Pastoren aus aller Welt warnen vor Krise der Religionsfreiheit und fordern Freilassung des 95-jährigen Leiters

Weltpastoren-Versammlung ordnet Gefangenschaft des 95-jährigen Shincheonji-Leiters in ein breiteres Muster verstärkter Kontrolle religiöser Minderheiten ein

SEOUL “ Sieben christliche Organisationen aus dem In- und Ausland richteten am 13. die Erste Weltpastoren-Gemeinschaftsversammlung aus und übten scharfe Kritik an eskalierenden Verletzungen der Religionsfreiheit sowie der Aushöhlung der Trennung von Staat und Religion in Südkorea. Rund 3.000 Pastoren aus wichtigen Ländern nahmen vor Ort und online teil.

Die Rednerliste mit Beiträgen aus Südkorea, Russland und Sambia rückte das Thema bewusst in einen internationalen Rahmen und argumentierte, der Streitfall reiche weit über eine einzelne Konfession oder Nation hinaus. Der rote Faden aller drei Redebeiträge: Was sich in Südkorea abspiele, schaffe Präzedenzfälle weit über die eigenen Landesgrenzen hinaus.

Auflösungsverfahren als „globales Warnsignal“ – Redner verweist auf Japan

Zur Eröffnung nahm Pastor Lim Young-woong von der Sae-Huimang-Gemeinde (Presbyterianische Kirche Koreas) die Risiken von Auflösungsverfahren gegen religiöse Körperschaften ins Visier und stellte das Thema als Präzedenzfall mit internationaler Tragweite dar. Wenn ein Staat eine religiöse Körperschaft auflösen könne, fragte er, wo ende diese Befugnis – und wer garantiere, dass ein heute gesetzter Maßstab morgen nicht gegen eine andere Kirche gerichtet werde?

Er verwies auf die Auflösungsverfügung des Bezirksgerichts Tokio vom März 2025 gegen die ehemalige Vereinigungskirche (Familienföderation für Weltfrieden und Vereinigung), die der Oberste Gerichtshof Japans im Juni 2026 in letzter Instanz bestätigte. Zwar habe das Urteil der Gruppe lediglich den rechtlichen Status als religiöse Körperschaft entzogen und nicht den Glauben selbst verboten, so Lim – die Folgen jedoch, darunter der Verlust von Steuervergünstigungen und die Zwangsliquidation von Vermögenswerten, hätten für die betroffene Gemeinschaft erhebliches Gewicht gehabt.

Mit Blick auf die innenpolitische Lage verwies Lim auf Artikel 38 des koreanischen Zivilgesetzbuchs, der den Behörden erlaubt, die Gründungsgenehmigung einer Körperschaft wegen dem Gemeinwohl schädlicher Handlungen zu widerrufen – ein Maßstab, dessen eigentliches Streitfeld darin liege, wer definiere, was als „schädlich“ gelte, und nach welchem Maß. Als Beleg dafür, dass sich dieses Risiko bereits realisiere, nannte er den Widerruf der Gründungsgenehmigung eines mit der Gemeinde verbundenen Vereins durch die Stadt Seoul auf dem Höhepunkt der Pandemie 2020, ein paralleles Widerrufsverfahren gegen HWPL sowie eine Kabinettssitzung im Dezember 2025, bei der der Präsident laut Berichten unter Verweis auf das Urteil gegen die Vereinigungskirche in Japan eine Prüfung möglicher Auflösungen inländischer religiöser Gruppen angeordnet habe.

Bestehe ein Verdacht, müsse ermittelt werden, und sei eine Straftat erwiesen, müsse Verantwortung folgen, so Lim – doch die strafrechtliche Verfolgung individuellen Verhaltens unterscheide sich grundlegend davon, eine religiöse Gemeinschaft mit Hunderttausenden Mitgliedern in ihrer Existenz zur Disposition zu stellen. Die eigentliche Gefahr liege nicht in nachgewiesener Kriminalität, sondern darin, dass „gesellschaftliche Unbeliebtheit“ die Funktion einer rechtlichen Rechtfertigung übernehme: Wer diese Logik heute gegen eine unbeliebte Religion dulde, so seine Warnung, könne nicht garantieren, dass sie morgen nicht gegen die eigene Gemeinde gerichtet werde. Unter Berufung auf Artikel 18 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR) argumentierte er, Religionsfreiheit dürfe nicht vom Alter, der Größe oder der Popularität eines Glaubens abhängig gemacht werden.

Russische Evangelische Allianz: „Öffentliche Meinung ist kein Urteil“

Pfarrer Vitali Kirillowitsch Wlaschenko, Generalsekretär der Russischen Evangelischen Allianz, hielt seinen Vortrag unter dem Titel „Öffentliche Meinung kann kein Urteil ersetzen“ und stellte die Prämisse infrage, wonach sich rechtliche Maßstäbe verschieben, sobald eine Religion zur Zielscheibe öffentlicher Ablehnung werde. Breite Verurteilung und flächendeckende Medienberichterstattung könnten, so seine Argumentation, das Urteil eines Gerichts über Schuld nicht ersetzen.

