Mörderisch gute Weihnachtsfeier mitten in Berlin: Theater krimimobil gastiert im maritim proArte Hotel

Interaktives Krimi-Dinner von Theater krimimobil im maritim proArte Hotel vom 10.-12. Dezember 2026. Für Gruppen ab zehn Personen mit Frühbucherrabatt.

Wer für seine Weihnachtsfeier in diesem Jahr noch eine außergewöhnliche Idee sucht, sollte sich den Dezember vormerken: Theater krimimobil und das maritim proArte Hotel Berlin setzen ihre erfolgreiche Kooperation fort. Vom 10. bis 12. Dezember 2026 wird das Hotel an der Friedrichstraße in Berlin-Mitte wieder zum Schauplatz eines interaktiven Krimi-Abends. Gruppen ab 10 Personen profitieren bis Ende September von einem besonderen Angebot.

Theater krimimobil serviert vom 10. bis 12. Dezember 2026 das erfolgreiche Krimi-Dinner-Format „Tatort Publikum: Mord unter falschen Freunden“. Dabei sind die Gäste nicht nur Zuschauer, sondern werden selbst Teil des Geschehens. Zwischen Dinner und Kriminalfall wird ermittelt, kombiniert, verdächtigt und natürlich auch jede Menge gelacht. Das interaktive Krimi-Spiel im maritim proArte Hotel Berlin verbindet professionelle Schauspielkunst, Spannung und Unterhaltung mit einem gemeinsamen kulinarischen Erlebnis.

Frühbucher profitieren von einem ganz besonderen Angebot. Wer seine Gruppe bis einschließlich 30. September direkt bei Theater krimimobil anmeldet, spart die Vorverkaufsgebühr und erhält zusätzlich einen Rabatt von 5 Euro pro Ticket. Das Angebot gilt ab einer Gruppengröße von 10 Personen (Mail an kontakt@konsumtheater.de).

Für Unternehmen und Gruppen ist ein Krimi-Dinner von Theater krimimobil eine besondere Alternative zur klassischen Weihnachtsfeier: Statt lediglich gemeinsam zu essen, erleben die Gäste einen Abend, bei dem alle mittendrin sind. Das sorgt für Nerven- und Gaumenkitzel, überraschende Momente und ein gemeinsames Erlebnis, das noch lange nachwirkt.

Die Vorstellungen beginnen jeweils um 19 Uhr und finden im maritim proArte Hotel Berlin, Friedrichstraße 15, 10117 Berlin, statt. Im Ticketpreis von regulär 89,00 EUR ist neben der Show ein 3-Gang-Menü enthalten.

Buchung und Informationen:

Einzelpersonen, Paare, Familien und kleinere Gruppen: Buchung unter www.krimi-mobil.de/termine-tickets/tickets

Gruppen ab 10 Personen: Buchung direkt beim Theater krimimobil unter kontakt@konsumtheater.de

Weitere Informationen und Tickets: www.krimi-mobil.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Morschett & Vetsch GBR

Herr Thomas Vetsch

Obentrautstr. 70

10963 Berlin

Deutschland

fon ..: 0176 830 82 622

web ..: https://www.krimi-mobil.de

email : krimimobil@konsumtheater.de

Theater krimimobil verbindet seit über 15 Jahren deutschlandweit Theater, Unterhaltung und Kulinarik zu außergewöhnlichen Eventerlebnissen. Erleben Sie spannende Krimi-Dinner-Komödien, interaktive Krimi-Spiele oder besondere Eventformate wie zum Beispiel ein Biertasting mit Biersommelier, bei denen Ihr Publikum selbst Teil der Geschichte wird.

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