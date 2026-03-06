Piumer Fotobox bringt KI-Face-Swap auf Events

Piumer Fotobox setzt auf KI-Face-Swap: Kunden laden eigene Motive, integrieren Gesichter per Klick, mit Branding & QR-Download aufs Smartphone. Viele Motto-Prompts!
Piumer Fotobox erweitert sein Angebot um eine neue KI-Funktion mit Face Swap: Kundinnen und Kunden können eigene Bilder und Motive einfügen und anschließend Gesichter per KI in diese Vorlagen integrieren. So entstehen in Sekunden personalisierte Event-Fotos – ideal für Firmenkunden, Messen und Markenaktivierungen, bei denen das eigene Branding sichtbar im Mittelpunkt stehen soll.
Eigene Motive rein – Gesichter rein – fertig
Mit der neuen KI-Face-Swap-Funktion lassen sich Corporate-Design-Motive, Kampagnenvisuals oder Messe-Key-Visuals als Vorlagen nutzen. Gäste werden dadurch selbst Teil der Markenwelt – ohne aufwendige Technik oder komplizierte Prozesse. Die Fotobox wird so vom klassischen Foto-Tool zum interaktiven Erlebnis, das Aufmerksamkeit schafft und nachhaltig im Gedächtnis bleibt.
Perfekt für Firmenkunden: Branding, Kampagnen und Sponsorings
Gerade für Unternehmen zählt, dass jedes Foto nicht nur ein Andenken ist, sondern auch als markenkonformer Content funktioniert. Piumer Fotobox macht das besonders flexibel: Statt nur mit Standardrahmen oder Logos zu arbeiten, können Unternehmen eigene Bildwelten bereitstellen – zum Beispiel Produktmotive, Key Visuals, Team-Slogans oder Sponsorenlayouts. Das Ergebnis: Inhalte, die sich nahtlos in Marketing, Social Media und interne Kommunikation integrieren lassen.
Sofort teilen: Download per QR-Code aufs Smartphone
Nach dem Foto und der KI-Verarbeitung können Gäste ihre Ergebnisse direkt per QR-Code auf das Smartphone laden. Das macht die Übergabe schnell, kontaktlos und unkompliziert – und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Bilder sofort geteilt und weiterverbreitet werden.
Viele Motto-Prompts für unterschiedlichste Events
Neben individuellen Vorlagen bietet Piumer Fotobox eine große Auswahl an Motto-Prompts. Damit können Fotos je nach Anlass in verschiedene Looks und Themenwelten transformiert werden – von seriös und business-tauglich bis kreativ, ausgefallen und party-ready. So entsteht Abwechslung für Gäste und ein zusätzlicher Spaßfaktor, der das Event aufwertet.
„Mit dem KI-Face-Swap holen wir noch mehr aus der Fotobox heraus: Unsere Kunden bringen ihre eigenen Motive mit – und die Gäste werden in Sekunden Teil davon. Das ist Branding zum Mitnehmen.“
