Simone Cerovina – Ein Leben lang Liebe

Ein Schlager mit gutem Text

Mit „Ein Leben lang Liebe“ zeigt Simone Cerovina eine neue, besonders lebensfrohe Seite. Nach emotionalen und nachdenklichen Titeln wie „Weine einfach mal“ und „Der Himmel muss warten“ präsentiert sie diesmal einen positiven, modernen und ausgesprochen tanzbaren Song mit 134 BPM und einem treibenden Rhythmus, der vom ersten Moment an Bewegung, Leichtigkeit und gute Laune auf die Tanzfläche bringt.

Im Mittelpunkt steht eine Liebe, wie sie sich viele Paare wünschen: zwei Menschen, die sich begegnen, sich füreinander entscheiden und auch nach vielen gemeinsamen Jahren noch eng miteinander verbunden sind. Bernd und Brunhild haben miteinander gelacht, schwierige Zeiten überstanden und sich immer wieder gegenseitig Halt gegeben. Ihre Nähe ist bis heute so groß, dass der eine kaum von der Seite des anderen weicht.

Die Geschichte hinter dem Song ist ganz persönlich: Sie geht auf die erste Begegnung von Simone Cerovinas Eltern zurück. An einem Abend versuchte ihr Vater, mit Streichhölzern eine Zigarette anzuzünden – doch es wollte nicht recht gelingen. Ihre Mutter bemerkte das, sprach ihn an und gab ihm Feuer. Ihre herzliche Art berührte ihn sofort. Mit einem Augenzwinkern schob er sie ein Stück ins Licht einer Laterne, um zu sehen, ob sie auch äußerlich hielt, was ihre sympathische Art bereits versprochen hatte. Sie tat es – und aus diesem kleinen Augenblick entstand eine Liebe, die ein ganzes Leben überdauerte und Simone Cerovina zu diesem besonderen Lied inspirierte.

Damit bleibt die Sängerin ihrer künstlerischen Linie treu. Simone Cerovina schreibt über Gefühle, Erlebnisse und Menschen, die ihr wirklich nahestehen. Ihre Songs entstehen aus dem Leben und erzählen Geschichten, in denen sich viele ihrer Zuhörer wiederfinden können. Diesmal richtet sie den Blick bewusst auf die schönen Seiten des Lebens: auf Vertrauen, Nähe, Zusammenhalt und das Glück, einen Menschen an seiner Seite zu wissen, mit dem man die kleinen und großen Momente teilen kann.

Wer wünscht sich nicht einen Partner, mit dem man lachen, träumen und alt werden kann? Jemanden, der bleibt – nicht nur in den schönsten Augenblicken, sondern auch dann, wenn das Leben Herausforderungen bereithält. „Ein Leben lang Liebe“ fängt genau dieses Gefühl ein.

Musikalisch verbindet der Titel modernen Pop-Schlager mit einem energiegeladenen, partytauglichen Sound. Damit eignet sich der Song nicht nur für das Radio, sondern ebenso für Hochzeiten, Jubiläen, Familienfeste und viele weitere Anlässe, bei denen Menschen gemeinsam das Leben und die Liebe feiern.

„Ein Leben lang Liebe“ ist ein moderner Gute-Laune-Song mit einer wahren Geschichte im Herzen. Ein Lied für alle, die ihr Glück bereits miteinander teilen – und für diejenigen, die noch davon träumen, dass sie eine Liebe finden, die ein Leben lang hält.

VÖ: 28.08.2026

Musikproduktion: Dominik Heinz

Text: Simone Cerovina

Gesang: Simone Cerovina

ISRC: DEYW82611913 UPC/EAN: 4068413254980 Label: artistfy / Monster Tapes LC 32828

Genre: Pop-Schlager, 134 BPM

Bemusterungstext: Dominik Heinz

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