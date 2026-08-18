Die 5 größten Fehler beim Immobilienkauf in Bulgarien – und wie man sie vermeidet

Immer mehr deutschsprachige Käufer interessieren sich für Immobilien an der bulgarischen Schwarzmeerküste – viele starten ihre Recherche auf Portalen wie imot bg

Der Immobilienmarkt an der bulgarischen Schwarzmeerküste zieht seit Jahren deutschsprachige Käufer an – ob als Feriendomizil, Kapitalanlage oder Altersruhesitz. Wer online nach passenden Angeboten sucht, stößt schnell auf Portale wie imot bg, das lokale Standardportal für Immobilienanzeigen in Bulgarien. Doch gerade der Einstieg über solche Plattformen birgt für ausländische Käufer typische Stolperfallen. Die Experten von Imot Immo, einer auf die bulgarische Schwarzmeerküste spezialisierten Immobilienagentur, fassen die fünf häufigsten Fehler zusammen.

1. Sich ausschließlich auf lokale Portale wie imot bg verlassen

Portale wie imot bg bieten zwar die größte Auswahl an Objekten im Land, richten sich aber in erster Linie an bulgarische Käufer. Beschreibungen, rechtliche Hinweise und oft auch der direkte Kontakt zum Verkäufer sind ausschließlich auf Bulgarisch verfügbar. Ausländische Interessenten übersehen dadurch häufig wichtige Details zu Grundstücksstatus, Erschließung oder Nebenkosten. Eine Recherche auf imot bg lohnt sich als Marktüberblick, sollte aber durch eine fachkundige, deutschsprachige Beratung ergänzt werden.

2. Keine unabhängige Rechtsprüfung vor dem Kauf

Viele Käufer verlassen sich allein auf die Aussagen von Verkäufer oder Makler. Grundbucheinträge, mögliche Belastungen, Baugenehmigungen und der rechtliche Status des Grundstücks sollten jedoch immer von einem unabhängigen bulgarischen Anwalt geprüft werden – unabhängig davon, ob die Immobilie über imot bg, ein anderes Portal oder eine Agentur gefunden wurde.

3. Nebenkosten und Gemeinschaftsgebühren unterschätzen

Notarkosten, Grunderwerbsteuer, Maklergebühren und bei Ferienanlagen laufende Instandhaltungsgebühren (sogenannte „Maintenance Fees“) werden von Käufern regelmäßig unterschätzt. Diese Nebenkosten sollten von Anfang an in die Kalkulation einfließen, da sie je nach Objektart und Lage erheblich variieren können.

4. Objekte kaufen, ohne sie oder die Umgebung persönlich zu besichtigen

Gerade bei Angeboten, die online – etwa über imot bg – attraktiv wirken, verzichten manche Käufer auf eine Vor-Ort-Besichtigung. Bauzustand, tatsächliche Entfernung zum Strand, Lärmbelastung oder Sanierungsbedarf lassen sich anhand von Fotos allein oft nicht seriös beurteilen.

5. Fehlende Klarheit über Eigentumsrechte bei Ausländern

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Immobilienerwerb durch EU-Ausländer in Bulgarien unterscheiden sich in einigen Punkten von denen für bulgarische Staatsbürger, insbesondere bei Grundstücken. Ohne fachkundige Beratung kommt es hier immer wieder zu Missverständnissen, die sich erst nach dem Kauf bemerkbar machen.

Fazit

Der bulgarische Immobilienmarkt bietet nach wie vor attraktive Chancen – Portale wie _imot bg_ sind dabei ein guter erster Anlaufpunkt für die Marktrecherche. Wer jedoch die genannten Fehler vermeiden will, sollte den Kaufprozess von Anfang an mit deutschsprachiger, lokaler Expertise begleiten lassen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Imot Immo

Herr Alexander Susdorf

kv. Cherno more 3, building 8

Nessebar 8230

Bulgarien

fon ..: +359884212068

web ..: https://imot.immo/de

email : info@imot.immo

Über imot.immo imot.immo ist eine auf die bulgarische Schwarzmeerküste spezialisierte Immobilienagentur, die deutschsprachige Käufer und Anleger beim Kauf von Immobilien in Bulgarien begleitet – von der Objektsuche über die rechtliche Prüfung bis zum Notartermin.

Pressekontakt:

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