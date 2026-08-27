Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Nordseekutter“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag

Ein geflohener Sträfling, eine Leiche und viele Rätsel! Die Kommissare Thorsten Köhler und Gerrit Wolter von der Kripo Norden ermitteln in ihrem zwanzigsten Fall.

Mitteilung

Als der flüchtige Häftling Ulf Tessling ermordet auf einem alten Fischkutter gefunden wird, geraten drei Frauen und eine geheimnisvolle alte Dame ins Visier der Ermittler. Doch als Kommissar Köhler entdeckt, dass die letzte Nummer auf Tesslings Handy zu seiner verschwundenen Partnerin Dortje Brannum führt, nimmt der Fall eine dramatische Wendung.

Klappentext:

»Er wurde erstochen!« Seit Tagen war Ulf Tessling auf der Flucht, nachdem er bei einem Freigang den Justizvollzugsbeamten entkommen konnte. Nun finden ihn die Kommissare Gerrit Wolter und Torsten Köhler ermordet auf einem ausrangierten Fischkutter in Norddeich. Wer trachtete ihm nach dem Leben? Im Fokus stehen seine Freundin Laura, die Ex-Freundin Marie und seine Brieffreundin Hannah. Drei Frauen, die ihm sehr zugetan waren. Aber warum sollte eine von ihnen Ulf Tessling töten? Und was hat Theda Sieks mit der ganzen Sache zu tun? Im Haus der alten Dame finden die Polizisten einen Hinweis darauf, dass der Ermordete auf dem Kutter in eine Falle gelockt wurde. Als sie das Handy des Toten überprüfen, erkennt Kommissar Köhler mit Schrecken: Die letzte gewählte Nummer ist die seiner Partnerin Dortje Brannum. Und er kann die investigative Kriminalreporterin seit Stunden nicht erreichen! Ist sie in Gefahr oder hat sie gar etwas mit dem Mord zu tun? Erst ein Anruf in der Justizvollzugsanstalt bringt die Ermittlungen voran, und langsam beginnt sich der Nebel zu lichten …

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Die Autorin:

Die gebürtige Ostfriesin Sina Jorritsma aus der Krummhörn studierte in Hamburg Germanistik und Philosophie, bevor sie wieder in ihre Heimat zurückkehrte. Sie veröffentlicht unter Pseudonym, weil sie ihre Umgebung genau beobachtet und Ereignisse aus ihrem Leben in ihre Geschichten einfließen. Das Romaneschreiben ist ihr kleines Geheimnis, das nur wenige Menschen kennen. Bei einer großen Kanne Ostfriesentee mit Sahne und Kluntjes kann sie halbe Nächte durchschreiben, tagsüber hält sie sich mit Joggen fit. Sina Jorritsma lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort bei Emden.

Zur Reihe „Köhler und Wolter ermitteln“:

Als ehemaliger Zielfahnder des BKA ist Kommissar Torsten Köhler unter den ostfriesischen Polizisten ein echter Exot. Nach Jahren ständiger Todesgefahr und einem schweren persönlichen Schicksalsschlag hat er sich zur Kripo Norden ins beschauliche Ostfriesland versetzen lassen.

Doch auch auf dem platten Land ist es nicht so friedlich, wie es scheint … Gemeinsam mit seinem Kollegen Gerrit Wolter geht der Ex-BKA-Mann in Ostfriesland auf Verbrecherjagd. Das Duo der Kripo Norden löst jeden Mordfall – mit kühlem Kopf und oft auch ganz unkonventionell.

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Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

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