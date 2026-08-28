Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Ostfriesisches Gold“ von Stefan Albertsen im Klarant Verlag

Ein Goldraub, zwei Morde, ein Geständnis: Kommissarin Hilka Martens glaubt nicht an die einfache Lösung. Denn der Täter könnte noch immer frei sein.

Im zehnten Ostfrieslandkrimi von Stefan Albertsen gerät Kommissarin Hilka Martens ins Visier eines Mörders, der vor nichts zurückschreckt. Als plötzlich ein Täter alles gesteht, scheint der Fall gelöst – doch Hilka spürt, dass die Wahrheit noch längst nicht ans Licht gekommen ist.

Klappentext:

»Wo steckt eigentlich das verfluchte Gold?« Ein anonymer Anruf führt Kommissarin Hilka Martens zu einem abgelegenen Feldweg im ostfriesischen Norden. Doch bevor sie den verzweifelten Anrufer treffen kann, gerät Hilka selbst in tödliche Gefahr: Ein unbekannter Täter greift sie mit einer schweren Kette an. Sie überlebt nur knapp. Ihr Kollege von der Kripo Norden findet die Leiche des Mannes, der um Hilfe gebeten hatte. Es handelt sich um den Privatdetektiv Sven Fischer. Er recherchierte in Ostfriesland zu einem spektakulären Goldraub, der Jahrzehnte zurückliegt und nie vollständig aufgeklärt wurde. Als kurz darauf ein weiterer Mord geschieht, wird klar, dass jemand mit aller Gewalt verhindern will, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Dann gesteht plötzlich ein Mann den Goldraub, die Morde und sogar den Anschlag auf die Kommissarin! Der Fall scheint gelöst. Aber Hilka kann das Gefühl nicht abschütteln, dass an dem Geständnis etwas nicht stimmt …

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Der Autor:

Der Ostfrieslandkrimi-Autor Stefan Albertsen ist Friese durch und durch. Seine Krimis und Romane, die in verschiedenen Verlagen erschienen sind, begeistern die Leser. Der Hobbyschauspieler aus Breklum liebt die frische Luft, den salzigen Duft der Nordsee und den kernigen Wind, der ihm durch das Gesicht fährt. Der Autor hat eine starke Affinität zum Meer und zu der Weite des Landes, die er immer schwer entbehrt, wenn es ihn einmal für längere Zeit von zu Hause fortführt. Und so kommen ihm die besten Ideen für seine Krimis immer dann, wenn er sich bei einem Spaziergang an der Küste so richtig den Kopf freipusten lässt.

Zur Reihe: „Kripo Norden ermittelt“

Hauptkommissar Axel Groot und Kommissarin Hilka Martens sind die Ermittler bei der Kripo Norden in Ostfriesland. Während Axel sich nach hektischen Jahren im Dauereinsatz beim SEK nach einem ruhigeren Arbeitsumfeld sehnt, wurde Hilka eher zwangsversetzt und die spezielle, manchmal etwas ruppige Art der Ostfriesen fordert sie heraus.

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Frau Hannelore Werner

Rockwinkeler Heerstraße 83

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