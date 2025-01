Interims-Bürogebäude von ELA Container für Weltmarktführer Wieland Electric

Das international tätige Technologieunternehmen Wieland Electric mit Sitz im fränkischen Bamberg benötigte zusätzliche Besprechungs- und Projekträume und setzt dabei auf ELA Bürocontainer.

Wieland Electric legte besonderen Wert darauf, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit in einem temporären Ausweichgebäude von ELA ohne Unterbrechung fortführen können.

„Unserem Kunden war es wichtig, dass die Mitarbeitenden in den neuen Räumen ohne Umgewöhnung beginnen konnten“, sagt ELA Außendienstmitarbeiter Norbert Spiegel. „Wir verfügen über reichlich Erfahrung im Einrichten mobiler Büroräume, von den Grundrissen bis zur Anbindung der Datentechnik.“ So habe ELA auch diesmal einen reibungslosen Umzug sicherstellen können.

Für die Interims-Büro- und Besprechungsräume lieferte ELA 60 der drei Meter breiten ELA Bürocontainer. Über drei Etagen stellen diese eine Nutzfläche von 1.080 Quadratmetern bereit. Die Firma Wieland Electric, Weltmarktführer für steckbare Elektroinstallation in der Gebäudetechnik und Anbieter für Sicherheits- und Automatisierungstechnik, mietet die ELA Anlage mit Büro- und Besprechungsräumen, Küchen und Sanitärräumen für 24 Monate.

Für Sicherheit sorgen Brandschutzelemente, Wärmemelder und Rauchwarnmelder. Split-Klimageräte zum Kühlen und Heizen ermöglichen angenehme Temperaturen zu allen Jahreszeiten. Die Vernetzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander und mit der Außenwelt gewährleisten integrierte Kabelkanäle und die spezielle ELA ActivePort-Netzwerktechnik. Verzinkte Stahl-Außentreppen mit Podesten und Geländern verbinden die drei Etagen. Mobile ELA Betonfundamente ermöglichen absolute Standsicherheit und den im Gelände notwendigen Höhenausgleich.

Die Anlieferung der gesamten Anlage erfolgte, wie bei ELA üblich, mit eigenen Lkw mit Ladekran. Der fachgerechte Aufbau durch erfahrene ELA Montageteams stellte die termingerechte, schlüsselfertige Übergabe des Raumsystems an Wieland Electric sicher.

„Uns freut besonders, dass der Kunde mit dem temporären ELA Bürogebäude und der Zusammenarbeit zufrieden ist“, sagt ELA Außendienstmitarbeiter Spiegel. „Von der Planung über die Anlieferung bis zur Montage der geräumigen Bürocontaineranlage war die Kooperation mit ELA Container sehr unkompliziert und zuverlässig“, bestätigt Mike Kellner, Leiter Gebäudemanagement bei der Wieland Electric GmbH.

Das international agierende Familienunternehmen ELA Container hat seit 1972 den Mietservice und auch die Technik der Raumsysteme ständig weiterentwickelt. Mit über 60.000 transportablen Einheiten ist ELA Container der Spezialist, wenn es um mobile Raumlösungen in Containerbauweise geht. Ein eigener Fuhrpark von 100 Speziallastkraftwagen mit Ladekran gewährleistet einen sicheren Transport und eine fachgerechte Montage. ELA ist mit 21 Standorten und über 1.400 Mitarbeitenden, darunter 60 mobile Fachberater, in 12 Ländern vertreten und stellt somit eine kurzfristige und schnelle Lieferung an jeden Ort sicher.

