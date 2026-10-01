95-jähriger Kirchengründer in U-Haft: NGO bringt Fall Lee Man-hee vor den UN-Menschenrechtsrat

Vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf fordert die NGO CAP LC ein faires Verfahren, Haftalternativen und medizinische Begutachtung für den 95-jährigen Shincheonji-Gründer Lee Man-hee.

**UN-Menschenrechtsrat**

**NGO fordert faires Verfahren und medizinische Versorgung für Lee Man-hee**

Genf, 18. September 2026 – Die internationale Menschenrechtsorganisation CAP Liberté de Conscience (CAP LC) hat im Rahmen der Generaldebatte unter Tagesordnungspunkt 3 der 63. Sitzung des UN-Menschenrechtsrats eine mündliche Stellungnahme zum Fall von Lee Man-hee abgegeben. Der 95-jährige Gründer und Vorsitzende der Shincheonji-Kirche Jesu, zugleich Veteran des Koreakriegs, befindet sich derzeit in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Seoul.

**EINE STIMME VOR DEN VEREINTEN NATIONEN**

CAP LC ist eine säkulare Nichtregierungsorganisation mit Konsultativstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) und damit berechtigt, bei Sitzungen des Menschenrechtsrats offiziell das Wort zu ergreifen. Dass eine Organisation dieser Art den Fall eigenständig aufgreift, rückt ihn über die innerkoreanische Debatte hinaus in den Blick der internationalen Öffentlichkeit.

**KRITIK AN VERFAHREN UND HAFTBEDINGUNGEN**

In ihrer Erklärung äußerte CAP LC ernste Besorgnis über Ermittlungen, die sie als politisch motiviert und diskriminierend gegenüber einer religiösen Minderheit einstuft. Die gegen Lee Man-hee erhobenen Vorwürfe seien nicht gewaltbezogen, hieß es. Scharf kritisierte die Organisation zudem die Haftbedingungen: Trotz festen Wohnsitzes und fehlender erkennbarer Fluchtgefahr sei der Vorsitzende während der schwersten Hitzewelle in Seoul in Zellen ohne Klimaanlage untergebracht worden – mit erheblichen gesundheitlichen Risiken für einen 95-Jährigen.

**RÜCKHALT IM VÖLKERRECHT**

Die Stellungnahme verweist auf mehrere völkerrechtliche Verpflichtungen, an die die Republik Korea gebunden ist. Artikel 9 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (UN-Zivilpakt) verlangt, dass Freiheitsentzug notwendig und verhältnismäßig sein muss; Artikel 10 garantiert Inhaftierten eine menschenwürdige Behandlung. Nach den Nelson-Mandela-Regeln der Vereinten Nationen haben Gefangene Anspruch auf eine medizinische Versorgung, die dem in der Gesellschaft verfügbaren Standard entspricht. Die Tokio-Regeln sehen Untersuchungshaft ausdrücklich nur als letztes Mittel vor. Artikel 18 schützt zudem die Religions- und Weltanschauungsfreiheit – ein Recht, das nach Auffassung von CAP LC im vorliegenden Fall missachtet wurde.

**DIE FORDERUNG: ALTERNATIVEN, BEGUTACHTUNG, FAIRNESS**

CAP LC forderte den Menschenrechtsrat auf, die Republik Korea an die Einhaltung ihrer vertraglichen Verpflichtungen zu erinnern. Konkret verlangt die Organisation Alternativen zur Untersuchungshaft, eine unabhängige medizinische Begutachtung sowie ein faires und unparteiisches Gerichtsverfahren.

**WER IST CAP LIBERTÉ DE CONSCIENCE**

CAP LC wurde 1995 gegründet und widmet sich als säkulare europäische Nichtregierungsorganisation dem Schutz der Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Sie dokumentiert Diskriminierungsfälle gegenüber religiösen und weltanschaulichen Gemeinschaften und trägt sie vor europäische und internationale Gremien. Die Organisation ist Mitglied der European Federation for Freedom of Belief (FOB) und des European Network on Religion and Belief (ENORB) und wirkt an der Civil Society Platform for Fundamental Rights der EU-Grundrechteagentur mit.

ZCMG, als Bildungseinrichtung mit dem Schwerpunkt Glauben, Gewissen und Menschenwürde, verfolgt den Fall aufmerksam. Die Stellungnahme vor den Vereinten Nationen verdeutlicht: Die Frage nach einem fairen Verfahren und menschenwürdigen Haftbedingungen für Lee Man-hee ist inzwischen auch Gegenstand internationaler Menschenrechtsgremien.

**QUELLEN**

Stellungnahme von CAP Liberté de Conscience: *https://freedomofconscience.eu/oral-statement-on-the-situation-of-chairman-lee-man-hee-in-pretrial-detention-in-the-republic-of-korea-general-debate-under-item-3-63rd-session-of-the-human-rights-council/*

Video der Stellungnahme (CAP LC, YouTube): *https://www.youtube.com/watch?v=lFdF4cvfSqE*

Offizielle Aufzeichnung (UN Web TV): *https://webtv.un.org/en/asset/k11/k118fegrj7*

***Für Menschen. Für Frieden. Für eine bessere Welt.***

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Shincheonji Kirche Jesu Frankfurt e.V.

Frau Jae Eun Song

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