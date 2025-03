ELA Container auf der bauma in München

ELA ist mit einer vierstöckigen Containeranlage auf der Weltleitmesse für die Bauwirtschaft vertreten.

Die bauma in München ist die Weltleitmesse für Bauwirtschaft, Baumaschinen, Baufahrzeuge und Bautechnik. Grund genug für ELA Container, den Spezialisten für mobile Raumsysteme im Baubereich, in diesem Jahr als Aussteller an der Branchenmesse teilzunehmen. Die bauma 2025 findet vom 7. bis 13. April auf dem Gelände der Messe München statt.

Der Stand auf dem Freigelände Süd FS., Nummer 1213/3, ist selbstverständlich aus ELA Raummodulen aufgebaut. „Unsere viergeschossige Anlage auf Basis von insgesamt 22 Containern dient als Showroom für die Präsentation der Möglichkeiten, die wir insbesondere der Baubranche bieten“, sagt geschäftsführender Gesellschafter Günter Albers von ELA Container. Denn ELA entwickelt und liefert passende Raumlösungen für alle denkbaren Anforderungen auf Baustellen jeder Größe. ELA Baucontainer können beispielsweise als Büros, Besprechungs- und Konferenzräume, Übernachtungs- und Aufenthaltsräume, Sanitäreinrichtungen, Lager oder Werkstätten eingerichtet werden. Auch für übergeordnete Funktionen wie Zugangskontrollen oder Erste-Hilfe-Stationen kommen ELA Baucontainer zum Einsatz.

Über den Grad der mitgelieferten Ausstattung entscheidet der Kunde nach individuellem Bedarf. Auf Wunsch werden das notwendige Mobiliar, Elektroinstallationen, Brandschutz- und Einbruchschutzeinrichtungen, IT- und Konferenztechnik sowie Klimatisierungstechnik funktionsbereit mitgeliefert. ELA Container stellt alle Leistungen über derzeit 21 Standorte in 12 Ländern Europas zur Verfügung. Auch die Logistik von der Anlieferung mit ELA-eigenen LKW mit Ladekran bis zur Montage der Komplettanlagen durch geschulte und erfahrene Aufbauteams liegt in der Hand von ELA.

Die Messe-Anlage von ELA Container auf dem Freigelände Süd FS., Nummer 1213/3, der bauma 2025, besteht aus Lounge- und Bar-Areas im Erd- und Obergeschoss, mehreren Besprechungsbereichen in der zweiten Etage und einem Projektraum in der dritten Etage. Alle Ebenen kommen ohne Zwischenwände aus und bieten dadurch ein großzügiges Raumgefühl. „Auch das Einrichtungskonzept ist modern und innovativ und geht damit über die üblichen Standards hinaus. Unser Messestand zeigt, was mit ELA Container möglich ist“, sagt Günter Albers.

Raumlösungen für die Baubranche sind die Keimzelle des Unternehmens ELA Container, das 1972 von Bernhard Albers gemeinsam mit seiner Ehefrau Elisabeth Albers gegründet wurde. Damals kaufte ELA die ersten Seecontainer für den Einsatz auf Baustellen. Während diese zunächst als Lagercontainer zum Einsatz kamen, entwickelte ELA im Laufe der Jahre die Containertechnik und damit auch die Anwendungsbereiche immer weiter. „Mit dem ursprünglichen Seecontainer haben unsere heutigen, selbst entwickelten und produzierten Raummodule fast nichts mehr gemeinsam“, sagt Albers. Die enge Partnerschaft mit der Baubranche sei hingegen geblieben.

„Wir haben die Veränderungen der Bauwirtschaft und damit die immer neuen Anforderungen von Anfang an begleitet und damit einen sehr großen Erfahrungshorizont. Auf dieser Basis finden wir für jeden Kundenanspruch die passende Lösung“, so Albers.

Heute verfügt ELA Container über rund 60.000 Containereinheiten zur Miete oder zum Kauf, 650.000 Mietartikel, 100 Spezial-LKW und 60 mobile Fachberater europaweit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ELA Container GmbH

Herr Michael Schmidt

Zeppelinstraße 19-21

49733 Haren (Ems)

Deutschland

fon ..: +49 5932 506-0

web ..: https://www.container.de

email : marketing@container.de

Das international agierende Familienunternehmen ELA Container hat seit 1972 den Mietservice und auch die Technik der Raumsysteme ständig weiterentwickelt. Mit über 60.000 transportablen Einheiten ist ELA Container der Spezialist, wenn es um mobile Raumlösungen in Containerbauweise geht. Ein eigener Fuhrpark von 100 Speziallastkraftwagen mit Ladekran gewährleistet einen sicheren Transport und eine fachgerechte Montage. ELA ist mit 21 Standorten und über 1.400 Mitarbeitenden, darunter 60 mobile Fachberater, in 12 Ländern vertreten und stellt somit eine kurzfristige und schnelle Lieferung an jeden Ort sicher. Weitere Informationen unter www.container.de.

Pressekontakt:

ELA Container GmbH

Herr Michael Schmidt

Zeppelinstraße 19-21

49733 Haren (Ems)

fon ..: +49 5932 506-0

web ..: https://www.container.de

email : marketing@container.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.