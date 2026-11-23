Dana Heidrich legt einen druckbaren Witwen-Freibrief vor: Mit Amtssiegel und schwarzem Humor darf eine Witwe selbst entscheiden, wie sie die Feiertage verbringt – ohne Erklärungen.

Mit Amtssiegel und schwarzem Humor greift Dana Heidrich eine ernste Adventsfrage auf: Wer bestimmt, wie eine Witwe die Feiertage verbringt?

Pervolia, 21. November 2026. Der Partner ist gestorben. Die Einladungen kommen trotzdem, samt der Hoffnung, dass Weihnachten irgendwie wieder wie früher wird. Wer absagt, hat schnell das Gefühl, auch noch die anderen zu enttäuschen. Dana Heidrich hält diesem Druck etwas entgegen: einen Witwen-Freibrief zum Ausdrucken, mit Amtssiegel, Sondergenehmigung und schwarzem Humor.

„Ich bin Witwe. Ich darf das.“ So stellt sie das Dokument auf ihrer Website vor. Es lässt sich ausfüllen, einrahmen und bei Bedarf unter die Nase halten. Der Witz trifft einen empfindlichen Punkt: Für den eigenen Umgang mit Verlust scheint manchmal eine Erlaubnis nötig zu sein. Besonders dann, wenn die Familie den Ablauf des Weihnachtsessens längst beschlossen hat.

Einladungen absagen. Allein verreisen. Etwas Neues ausprobieren. Der Freibrief gibt diesen Entscheidungen eine augenzwinkernd offizielle Form. Er schafft einen Gesprächsanlass, wo sonst vielleicht nur ein hastiges Ja oder eine mühsame Ausrede stehen würde. Welcher Feiertagsplan passt, bleibt eine persönliche Entscheidung. Auch der Wunsch nach einem traditionellen Familienfest darf dazugehören.

Dana Heidrich hat 2019 ihren Mann Steffen verloren. Heute lebt sie auf Zypern und begleitet verwitwete Frauen beim Aufbau eines eigenen weiteren Lebens. Im Danachblog spricht sie über die Reibung zwischen dem, was andere für angemessen halten, und dem, was Betroffene selbst wollen. Der Freibrief bringt diese Frage mit Humor auf ein Blatt Papier.

Auf der Startseite lässt sich der Witwen-Freibrief als kostenloses Willkommensgeschenk zum Trauerglitzer-Newsletter anfordern. Die Montagspost ist jederzeit abbestellbar. Wer dieses Jahr vor einer Weihnachtseinladung sitzt und noch keine passende Antwort findet, kann dort anfangen. Der Freibrief liefert dafür einen ungewöhnlichen ersten Satz.

Freibrief und Trauerglitzer-Newsletter: https://www.danaheidrich.com/