Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Die Leiche auf dem Greetsieler Markt“ von Jan Olsen im Klarant Verlag

Ein Mord mitten auf dem Greetsieler Markt, ein Täter im gelben Friesennerz und ein rätselhaftes letztes Wort: Ruth Fasan und Hagen Reese jagen einen Mörder, der in der Menge untertauchte.

In dem neuen Ostfrieslandkrimi von Jan Olsen wird auf dem Greetsieler Markt der Marktmeister Peter Dykstra vor den Augen der Kommissarin Ruth Fasan erstochen – der Täter flieht im gelben Friesennerz. Das letzte Wort des Opfers „Isabell“ führt die Polizei von Greetsiel zu dunklen Geheimnissen und gleich zwei verdächtigen Frauen.

Klappentext:

»Der Mörder oder die Mörderin lief in einem gelben Friesennerz davon!«

Kommissarin Ruth Fasan beginnt ihren freien Tag entspannt auf dem Greetsieler Markt. Doch ein gellender Schrei zerreißt die morgendliche Idylle. Zwischen den dicht gedrängten Besuchern bricht Marktmeister Peter Dykstra plötzlich zusammen. Ruth eilt zu ihm, doch jede Hilfe kommt zu spät. Mit letzter Kraft greift der Sterbende nach dem Arm der Kommissarin und haucht nur ein einziges Wort: »Isabell.«

Die Person, die den Marktmeister mit einem Messer tödlich verletzte, verschwindet derweil unerkannt in der Menge, gekleidet in einen gelben Friesennerz mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze.

Ruth Fasan und ihr Kollege Hagen Reese stoßen schon bald auf Ungereimtheiten in Peter Dykstras Leben. Der scheinbar unscheinbare Marktmeister hatte offenbar Geheimnisse, von denen selbst seine Ehefrau nie geahnt hätte. Und dann geraten gleich zwei Frauen namens Isabell ins Visier der ostfriesischen Ermittler …

„Die Leiche auf dem Greetsieler Markt“ kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon, Apple, Thalia, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 6,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 12,99 Euro.

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Der Autor:

Jan Olsen ist das Pseudonym eines seit 1991 in verschiedenen Genres erfolgreichen Schriftstellers. Jan ist mit einer Hebamme verheiratet, hat drei inzwischen erwachsene Kinder und darf sich seit Kurzem auch Großvater nennen. Als Kind des Nordens ist er der Nordsee mit all ihren rauen und lieblichen Facetten besonders zugetan und ließ kaum eine Ferienzeit verstreichen, ohne diese Gestade mit seiner Familie zu besuchen. Auch heute noch stehen Ferien an der Nordsee jedes Jahr auf dem Programm. Seine Vorliebe für die Nordsee und die dort lebenden Menschen kann er in seinen Ostfrieslandkrimis nun nach Herzenslust ausleben.

Zur Reihe „Polizei Greetsiel ermittelt“:

Fasan & Reese – ein ungleiches Ermittlerduo kommt den ostfriesischen Mördern mit Witz und Akribie auf die Spur!

Die erfahrene Hauptkommissarin Ruth Fasan hat sich aus der hektischen Großstadt nach Ostfriesland ins Polizeikommissariat Greetsiel versetzen lassen. Ihr zur Seite steht Hagen Reese, ein junger, frischgebackener Kommissar, in Ostfriesland gebürtig und mitunter ein wenig unbesonnen. Die manchmal recht abgeklärte und unterkühlte Art seiner neuen Chefin stößt Hagen anfangs etwas auf. Doch Ruth Fasan hat einen weichen Kern und merkt Stück für Stück, wie sympathisch ihr die Ostfriesen mit ihrer besonderen Mentalität sind.

Die Polizeiarbeit in der ostfriesischen Provinz hätte sie sich allerdings etwas geruhsamer vorgestellt, denn auch hier schläft das Verbrechen nie …

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Frau Hannelore Werner

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