Je stärker der gesellschaftliche Druck, so Wlaschenko, desto größer die Verpflichtung der Gerichte zu Fairness und Neutralität – und je stärker die religiöse Ablehnung, desto konsequenter müsse der Staat die Einhaltung des ordnungsgemäßen Verfahrens überwachen. Er griff das Jahr 2020 auf, als die Verbindung der Gemeinde zum COVID-19-Ausbruch in Daegu eine Petition zur Zwangsauflösung auslöste, die innerhalb von 48 Stunden 500.000 Unterschriften erreichte und später die Millionengrenze überschritt – ein Klima, in dem die öffentliche Meinung, so Wlaschenko, ihr Urteil bereits gefällt habe, bevor ein Gericht entschieden hatte.

Er verwies darauf, dass der Oberste Gerichtshof Südkoreas Lee Man-hee später in letzter Instanz von den Vorwürfen nach dem Infektionsschutzgesetz freisprach, während er Verurteilungen in anderen Anklagepunkten bestätigte – ein Beleg dafür, dass Gerichte Anklagepunkt für Anklagepunkt urteilen, statt ein pauschales Urteil über den Charakter einer Person zu fällen. Genau diese Unterscheidung, so Wlaschenko, trenne das gerichtliche Verfahren von der öffentlichen Meinung. Mit Blick auf die aktuelle Gefangenschaft von Lee Man-hee wegen Vorwürfen nach dem Parteiengesetz forderte er einheitliche Rechtsmaßstäbe „unabhängig davon, ob man der Lehre der Gruppe zustimmt“.

Sambischer Gefängnisseelsorger: Gefangenschaft eines 95-Jährigen wirft „humanitäre“ Fragen auf

Bischof Elias Elijah Changa, Gründer und Vorsitzender der in Lusaka, Sambia, ansässigen Organisation Missionary Ambassadors for Global Evangelism (MAGE), brachte eine Perspektive aus der Gefängnisseelsorge in die Debatte über ordnungsgemäßes Verfahren und Menschenwürde ein und eröffnete mit dem Grundsatz, dass die Durchsetzung von Gerechtigkeit und der Schutz der Menschenwürde untrennbar seien.

Die Anerkennung von Lee Man-hees langjährigem Engagement für Friedensaufbau und interreligiösen Dialog im Rahmen der internationalen Arbeit von HWPL sei nicht gleichbedeutend mit einer Unschuldsvermutung oder einer Befreiung vom Gesetz, so Changa – das Urteil liege jedoch allein bei den Gerichten, gestützt auf Recht und Beweise, und Meinungsverschiedenheiten über Glaubensfragen dürften keine Rolle dabei spielen, wie ein Angeklagter behandelt werde.

Gestützt auf seine praktische Erfahrung in der Gefängnisseelsorge erklärte Changa, Gefangenschaft fordere von älteren Inhaftierten einen besonders hohen Tribut. Das Alter verleihe niemandem eine Ausnahme vom Gesetz, so Changa, doch bat er die Behörden, rechtlich zulässige Alternativen – Kaution, Wohnsitzauflagen, medizinische Rücksichtnahme – ernsthaft zu prüfen, um Leben und Menschlichkeit zu schützen. Es gehe, so stellte er klar, nicht um eine Sonderbehandlung aufgrund des religiösen Status, sondern um dieselbe Fairness, Würde und dieselben universellen Rechte, die jedem Menschen zustünden.

Gemeinsame Erklärung fordert sofortige Kaution

Die Versammlung endete mit der Verabschiedung einer gemeinsamen Erklärung, unterzeichnet von christlichen Führungspersönlichkeiten weltweit, mit folgenden Forderungen:

Regierung und politische Akteure sollen die Instrumentalisierung der Gemeinde und anderer religiöser Gruppen für politische Auseinandersetzungen unter Verletzung der Trennung von Staat und Religion sofort beenden und universelle Religionsfreiheit gewährleisten;

Die Justiz soll den Prozess der öffentlichen Meinung beenden und die Unschuldsvermutung für hochbetagte religiöse Leiter wahren;

Das Gericht soll dem Kautionsantrag stattgeben und die sofortige Freilassung eines hochbetagten, in seiner Gesundheit gefährdeten Leiters veranlassen.

Die Veranstalter erklärten, die vorgestellten Fälle reichten über eine einzelne Konfession hinaus und stellten ein ernstes Warnsignal für die Religionsfreiheit in ganz Südkorea dar, und kündigten fortgesetzte Abstimmung mit internationalen Menschenrechtsorganisationen und Kirchen weltweit an, „bis faire Gerechtigkeit und die Trennung von Staat und Religion wiederhergestellt sind“.

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