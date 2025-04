Welt-Leitmesse bauma für ELA Container ein voller Erfolg

Mit einer eigenen Messeanlage zeigt ELA Container der Baubranche auf der bauma die Möglichkeiten mit ELA Raumlösungen.

ELA Container, der Spezialist für mobile Raumsysteme, war in diesem Jahr mit einem Messestand auf der bauma in München vertreten. Die weltweite Leitmesse für Bauwirtschaft, Baumaschinen, Baufahrzeuge und Bautechnik verzeichnete in diesem Jahr mehr als 600.000 Besucherinnen und Besucher aus über 200 Ländern. 3.601 ausstellende Unternehmen aus 57 Nationen präsentierten ihre Produkte und Dienstleistungen – darunter auch ELA Container.

„Unser Fazit zur Messewoche auf der bauma fällt ausgesprochen positiv aus“, sagt ELA Container Geschäftsführer Günter Albers. Es habe viele Gespräche mit potentiellen Neukunden aus aller Welt gegeben – beispielsweise auch aus Mexiko, Usbekistan und Indien. „Unser Team aus Kolleginnen und Kollegen von Vertrieb, Partnering und Marketing stellte sicher, dass wir alle Besucherinnen und Besucher professionell und in einem hochwertigen Umfeld empfangen konnten“, so Albers.

Bei der Präsentation der Möglichkeiten, die ELA Container mit seinen Raumlösungen für vielfältigste Branchen bietet, war der viergeschossige ELA Messestand eine hervorragende Basis. Denn dieser bestand selbstverständlich aus ELA Raummodulen. Mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als 350 Quadratmetern zeigte ELA, was architektonisch, gestalterisch und funktional möglich ist. So befand sich im Erdgeschoss ein zentraler Empfangsbereich. Eine Etage darüber wurde eine klassische Bürosituation nachempfunden, die mit mehreren Besprechungsmöglichkeiten einen idealen Raum für intensive Kundengespräche bot. Die zweite Etage war die Nachbildung eines Projektplanungsbüros, in dem beispielhaft ein Projektverlauf dargestellt wurde – inklusive großer Präsentations- und Besprechungsfläche. Die ELA Lounge im Obergeschoss mit moosbegrünter Wand und einem hervorragenden Ausblick über das gesamte Messegelände war das Highlight der Anlage. „Diese Lounge war ein perfekter Ort für gute Gespräche in entspannter Atmosphäre“, so Günter Albers.

Die ELA Messeanlage zeigte auch technische Lösungen wie außenliegende Treppenhäuser auf beiden Seiten. Damit konnten ein reibungsloser Zugang und ein flexibler Besucherfluss sichergestellt werden. Für eine optimale Versorgung der Gäste gab es auf jeder Etage einen Cateringbereich und die modulare Nutzung der Ebenen erlaubte es, die Räume gezielt für Kunden, Partner und weitere Standbesucher zu nutzen.

„Die bauma wird zu Recht als Welt-Leitmesse der Baubranche wahrgenommen“, sagt Albers. Sie sei eine effiziente Plattform für Austausch und Innovation, auf der ELA Container sein Leistungsportfolio hervorragend präsentieren könne.

Das international agierende Familienunternehmen ELA Container ist seit 1972 Spezialist für Räume und Gebäude aus Containern – in jeder gewünschten Größe, individuell ausgestattet, zur Miete oder zum Kauf. Mit 60.000 Containern und 1.400 Mitarbeitenden an 21 Standorten in 12 Ländern ist ELA Container einer der führenden Anbieter von hochwertigen und flexiblen Raummodulen. Die regionale Fachberatung und ein eigener Fuhrpark von über 100 Spezial-Lkw mit Ladekran stellen eine kurzfristige Lieferung und fachgerechte Montage an jeden Ort sicher. Weitere Informationen unter www.container.de.

