Die Arbeitsrechtsreform verdoppelt die Dauer sachgrundloser Befristungen. Arbeitgeberanwalt Helmut Naujoks warnt: Die häufigsten Fehler, die eine Befristung unwirksam machen, bleiben bestehen.

Arbeitgeber sollen neue Mitarbeitende künftig bis zu vier Jahre ohne sachlichen Grund befristet einstellen können. Das sieht der Gesetzentwurf zur Reform des Arbeitsrechts vor, den das Bundeskabinett am 18. November 2026 beschlossen hat. Bisher liegt die Grenze bei zwei Jahren mit höchstens drei Verlängerungen. Künftig sollen bis zu sechs Verlängerungen erlaubt sein. Die Regel gilt für Einstellungen bis zum 31. Dezember 2030 und soll Anfang 2027 in Kraft treten.

„Für Unternehmen, die in unsicheren Zeiten einstellen wollen, ist das eine echte Chance“, sagt Rechtsanwalt Helmut Naujoks, der seit 30 Jahren ausschließlich Arbeitgeber berät. „Aber eine längere Befristung ist auch eine längere Strecke, auf der man Fehler machen kann. Und ein Fehler macht aus der Befristung ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.“

Was sich ändern soll

– Vier statt zwei Jahre: Sachgrundlose Befristungen bis zu 48 Monaten, mit bis zu sechs Verlängerungen innerhalb dieses Zeitraums.

– Vorübergehende Regel: Sie gilt nur für Einstellungen bis Ende 2030.

– Anschlussverbot gelockert: Wer schon früher beim selben Arbeitgeber beschäftigt war, kann einmalig erneut sachgrundlos befristet eingestellt werden.

– Textform statt Schriftform: Für die Befristungsabrede soll künftig etwa eine E-Mail genügen. Eine eigenhändige Unterschrift ist dann nicht mehr nötig.

Fünf Fehler, die auch nach der Reform teuer werden

– Befristung erst nach Arbeitsbeginn vereinbart: Die Befristungsabrede muss stehen, bevor der erste Arbeitstag beginnt. „Wer am ersten Tag erst den Vertrag schickt, hat einen unbefristeten Mitarbeiter“, so Naujoks. Daran ändert auch die Textform nichts.

– Verlängerung zu spät oder mit neuen Konditionen: Eine Verlängerung muss vor Ablauf vereinbart werden. Wer dabei zugleich Gehalt, Arbeitszeit oder Aufgaben ändert, schließt rechtlich einen neuen Vertrag, und der ist sachgrundlos nicht mehr befristbar.

– Verlängerungen falsch gezählt: Sechs Verlängerungen in vier Jahren klingen großzügig. Wer in kurzen Abschnitten verlängert, kann die Grenze aber lange vor Ablauf der 48 Monate erreichen.

– Vorbeschäftigung übersehen: Die Ausnahme vom Anschlussverbot gilt nur einmal. Personalabteilungen sollten dokumentieren, wer sie bereits genutzt hat.

– Keine Kündigungsmöglichkeit vereinbart: Ein befristeter Vertrag ist nur dann ordentlich kündbar, wenn das ausdrücklich vereinbart ist. „Bei vier Jahren Laufzeit ist diese Klausel Pflicht“, betont Naujoks.

Textform: Erleichterung mit Beweislast

Der Wegfall der Schriftform erleichtert digitale Einstellungsprozesse. Er verschiebt das Risiko aber auf die Dokumentation. „Im Streitfall muss der Arbeitgeber nachweisen, dass die Befristung rechtzeitig und eindeutig vereinbart wurde“, erklärt Naujoks. „Eine E-Mail im Postfach einer Führungskraft, die niemand archiviert, hilft dann wenig.“ Er rät, Befristungsabreden über feste Prozesse zu versenden und zentral abzulegen.

Auch der Betriebsrat bleibt im Spiel: Einstellungen und ihre Befristung sind in Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten weiterhin mitbestimmungspflichtig. „Wer die neuen Spielräume nutzen will, sollte das Gremium früh einbinden“, so Naujoks.

Fazit

„Die Reform ist eine Chance für Arbeitgeber, die sauber arbeiten“, fasst Naujoks zusammen. „Wer seine Vorlagen und Abläufe jetzt überprüft, kann ab dem ersten Tag rechtssicher befristen. Wer improvisiert, landet schneller vor dem Arbeitsgericht als bisher.“

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Anwaltskanzlei Naujoks

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Rechtsanwalt Helmut Naujoks berät seit 30 Jahren ausschließlich Arbeitgeber im Arbeitsrecht: Vorstände, Geschäftsführer und Inhaber. Schwerpunkte sind Konflikte mit Betriebsrat und Gewerkschaft, die Kündigung von „Unkündbaren“ sowie Restrukturierungen mit Sozialplan und Interessenausgleich. Die Kanzlei ist in Hamburg, Frankfurt am Main und Düsseldorf tätig.

Naujoks ist Autor der Fachbücher „Schwarzbuch Betriebsrat“, „Kündigung von Unkündbaren“ und „German Employment Law in English“. Als Experte war er unter anderem bei Anne Will, Hart aber fair, Maybrit Illner und zuletzt im ARD-Wirtschaftsmagazin Plusminus zu Gast. Weitere Informationen: www.anwaltskanzlei-naujoks.com

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