökick, dem 11Teamsport Store Göttingen, NEROS Marketing, Car Clinic Göttingen, Finance First sowie den Göttinger Sport und Freizeitbetrieben (GöSF).

Anmeldung ausschließlich online

Die Anmeldung der Teams erfolgt ausschließlich über die Website des Veranstalters. Weitere Informationen zum Turnierablauf, zu den Teilnahmebedingungen sowie zur Anmeldung sind online abrufbar unter:

www.gocupgermany.de

Veranstalter:

GoCupGermany UG (haftungsbeschränkt)

Posthof 10

37081 Göttingen

Geschäftsführer:

Hamudi Karkaba

Kontakt:

E-Mail: E-Mail

Telefon: 0171 5851494

Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung:

GoCupGermany UG (haftungsbeschränkt)

Hamudi Karkaba

Posthof 10

37081 Göttingen

Deutschland

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GoCupGermany UG (haftungsbeschränkt) i.G.

Herr Mohamed-Ali Karkaba

Posthof 10

37083 Göttingen

Deutschland

fon ..: 01715851494

web ..: https://gocupgermany.de

email : info@gocupgermany.de

Der GoCupGermany ist eine deutschlandweite Fußballturnierserie für ambitionierte Amateur- und Vereinsmannschaften. Unser Ziel ist es, ein Turnier auf sportlich gehobenem Niveau durchzuführen – mit fairen und gleichzeitig anspruchsvollen Partien.

Wir richten uns an Teams mit aktiver oder ehemaliger Spielerfahrung im organisierten Fußball, die Wert auf ein gut organisiertes Turnier mit Leistungsbezug und professionellem Rahmen legen.

Pressekontakt:

GoCupGermany UG (haftungsbeschränkt)

Herr Hamudi Karkaba

Posthof 10

37081 Göttingen

fon ..: 0171 5851494

email : info@gocupgermany.de

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