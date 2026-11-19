Arbeitgeber sollen sich von Spitzenverdienern künftig auch ohne Kündigungsgrund trennen können. Arbeitgeberanwalt Helmut Naujoks erklärt, wer betroffen ist und warum Unternehmen bis 2028 Zeit haben.

Mit dem am 18. November 2026 vom Bundeskabinett beschlossenen Arbeitsrechtspaket soll sich der Kündigungsschutz für Spitzenverdiener grundlegend ändern. Beschäftigte mit einem fest vereinbarten Jahresentgelt über dem 1,75-Fachen der Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung, derzeit 177.450 Euro, sollen beim Kündigungsschutz leitenden Angestellten gleichgestellt werden. Das Arbeitsgericht kann das Arbeitsverhältnis dann auf Antrag des Arbeitgebers gegen eine Abfindung auflösen, ohne dass der Arbeitgeber diesen Antrag begründen muss.

„Das ist ein Paradigmenwechsel für eine kleine, aber für Unternehmen sehr wichtige Gruppe“, sagt Rechtsanwalt Helmut Naujoks, der seit 30 Jahren ausschließlich Arbeitgeber berät. „Bisher konnte sich eine Trennung von einer Top-Kraft über Jahre hinziehen, wenn der Kündigungsgrund vor Gericht nicht hielt. Künftig geht es in diesen Fällen im Kern um eine Frage: Wie hoch ist die Abfindung?“

Wer betroffen ist und wer nicht

– Betroffen: Angestellte, deren feste Vergütung die Schwelle übersteigt, etwa Bereichsleiter, Spezialisten oder Vertriebsleiter mit hohem Fixum. Mitgezählt werden alle fest vereinbarten Bestandteile wie ein vertragliches 13. Monatsgehalt oder der Dienstwagen.

– Nicht mitgezählt: Leistungsabhängige Boni und Tantiemen. Wer ein niedrigeres Fixum und hohe variable Anteile hat, behält den vollen Kündigungsschutz.

– Nicht betroffen: Geschäftsführer und Vorstände. Als Organmitglieder fallen sie schon heute nicht unter das Kündigungsschutzgesetz.

– Bestehende Verträge: Die Regel soll auch für bestehende Arbeitsverhältnisse gelten, auch wenn die Schwelle erst durch eine Gehaltserhöhung überschritten wird.

Nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung betrifft die Neuregelung rund 0,27 Prozent der Beschäftigten.

Kein Freibrief: Was weiterhin gilt

„Der Auflösungsantrag ersetzt nicht die saubere Kündigung“, betont Naujoks. Die Anhörung des Betriebsrats, Kündigungsfristen und besonderer Kündigungsschutz, etwa für schwerbehinderte Menschen oder in der Elternzeit, bleiben unberührt. „Wer hier Fehler macht, verliert trotz neuer Rechtslage.“

Auch zeitlich besteht kein Anlass zur Eile. Die Neuregelung soll erst für Kündigungen gelten, die 15 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes zugehen, und damit frühestens 2028. Der Gesetzentwurf wird nun im Bundestag beraten und kann sich noch ändern.

Was Arbeitgeber jetzt vorbereiten sollten

– Betroffene Positionen ermitteln: Welche Mitarbeitenden liegen mit ihrer festen Vergütung über der Schwelle, welche knapp darunter?

– Vergütungsstruktur bewusst gestalten: Bei neuen Verträgen und Gehaltsrunden entscheidet das Verhältnis von Fixum und variabler Vergütung darüber, ob die neue Regel greift.

– Abfindungen budgetieren: Die Trennung wird planbarer, aber nicht kostenlos. Abfindungen sollten in der Personalplanung für diese Gruppe einkalkuliert werden.

– Laufende Konflikte prüfen: In Fällen, die sich absehbar bis 2028 hinziehen, kann die neue Rechtslage die Verhandlungsposition verändern.

„Für Arbeitgeber bringt die Reform vor allem Planbarkeit“, so Naujoks. „Die Kosten einer Trennung lassen sich künftig besser kalkulieren. Das hilft gerade mittelständischen Unternehmen, die sich langwierige Prozesse mit Führungskräften nicht leisten können.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Anwaltskanzlei Naujoks

Herr Helmut Naujoks

Bockenheimer Anlage 37

60322 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: +49 69 719130990

fax ..: +49 69 7191309915

web ..: https://www.anwaltskanzlei-naujoks.com/

email : naujoks@kanzlei-naujoks.de

Rechtsanwalt Helmut Naujoks berät seit 30 Jahren ausschließlich Arbeitgeber im Arbeitsrecht: Vorstände, Geschäftsführer und Inhaber. Schwerpunkte sind Konflikte mit Betriebsrat und Gewerkschaft, die Kündigung von „Unkündbaren“ sowie Restrukturierungen mit Sozialplan und Interessenausgleich. Die Kanzlei ist in Hamburg, Frankfurt am Main und Düsseldorf tätig.

Naujoks ist Autor der Fachbücher „Schwarzbuch Betriebsrat“, „Kündigung von Unkündbaren“ und „German Employment Law in English“. Als Experte war er unter anderem bei Anne Will, Hart aber fair, Maybrit Illner und zuletzt im ARD-Wirtschaftsmagazin Plusminus zu Gast. Weitere Informationen: www.anwaltskanzlei-naujoks.com

Pressekontakt:

Anwaltskanzlei Naujoks

Herr Helmut Naujoks

Bockenheimer Anlage 37

60322 Frankfurt am Main

fon ..: +49 69 719130990

web ..: https://www.anwaltskanzlei-naujoks.com/

email : naujoks@kanzlei-naujoks.de