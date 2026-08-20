Als der Himmel nach Hund roch: Ein Buch, in dem zwei verstorbene Hunde ihre eigene Geschichte erzählen

Zwei verstorbene Hunde erzählen selbst ihre Geschichte: Verena Glass verarbeitet in „Als der Himmel nach Hund roch“ den Verlust ihrer Lagottos Camiro und Loretta – warmherzig und berührend.

Paderborn, 19. August 2026. Es gibt Bücher, die aus einer Idee entstehen. Und es gibt Bücher, die aus einer Lücke entstehen – aus der Stille, die zwei Hunde hinterlassen, wenn sie nicht mehr da sind. „Als der Himmel nach Hund roch“ ist ein Buch der zweiten Sorte. Die Paderborner Autorin und Lektorin Verena Glass hat es geschrieben, nachdem ihre beiden Lagotto Romagnolo, Camiro und Loretta, gestorben waren. Erzählt wird es nicht über sie, sondern von ihnen: Camiro, der Große mit dem roten Halstuch, und Loretta, die Kleine, führen selbst durch die Geschichte ihres gemeinsamen Lebens.

Die Idee, Hunde als Erzähler zu wählen, ist ungewöhnlich für ein Buch über Trauer. Doch genau darin liegt sein Kern: Wer einen Hund verliert, verliert kein Haustier, sondern eine Figur, die einen über Jahre hinweg beobachtet, begleitet und mitgeprägt hat. Glass dreht die Perspektive um und lässt diese Beobachter selbst zu Wort kommen – warmherzig, direkt, manchmal komisch, oft berührend. Eine der Szenen, die Leser bislang am meisten bewegt: ein kleiner Junge, der einen Welpen ansieht und ihn behält. Ein Moment, der zeigt, worum es dem Buch eigentlich geht – nicht um den Verlust allein, sondern um das, was vorher war.

„Als der Himmel nach Hund roch“ richtet sich an alle, die um einen Hund trauern oder jemanden kennen, dem es gerade so geht – ein literarisches Buch, kein Ratgeber. Auf 509 Seiten erzählt es eine Geschichte, die vielen Hundehalterinnen und -haltern bekannt vorkommen dürfte: das Ankommen eines Tieres im Leben, die Jahre danach, und der Abschied, der irgendwann kommt.

Das Buch ist seit dem 1. August 2026 bei Amazon erhältlich, als Taschenbuch, gebundene Ausgabe und E-Book.

Verena Glass arbeitet seit über zwanzig Jahren als freie Ghostwriterin, Lektorin und Journalistin. Sie begleitet unter anderem Studierende bei akademischen Arbeiten und Privatpersonen bei literarischen und persönlichen Buchprojekten – von Biografien bis zu Erinnerungsbüchern. „Als der Himmel nach Hund roch“ ist ihr eigenes Buch, geschrieben nicht für einen Auftrag, sondern für zwei Hunde, die sie nicht vergessen wollte.

Bibliografische Angaben: Verena Glass, „Als der Himmel nach Hund roch“, 509 Seiten. Taschenbuch 14,83 EUR, gebundene Ausgabe 23,50 EUR, Kindle ab 4,95 EUR. Erhältlich bei Amazon: https://amzn.eu/d/042uqJvX

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Frau Verena Glass

Beim Schlinghause 40

33106 Paderborn

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Verena Glass ist wissenschaftliche und literarische Ghostwriterin, Lektorin und Autorin aus Paderborn. Seit 2006 begleitet sie Studierende und Promovierende bei akademischen Arbeiten sowie Privatpersonen bei literarischen Buchprojekten – von Romanen über Biografien bis zu Erinnerungsbüchern. Grundlage ihrer Arbeit sind ein Diplom in Sozialpädagogik, eine Ausbildung zur Gesprächstherapeutin und ein Studium der Germanistik. Sie arbeitet ohne Vorlagen und ohne Agenturzwischenstufen, direkt mit ihren Kundinnen und Kunden, mit transparenten Preisen und in abgestimmten Arbeitsphasen. „Als der Himmel nach Hund roch“ ist ihr eigenes Buch – geschrieben für ihre beiden verstorbenen Hunde Camiro und Loretta.

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