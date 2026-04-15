Renommierte Tänzerin und vielseitige Künstlerin Ellen Meissner veröffentlicht ihr Buch – Alles lebt

Dieses Jubiläumswerk spricht alle an, die sich für die Kunst der Bewegung, die Poesie des Moments und die Biografie einer außergewöhnlichen Frau interessieren.

Mit ihrem neuen Buch legt die renommierte Tänzerin und vielseitige Künstlerin Ellen Meissner erneut ein beeindruckendes Zeugnis ihres Schaffens vor – und zwar in jeder Hinsicht. Es ist bereits ihr 10. Werk, das wir stolz als Verlag präsentieren dürfen – eine echte Erfolgsgeschichte.

Mit diesem 10. Band ihres literarischen Werks vollendet die renommierte Künstlerin Ellen Meissner ein eindrucksvolles Kapitel ihres Lebens zwischen Bühnen, Farben und Worten. Meissner, geboren 1932 in Lübeck, zählt zu den bedeutenden deutschen Tänzerinnen der Nachkriegszeit: Nach klassischer Ausbildung trat sie bereits Anfang der 1950er Jahre als Solotänzerin am Landestheater Dessau auf und wurde für ihre Ausdruckskraft, Präzision und Bühnenpräsenz vielfach ausgezeichnet. Ihre Tourneen und Gastspiele führten sie durch die DDR sowie nach Rumänien, Polen und zur Teilnahme an internationalen Wettbewerben – unter anderem erhielt sie 1957 bei den Weltfestspielen in Moskau eine Silbermedaille.

Was Meissner auf der Bühne begann, setzt sich in ihrem schriftstellerischen Schaffen fort: Tanz, Malerei und Lyrik verschmelzen zu einem vielschichtigen Gedankendialog, der sowohl intime Erinnerungen als auch künstlerische Reflexionen verbindet. Im neuen Band öffnet sie in poetischer Sprache erneut ihre Schatztruhe der Erinnerung, verknüpft persönliche Erlebnisse mit künstlerischer Vision und lädt Leserinnen und Leser ein, das „unvergängliche Kleeblatt“ ihres Lebens nachzuvollziehen.

Dieses Jubiläumswerk spricht alle an, die sich für die Kunst der Bewegung, die Poesie des Moments und die Biografie einer außergewöhnlichen Frau interessieren. Meissners Werk findet einen besonderen Platz in der literarischen Landschaft wie auch im kulturellen Gedächtnis der Tanz und Kunstszene.

Wir laden Sie herzlich ein, gemeinsam mit Ellen Meissner in diese Welt zu treten – und dort Neues zu entdecken.

Zum Buch:

Ellen Meissner – Alles lebt

von Ellen Meissner

ISBN: 9783910919433

VERRAI-VERLAG

Zur Autorin:

Ellen Meissner lebt heute am Ostseestrand und blickt auf ein langes künstlerisches Schaffen zurück. Im modernen Ausdruckstanz machte sie sich in der ehemaligen DDR mit eigenen Kammertanzabenden sowie mit markanten Rollen am Theater einen Namen. Sie erhielt Ehrungen und Preise.

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