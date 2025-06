ELA Container unterstützt Wasserstoff-Pilotprojekt von RWE zur Energiewende

Der Spezialist für mobile Räume liefert acht Baucontaineranlagen für eine Großbaustelle im Emsland.

Wasserstoff wird künftig eine immer größere Rolle als Energieträger und -speicher spielen. Im Rahmen des Projekts GET H2 Nukleus hat RWE damit begonnen, die Basis für den Aufbau einer überregionalen Wasserstoffinfrastruktur zu schaffen und wird am Standort Lingen bis Ende 2027 stufenweise 300 MW Elektrolysekapazität errichten. Im Sommer 2024 wurde schon eine 14-MW-Pilotanlage für Elektrolyse in Betrieb genommen, die unter Einsatz von Strom grünen Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt. Dieser wird zunächst der Erdgasturbine des Gaskraftwerks Emsland beigemischt. Ab Mitte 2025 wird es auch eine öffentliche Wasserstofftankstelle und weitere Abnahmemöglichkeiten geben. Der Wasserstoff des Großprojektes wird über das geplante Wasserstoff-Kernnetz Industriekunden zur Verfügung stehen. Für die Bauzeit des Nukleus-Projekts hat ELA insgesamt acht Baucontaineranlagen bereitgestellt. Die Nutzungsdauer der Mietlösung wird rund zwei Jahre betragen.

„Mit unseren Kernkompetenzen können wir immer öfter Projekte der Energiewende unterstützen und damit einen Teil zur notwendigen Dekarbonisierung beitragen“, sagt ELA Area Sales Manager Ralf Neelen.

Die einzelnen Container und Anlagen dieses Gesamtprojekts sind zwischen 15 und 720 Quadratmetern groß. Insgesamt wurden 214 Raummodule mit einer Gesamtfläche von 3.614 Quadratmetern bedarfsgerecht geplant, von ELA Lkw geliefert und von ELA Montageteams schlüsselfertig zur Nutzung installiert.

„Wie bei jedem Projekt war es auch hier unser Ziel, die Vorgaben des Kunden exakt abzubilden und gleichzeitig effizient, transport- und kostenoptimiert zu planen“, sagt Neelen. Dazu gehört auch, angepasst an die jeweilige Bauphase und Nutzeranzahl Anlagenteile aufzustocken und nachzuliefern. „Dabei hat das Plug-and-Play-System unseres aktiven Kabelkanals sehr geholfen.“

Die Funktionsbereiche der ELA Raumlösungen bieten Platz für Büros der Bauleitung und externer Firmen, Schulungsräume für Sicherheitsunterweisungen, Aufenthalts- und Pausenbereiche für die Mitarbeitenden, die zugehörigen Umkleide- und Sanitärbereiche sowie eine Küche. Die kleinste, 15 Quadratmeter umfassende Einheit wird als Pförtnercontainer für die Zugangskontrolle genutzt. Die Räume sind mit den notwendigen Möbeln sowie IT- und Elektroinstallationen ausgestattet und verfügen über Split-Klimageräte zum Heizen und Kühlen. Je nach Bedarf und Planungsvorgaben kamen 2,5 oder auch 3 Meter breite Container zum Einsatz. „Eine besondere Herausforderung des Projekts war die Einhaltung der hohen Sicherheitsauflagen“, sagt Neelen. In enger Abstimmung mit dem Kunden konnten alle Aufgaben gelöst und die Anlagen zeitgenau geliefert und übergeben werden.

Die konstruktive Zusammenarbeit bestätigt kundenseitig auch Raphael Albers, Site & Commissioning Manager bei RWE Technology International: „ELA Container hat sich bei diesem Projekt sehr innovativ und stark lösungsorientiert gezeigt. Der Kundenservice ist exzellent und die Lieferzeiten waren kurz.“

Das international agierende Familienunternehmen ELA Container ist seit 1972 Spezialist für Räume und Gebäude aus Containern – in jeder gewünschten Größe, individuell ausgestattet, zur Miete oder zum Kauf. Mit 60.000 Containern und 1.400 Mitarbeitenden an 21 Standorten in 12 Ländern ist ELA Container einer der führenden Anbieter von hochwertigen und flexiblen Raummodulen. Die regionale Fachberatung und ein eigener Fuhrpark von über 100 Spezial-Lkw mit Ladekran stellen eine kurzfristige Lieferung und fachgerechte Montage an jeden Ort sicher. Weitere Informationen unter www.container.de.

