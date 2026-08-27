Auf „Spuren im Sand“ begibt sich musikalisch Andrea Sandvoss

Kein Lied von Howard Carpendale

„Spuren im Sand“: Ein Schlager über Erinnerungen, die für immer bleiben.

Mit ihrer neuen Single „Spuren im Sand“ präsentiert Andrea Sandvoss einen gefühlvollen Schlager über die Kraft der Liebe, gemeinsame Erinnerungen und die Spuren, die besondere Menschen in unserem Leben hinterlassen.

Der Song erzählt von zwei Menschen, die Hand in Hand durchs Leben gehen und erkennen, dass die schönsten Momente oft die sind, die man gemeinsam erlebt.

„Spuren im Sand – Mit dir Hand in Hand“: Schon der Refrain bringt die Botschaft des Titels auf den Punkt. Zwischen Sonne, Meer und unvergesslichen Augenblicken entsteht das Bild einer Liebe, die mit den Jahren wächst und allen Herausforderungen standhält. Die Zeile „Gemeinsam durchs Leben, durch die Zeit und Ewigkeit“ steht dabei sinnbildlich für Verbundenheit, Vertrauen und das Glück, den richtigen Menschen an seiner Seite zu wissen. Andrea Sandvoss stammt aus dem Harz und lebt ihre Leidenschaft für den deutschen Schlager mit großer Authentizität. Reisen, Musik und das Tanzen gehören ebenso zu ihrem Leben wie ihre Gitarre, die sie seit vielen Jahren begleitet. Genau diese Bodenständigkeit und Lebensfreude spiegeln sich auch in ihrer Musik wieder.

Mit „Spuren im Sand“ verbindet Andrea Sandvoss klassische Schlagergefühle mit einer modernen, warmen Produktion. Entstanden ist ein Titel, der zum Träumen einlädt und daran erinnert, dass die wertvollsten Erinnerungen nicht vergehen, sondern uns ein Leben lang begleiten.

Andrea Sandvoss – Spuren im Sand

Label: Fiesta-records/ Schlagerbase, LC 02000

VÖ-Datum: 28. August 2026

Text und Musik: Vanessa Hoffmann und Michael Eskens

Produktion: Michael Eskens

Quelle: Büro Andrea Sandvoss

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