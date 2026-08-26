AMC Tattoo Studio Frankfurt vom US-Magazin Inked für World Tattoo Day ausgewählt

Das Fachmagazin Inked aus den USA hat AMC Tattoo Studio Frankfurt anlässlich des World Tattoo Day in seine Liste besonderer Tattoo-Studios aufgenommen.

Das AMC Tattoo Studio Frankfurt ist vom US-amerikanischen Fachmagazin Inked Magazine in eine internationale Auswahl besonderer Tattoo-Studios aufgenommen worden. Anlass ist der World Tattoo Day, zu dem die Redaktion des Magazins in ihrem Beitrag „World Tattoo Day: The Top Tattoo Shops Redefining Art“ Studios aus mehreren Ländern vorstellt, die sich nach Einschätzung der Autoren durch besondere künstlerische Qualität auszeichnen. Das Studio mit Sitz in der Hanauer Landstraße 21 in Frankfurt am Main wird darin als „the city’s premier destination for realistic tattoos“ beschrieben. Für das im Oktober 2021 gegründete Studio ist die Erwähnung eine große internationale Anerkennung seiner Arbeit. Inked Magazine zählt in der Tattoo-Branche zu den bekanntesten Fachpublikationen der USA und berichtet seit Jahren regelmäßig über Stilrichtungen, Studios und Künstler aus aller Welt. In der Übersicht zum World Tattoo Day ist der Betrieb aus Frankfurt am Main das einzige deutsche Studio, das in der Auflistung von Inked Magazine genannt wird. Die Erwähnung bedeutet für das Team eine Sichtbarkeit, die über den regionalen Markt in Hessen deutlich hinausreicht und internationale Leserinnen und Leser des Magazins erreicht.

Warum die Nennung bei Inked Magazine für AMC Tattoo Studio Frankfurt zählt

Die Bedeutung der Nennung zeigt sich vor allem an der Zusammensetzung der Liste selbst: Sieben der acht von Inked Magazine vorgestellten Studios sitzen in den USA und Kanada, etwa in Las Vegas, Toronto oder Washington, D.C. AMC Tattoo Studio Frankfurt ist die einzige deutsche und zugleich einzige nicht-nordamerikanische Adresse in dieser Auswahl – kein anderes deutsches oder europäisches Studio taucht in derselben Übersicht auf. Für das 2021 gegründete Studio bedeutet das, redaktionell neben etablierten nordamerikanischen Adressen zu stehen, die zum Teil deutlich länger am Markt sind. Inked Magazine erreicht mit seiner Berichterstattung ein internationales, überwiegend US-amerikanisches Publikum aus der Tattoo-Szene, das über die bisherigen Kanäle des Studios in Frankfurt und Hessen kaum erreichbar war. Die Erwähnung ist damit weniger eine lokale Bestätigung als eine Einordnung in ein internationales redaktionelles Umfeld, in dem deutsche Studios in dieser Form die Ausnahme sind.

Sechs Künstler, ein Studio: Was AMC Tattoo Studio auszeichnet

AMC Tattoo Studio Frankfurt wurde im Oktober 2021 in der Hanauer Landstraße eröffnet und beschäftigt mittlerweile ein internationales Team von sechs Tätowierern, darunter Emyl, Anastasia, Sasha, Roby und ILYA. Die Schwerpunkte reichen von Realismus, Black & Grey und Micro Realism über Fineline- und Dotwork-Arbeiten bis zu farbigen Motiven, Portraits, Tier-Tattoos, Anime-Tattoos und Cover-Ups bereits vorhandener Tätowierungen. Inked Magazine beschreibt die Handschrift des Teams als Spannweite „from hyper-realism and blackwork to fine-line and vibrant color pieces“. Auf rund 200 Quadratmetern Studiofläche legt das Team nach eigener Aussage Wert auf ausführliche Beratungsgespräche vor jeder Sitzung, individuell entworfene Motive sowie auf hohe Hygienestandards. Vor jeder Tätowierung bietet das Studio ein kostenloses Beratungsgespräch an, in dem Motiv, Platzierung und Ablauf gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden abgestimmt werden. Mehr als 400 Bewertungen mit der Höchstpunktzahl bei Google sprechen für die Zufriedenheit der bisherigen Kundschaft. Inked Magazine beschreibt das Team als von dem Motto „More Than Just a Tattoo“ geleitet und hebt hervor, dass es seinen Kundinnen und Kunden nach dieser Darstellung mehr als reine Tinte auf der Haut bieten möchte – von der Beratung über den Entwurf bis zur fertigen Tätowierung.

Wachsende internationale Sichtbarkeit für Frankfurt am Main

Für AMC Tattoo Studio Frankfurt ist die Nennung im Inked Magazine kein Endpunkt, sondern ein weiterer Schritt auf dem Weg zu mehr internationaler Sichtbarkeit. Das Studio plant, sein Künstlerteam gezielt zu erweitern und die Zusammenarbeit mit internationalen Gastkünstlern auszubauen, um die Bandbreite an Stilen am Standort Frankfurt am Main weiter zu vergrößern. Für Kundinnen und Kunden, die sich für ein realistisches, fein gearbeitetes oder farbintensives Tattoo interessieren, liefert die internationale Erwähnung einen zusätzlichen Anhaltspunkt bei der Auswahl eines Studios. Gerade bei größeren oder besonders detailreichen Projekten gilt eine dokumentierte künstlerische Reputation als relevantes Entscheidungskriterium für die Terminvergabe.

Wer sich über das Künstlerteam, die angebotenen Stile oder eine Terminanfrage bei dem ausgezeichneten Studio informieren möchte, findet die entsprechenden Angaben unter www.amctattoostudio.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Amc Studio Tattoo Studio

Herr Duma Sorin

Hanauer Landstraße 21

60314 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: 069 79354310

web ..: https://amctattoostudio.com/

email : amc@studiofrankfurt.info

Das AMC Tattoo Studio Frankfurt ist ein Tattoo-Studio mit Sitz in der Hanauer Landstraße 21 in Frankfurt am Main. Ein sechsköpfiges Team aus internationalen Tattoo-Künstlern realisiert dort individuelle Motive in Stilrichtungen wie Realistic, Fineline, Black & Grey, Dotwork und Cover-up. Das Studio ist montags bis samstags geöffnet und begleitet Kundinnen und Kunden von der ersten Beratung bis zum fertigen Tattoo.

Pressekontakt:

SEOfolgreich

Herr Christoph Specht

Brienner Straße 29

80333 München

fon ..: +4989200077840

web ..: https://www.seofolgreich.de/

email : hallo@seofolgreich.de

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