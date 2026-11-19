Deutschland hat die EU-Frist verpasst, ein Gesetzentwurf fehlt noch. Arbeitgeberanwalt Helmut Naujoks warnt: Das Risiko für Unternehmen besteht trotzdem schon, über Arbeitsgerichte und Betriebsrat.

Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie hätte bis zum 7. Juni 2026 in deutsches Recht umgesetzt werden müssen. Diese Frist hat Deutschland verstreichen lassen. Ein Referentenentwurf ist bis heute nicht veröffentlicht, ein Kabinettsbeschluss ist für Dezember angekündigt. Viele Unternehmen warten deshalb ab. „Das ist ein Fehler“, sagt Rechtsanwalt Helmut Naujoks, der seit 30 Jahren ausschließlich Arbeitgeber berät. „Die Richtlinie ist sehr detailliert. Der deutsche Gesetzgeber hat kaum Spielraum. Was kommt, wissen wir im Kern schon heute.“

Was die Richtlinie von Arbeitgebern verlangt

– Gehalt vor dem Vorstellungsgespräch: Bewerber sollen vorab das Einstiegsgehalt oder eine Spanne erfahren. Die Frage nach dem bisherigen Gehalt soll unzulässig werden.

– Erweiterter Auskunftsanspruch: Beschäftigte können Auskunft über die durchschnittliche Vergütung von Kolleginnen und Kollegen mit gleicher oder gleichwertiger Arbeit verlangen, getrennt nach Geschlecht.

– Berichtspflichten: Unternehmen ab 100 Beschäftigten müssen gestaffelt nach Größe über ihr geschlechtsspezifisches Entgeltgefälle berichten.

– Gemeinsame Entgeltbewertung: Ergibt der Bericht eine nicht begründbare Lücke von mindestens fünf Prozent in einer Gruppe, müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretung gemeinsam nachbessern.

– Verschwiegenheitsklauseln: Vertragsklauseln, die Gespräche über das eigene Gehalt verbieten, sollen unwirksam werden.

Das Risiko besteht schon heute

Unabhängig vom neuen Gesetz hat das Bundesarbeitsgericht die Durchsetzung von Equal Pay deutlich erleichtert. Nach seiner Entscheidung vom 23. Oktober 2025 reicht es für die Vermutung einer Benachteiligung aus, dass eine Arbeitnehmerin einen männlichen Kollegen in derselben Vergleichsgruppe kennt, der mehr verdient. Der Arbeitgeber muss dann beweisen, dass der Unterschied auf objektiven, geschlechtsneutralen Kriterien beruht.

„Das Argument ,Er hat besser verhandelt‘ trägt vor Gericht nicht mehr“, so Naujoks. „Wer seine Gehaltsunterschiede heute nicht sachlich begründen kann, hat schon jetzt ein Prozessrisiko, nicht erst mit dem neuen Gesetz.“ Arbeitsgerichte müssen das geltende Entgelttransparenzgesetz zudem im Licht der Richtlinie auslegen.

Der Betriebsrat wird zum zentralen Akteur

Für Unternehmen mit Betriebsrat hat das Thema eine zweite Ebene. Bei der Gestaltung von Vergütungssystemen und Entlohnungsgrundsätzen hat der Betriebsrat schon heute ein Mitbestimmungsrecht. Die Richtlinie stärkt seine Rolle weiter, etwa durch die gemeinsame Entgeltbewertung.

„Transparenz wird für Betriebsräte ein starkes Verhandlungsinstrument“, erklärt Naujoks. „Arbeitgeber, die ihr Vergütungssystem erst ordnen, wenn der Betriebsrat Zahlen auf den Tisch legt, verhandeln aus der Defensive. Wer jetzt selbst analysiert, bestimmt die Kriterien mit.“

Was Arbeitgeber jetzt tun sollten

– Entgeltstruktur analysieren: Vergleichsgruppen bilden und Unterschiede zwischen Frauen und Männern prüfen, bevor es ein Gericht oder der Betriebsrat tut.

– Kriterien dokumentieren: Für jede Gehaltsfindung festhalten, auf welchen objektiven Kriterien sie beruht, etwa Qualifikation, Verantwortung oder Arbeitsbedingungen.

– Bewerbungsprozess umstellen: Gehaltsspannen festlegen und die Frage nach dem Vorgehalt aus Gesprächsleitfäden streichen.

– Vertragsmuster prüfen: Verschwiegenheitsklauseln zum Gehalt entfernen.

– Betriebsrat strategisch einbinden: Vergütungssysteme aktiv selbst vorschlagen, statt auf Initiativen des Gremiums zu reagieren.

„Die Unternehmen, die jetzt handeln, haben einen Vorsprung“, fasst Naujoks zusammen. „Die anderen werden 2027 unter Zeitdruck nacharbeiten, und das wird teurer.“

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Rechtsanwalt Helmut Naujoks berät seit 30 Jahren ausschließlich Arbeitgeber im Arbeitsrecht: Vorstände, Geschäftsführer und Inhaber. Schwerpunkte sind Konflikte mit Betriebsrat und Gewerkschaft, die Kündigung von „Unkündbaren“ sowie Restrukturierungen mit Sozialplan und Interessenausgleich. Die Kanzlei ist in Hamburg, Frankfurt am Main und Düsseldorf tätig.

Naujoks ist Autor der Fachbücher „Schwarzbuch Betriebsrat“, „Kündigung von Unkündbaren“ und „German Employment Law in English“. Als Experte war er unter anderem bei Anne Will, Hart aber fair, Maybrit Illner und zuletzt im ARD-Wirtschaftsmagazin Plusminus zu Gast. Weitere Informationen: www.anwaltskanzlei-naujoks.com

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