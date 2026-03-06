„GenussHappen II“ – „Nicht für nebenbei!“: Einladung zu einer bewussten Genussreise ein

Wie pflege ich die Genussfähigkeit, damit sie im Alltag nicht diversen Störfaktoren erliegt und uns im Laufe der Zeit verloren geht?

Hagen, im März 2026 – Die Genussfähigkeit erliegt oftmals im Alltag diversen Störfaktoren, so dass uns diese im Laufe der Zeit verloren geht. Für unsere emotionale und geistige Gesundheit und unser Wohlbefinden ist es unabdingbar, dass wir uns an irgendetwas erfreuen oder Vergnügen empfinden. Die Resonanz, die das erste Buch „GenussHappen“, erleben durfte, bestätigt die Nachfrage nach tiefergehenden GenussMomenten und kleinen Auszeiten vom Alltag. Die Lesenden suchen bewusst Gegenpole zu Leistungsdruck und schleichendem Burnout. Mit einer einzigartigen Kombination aus täglichen Impulsen, inspirierenden Geschichten, Lyrik und praktischen Tipps zeigen die Autorinnen, wie sie Genuss in ihren Alltag integrieren und erleben.

Das Buch ist am 25.02.2026 erschienen und in allen Buchhandlungen sowie online erhältlich.

„Genuss ist für mich essenziell, denn ich bin ein Gourmet des Lebens!“, erklärt Regina Lehrkind. „GenussGlück zeigt sich mir in seiner Vielfältigkeit in vielen kleinen Momenten des Lebens.“

Christine Carus und Regina Lehrkind laden die Leserinnen und Leser dazu ein, auf eine besondere Reise mitzukommen und tägliche Genusshappen zu genießen. Es ist ihr Wunsch, Menschen mit diesem Buch zu ermutigen, ein Leben voller Genuss zu leben und mit Genuss zu gestalten. Ein Mehrwert für Leserinnen und Leser, die inspirierende Impulse für Lebensqualität, Achtsamkeit und Wohlbefinden suchen.

Ein Blick ins Buch:

120 Tage lang schenken Christine Carus und Regina Lehrkind den Lesenden Impulse, teilen ihre Gedanken, um das Genussbewusstsein zu wecken, zu erweitern und zu stärken. Am Ende jeder Woche bekommen die Leser die Möglichkeit sich zu reflektieren, die eigenen Genussmomente festzuhalten und Fortschritte zu dokumentieren.

„GenussHappen II“ ist ein Lesebuch mit integriertem Workbook, um zu lernen bewusst zu genießen und die Sinne zu schärfen.

„GenussHappen II“ – „Nicht für nebenbei!“ ist nicht nur ein Lese-/Workbook, sondern ein Lebensbegleiter, der dazu anregt, die kleinen Dinge im Leben schätzen und genießen zu lernen. Es ist das perfekte Geschenk für alle, die Freude am Genuss, den kleinen Momenten und Dingen des Lebens haben oder einfach nur auf der Suche nach Inspiration sind.

Christine Carus und Regina Lehrkind bauen mit GenussHappen II eine kohärente Autorinnenmarke rund um Genuss, Lebensfreude und -qualität auf und aus. Mit der Erweiterung der Perspektiven und Sichtweisen können Leserinnen und Leser langfristig gebunden werden. Experimentierlust zeigt sich nicht nur durch das breite Potenzial der Formate (Geschichten, Lyrik, integriertes Workbook), sondern auch durch Beiträge von Gastautorinnen und -autoren, die das Buch bereichern.

Über die Autorinnen:

Regina Lehrkind ist Unternehmerin, Autorin und BuchMentorin. 2023, 2024 und 2025 wurde ihr das „TOP 100 Siegel Autor“ durch die Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland verliehen. Zuvor erhielt sie die Auszeichnung „Beste Autorin“ des ERFOLGSHOCH Institut & Verlag und den „TOP DOG Award“. Sie ist Gründerin und Inhaberin der BuchWerkstatt. In ihrem Podcast kommen Autorinnen und Autoren zu Wort, die über ihre Liebe zum Schreiben, über Schreiberfahrungen und aus ihrem Leben erzählen. Zahlreiche Veröffentlichungen in Anthologien; Publikationen: „KlangStille“, „Schichtungen“, „Erfolgscode: Geniales Leben“, „WortWindStille“, GenussHappen, u.a.

Mit Humor, Kreativität, Leichtigkeit und Wohlwollen geht Christine Carus durch die Welt.

Als Kommunikationscoach, Speakerin und Autorin ist ihr Erfolgskonzept die „Gedankenhygiene“. Die Qualität der Gedanken steuert die Qualität des Lebens.

Seit 32 Jahren begleitet Christine Menschen aus unterschiedlichen Branchen, in unterschiedlichen Lebenssituationen und -phasen. Führung, Vertrieb, Life!

Sie erhielt Auszeichnung wie den „Fox Performance Award“, den „Top Dog Award“ für Unternehmensführung und Transparenz. Proven Expert verlieh ihr über mehrere Jahre Auszeichnungen als Exzellenter Dienstleister. Der Titel „Bestes Buch“ wurde vom Verlag Erfolgshoch für das Buch „GEDANKENHYGIENE“ verliehen, die Auszeichnung „Excellence Experience“ vom Expertenportal sowie im Jahr 2026 der Award „Unternehmen der Zukunft“ vom Deutschen Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung GmbH.

Verfügbarkeit:

„GenussHappen II – „Nicht für nebenbei!“ ist ab dem 25.02.2026 in allen Buchhandlungen sowie online erhältlich. Für weitere Informationen und um das Buch zu bestellen, besuchen Sie bitte:

https://reginalehrkind.de/

https://www.christine-carus.de/

www.bod.de

Die BuchWerkstatt begleitet und unterstützt Unternehmer:innen, Expert:innen, Trainer:innen, Coaches in dem Prozess des Buchschreibens, damit sie mit ihrer Expertise sowie Struktur und Leichtigkeit ihr Sachbuch schreiben können.

Mit einer durchdachten und individuellen Anleitung werden die angehenden Autor:innen von der Idee bis zum eigenen Buch unterstützt.

Ein Buch ist der beste Weg sich als Expert:in zu positionieren und unterstützt gleichzeitig das eigene Marketing. Ein Buch schafft bei Kunden Grundvertrauen in ihr Wissen. Es wird Ihnen helfen mit ihrem Angebot Menschen zu erreichen! Das Buch wird Türen öffnen!

