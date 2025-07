ELA Container unterstützt Präventionstage in Burglengenfeld

Mit den Präventionstagen in Burglengenfeld unterstützt ELA Container eine der größten Veranstaltungen ihrer Art in Deutschland.

Die Präventionstage 2025 – eine der größten jugendgeleiteten Präventionsveranstaltungen Deutschlands – fanden vom 08. bis 10. Juli in Burglengenfeld statt. Teilnehmer der Veranstaltung waren Schülerinnen und Schüler ab der 6. Klasse, die sich mit zentralen Themen wie Cyberkriminalität, der Nutzung digitaler Medien, mentaler Gesundheit und weiteren Herausforderungen von Jugendlichen befassten. Insgesamt nahmen an der dreitägigen Veranstaltung etwa 3.000 Jugendliche teil.

ELA Container trat bei der Veranstaltung als wesentlicher Unterstützer auf und stellte 25 Container bereit, um acht flexible Workshopräume zu schaffen. Dadurch konnten die Jugendlichen einige interessante Formate erleben – fernab vom klassischen Schulalltag und in einer Umgebung, die Austausch, Offenheit und Vertrauen förderte. Im Rahmen der Präventionstage 2025 wurde die Bedeutung von geschützten Räumen, echter Begegnung und gelebter Verantwortung eindrucksvoll spürbar.

Die Veranstaltung wurde organisiert von der Fokusgruppe Jugend der Stadt Burglengenfeld mit dem Ziel, Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren für gesellschaftliche und persönliche Herausforderungen zu sensibilisieren. Besonders die Zusammenarbeit mit ELA Container sei ausschlaggebend für den Erfolg der Veranstaltung gewesen, betont Merlin Bloch, Leiter der Fokusgruppe: „Ohne ELA wären die Präventionstage nicht das geworden, was sie sind: ein Raum für offene Gespräche, neue Perspektiven und ein deutliches Zeichen für gesellschaftliche Verantwortung. Das Engagement von ELA war still und kraftvoll, bescheiden und zugleich prägend – und gerade deshalb so besonders.“

Die Präventionstage, die unter der Schirmherrschaft des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder standen, wurden mit über 100 Workshops, 35 parallelen Angeboten, Mitmachaktionen, Themenräumen und Infoständen durchgeführt. Auch Yama Rahman, ELA Key Account Manager, blickt mit persönlicher Wertschätzung auf die Veranstaltung zurück: „Es war mir eine Freude, das engagierte Team bei der Planung und Umsetzung der Präventionstage zu unterstützen. Die Atmosphäre vor Ort, geprägt von den Jugendlichen und Ausstellern, war beeindruckend. Unsere Container wurden zu echten Rückzugsorten – Orte, an denen sich die Schülerinnen und Schüler sicher und verstanden fühlen konnten. Genau das meinen wir bei ELA, wenn wir von einem Wohlfühlraum sprechen.“

Das international agierende Familienunternehmen ELA Container ist seit 1972 Spezialist für Räume und Gebäude aus Containern – in jeder gewünschten Größe, individuell ausgestattet, zur Miete oder zum Kauf. Mit 60.000 Containern und 1.400 Mitarbeitenden an 18 Standorten in 12 Ländern ist ELA Container einer der führenden Anbieter von hochwertigen und flexiblen Raummodulen. Die regionale Fachberatung und ein eigener Fuhrpark von über 100 Spezial-Lkw mit Ladekran stellen eine kurzfristige Lieferung und fachgerechte Montage an jeden Ort sicher. Weitere Informationen unter www.container.de.

