Neuer ELA Standort in Schleswig-Holstein

Die strategische Investition in Trappenkamp (Kreis Segeberg) unterstüzt die Expansion des Spezialisten für mobile Raumsysteme in Norddeutschland und Skandinavien.

ELA Container expandiert weiter und hat einen neuen Standort im schleswig-holsteinischen Trappenkamp, einer Gemeinde am Nordrand des Kreises Segeberg, in Betrieb genommen. Bereits vor rund zwei Jahren hat ELA Container das Gelände erworben und seitdem die Bestandsgebäude und Freiflächen bedarfsgerecht umgebaut. Bereits 2024 starteten hier die Individualisierung und der Vertrieb von Kauf- und Mietcontainern für vielfältige Anwendungen in unterschiedlichen Branchen. Eine Showanlage komplettiert nun den neuen Standort.

Neben Flächen zur Lagerung von Containern und Material stehen Werkshallen zur Modifizierung von ELA Raummodulen zur Verfügung. Derzeit kümmern sich hier die Mitarbeitenden um die technische Ausstattung und kundenspezifische Individualisierung von Kauf- oder Mietcontainern. Die Showanlage dient den regionalen Vertriebsmitarbeitenden zur anschaulichen Präsentation der Anwendungsmöglichkeiten, die ELA für vielfältige Anforderungen und Branchen bietet.

Auf dem Grundstück von insgesamt 70.000 Quadratmetern gibt es Gebäude und nutzbare Freiflächen von rund 25.000 Quadratmetern. Herzstück ist das Produktionsgebäude, das aus vier Hallenschiffen sowie einem Büro- und Sozialtrakt besteht.

Der zweigeschossige Showroom besteht aus fünf Containern mit einem Großraumbüro sowie einem Umkleide- und Pausenraum im Erdgeschoss. Im Obergeschoss gibt es einen Besprechungsraum mit einer Kleinküche und eine Dachterrasse. Die Ebenen sind über eine außenliegende Stahltreppe verbunden. Split-Klimageräte zum Heizen und Kühlen sorgen für angenehme Temperaturen zu allen Jahreszeiten. „Hier können unsere Vertriebsmitarbeitenden die Anwendungsmöglichkeiten von ELA Containern anschaulich präsentieren“, sagt ELA Standortleiter Nico Gehrs.

„Mit dem Standort in Trappenkamp stärken wir unsere Präsenz in Norddeutschland und bauen unsere Vertriebstätigkeit im internationalen Markt Skandinavien weiter aus“, sagt ELA Container Geschäftsführer Günter Albers. Trappenkamp liege strategisch und logistisch günstig an Autobahnen wie der A21 und der A7 Richtung Dänemark.

„Auch an diesem Standort werden wir weiter wachsen. Neben den derzeitigen Mitarbeitenden werden wir weitere Stellen aufbauen und nehmen gerne weitere Bewerbungen entgegen“, sagt Gehrs. Aktuell würden am Standort Trappenkamp insbesondere Produktionsmitarbeitende, Staplerfahrerinnen oder -fahrer sowie Elektrikerinnen und Elektriker gesucht.

Der Standort Trappenkamp ergänzt sechs bereits bestehende Standorte von ELA Container in Deutschland. Eine vollständige Liste aller ELA Standorte gibt es hier.

Das international agierende Familienunternehmen ELA Container ist seit 1972 Spezialist für Räume und Gebäude aus Containern – in jeder gewünschten Größe, individuell ausgestattet, zur Miete oder zum Kauf. Mit 60.000 Containern und 1.400 Mitarbeitenden an 21 Standorten in 12 Ländern ist ELA Container einer der führenden Anbieter von hochwertigen und flexiblen Raummodulen. Die regionale Fachberatung und ein eigener Fuhrpark von über 100 Spezial-Lkw mit Ladekran stellen eine kurzfristige Lieferung und fachgerechte Montage an jeden Ort sicher.

