Schreie – der neue Mystery-Popschlager von Jett Alinia

Ein musikalischer Horrorfilm

Hier kommt der Song für die Halloween-Party:

„SCHREIE“ heißt die neue Single aus der Feder von Jett Alinia.

Wie immer macht Schlager-Rebell Jett Alinia thematisch so ziemlich alles, nur keinen langweiligen 0815-Mainstream.

Diesmal hat sich der Mainzer Sänger & Songschreiber von Horror-Comics und Mystery-Filmen inspirieren lassen.

Und überrascht mit einem krassen Plot-Twist, den es so niemals zuvor in einem Schlagertitel gab.

Düster, bedrohlich – mit Gänsehaut-Garantie.

Der wohl ungewöhnlichste deutschsprachige Titel des Jahres 2026 wurde stellenweise im Retro-Stil der 80er Jahre produziert – mit tanzbaren Fox-Beats und einem Refrain, der im Ohr bleibt.

Ideal für die Geisterstunde im Nachtprogramm von Webradios.

Denn wie heißt es so vielsagend im Refrain:

„Da gefriert es in den Adern und da hilft kein Liedchen singen.

Hüte Dich vor Schreien, die die Nacht durchdringen. „

Jett Alinia – Schreie

Text & Musik: Jett Alinia

Produziert von Marco Hisserich und Stephan Dutka (Rec.Ort Studio Giessen)

Veröffentlicht bei GEMA Music-Hub

ISRC : DEYX82607580

EAN : 4064946782792

VÖ-Datum: 07.08.2026

Quelle: Büro Jett Alinia

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