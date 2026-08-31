Schreie – der neue Mystery-Popschlager von Jett Alinia

Ein musikalischer Horrorfilm
Hier kommt der Song für die Halloween-Party:
„SCHREIE“ heißt die neue Single aus der Feder von Jett Alinia.
Wie immer macht Schlager-Rebell Jett Alinia thematisch so ziemlich alles, nur keinen langweiligen 0815-Mainstream.
Diesmal hat sich der Mainzer Sänger & Songschreiber von Horror-Comics und Mystery-Filmen inspirieren lassen.
Und überrascht mit einem krassen Plot-Twist, den es so niemals zuvor in einem Schlagertitel gab.
Düster, bedrohlich – mit Gänsehaut-Garantie.
Der wohl ungewöhnlichste deutschsprachige Titel des Jahres 2026 wurde stellenweise im Retro-Stil der 80er Jahre produziert – mit tanzbaren Fox-Beats und einem Refrain, der im Ohr bleibt.
Ideal für die Geisterstunde im Nachtprogramm von Webradios.
Denn wie heißt es so vielsagend im Refrain:
„Da gefriert es in den Adern und da hilft kein Liedchen singen.
Hüte Dich vor Schreien, die die Nacht durchdringen. „
Jett Alinia – Schreie
Text & Musik: Jett Alinia
Produziert von Marco Hisserich und Stephan Dutka (Rec.Ort Studio Giessen)
Veröffentlicht bei GEMA Music-Hub
ISRC : DEYX82607580
EAN : 4064946782792
VÖ-Datum: 07.08.2026
Quelle: Büro Jett Alinia
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