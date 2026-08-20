Sandra Maas bittet musikalisch „Komm doch noch rein auf einen Kaffee“

Alter Hit neu interpretiert

Das gelungene Remake des Hits von Hanne Haller!

„Komm doch noch rein auf einen Kaffee“ – dieser Kult-Klassiker von Hanne Haller, wurde jetzt von Sandra Maas neu interpretiert.

Sandra verleiht dem zeitlosen Song eine moderne und frische Note, die zugleich unverkennbar geblieben ist.

Das Remake besticht vor allem durch seinen tanzbaren Rhythmus und bringt neue Energie auf die Tanzfläche.

Mit dieser gelungenen Neuauflage schafft Sandra Maas es, den Charme des Originals zu bewahren und gleichzeitig einen ganz eigenen Stil einzubringen.

Veröffentlicht wird die Single vom erfolgreichen Label „Fiesta Records“ (Andreas Rosmiarek, LC 02000).

Die Single ist ab dem 21.08.2026 auf allen bekannten Streaming- und Downloadplattformen erhältlich.

Quelle: Büro Sandra Maas

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