Von der Praxis auf die große Bühne: Ulrike Mönkemöller spricht für mehr Leichtigkeit im Leben.

Viele Menschen haben etwas zu sagen-doch nur wenige nutzen ihre Stimme wirklich. Stand-Up Speaking verbindet innere Klarheit mit Bühnenpräsenz und macht Botschaften kraftvoll hörbar.

Stuttgart/Frankfurt, März 2026 – Expertin für Lebensleichtigkeit, Coachin, Autorin und Keynote-Speakerin Ulrike Mönkemöller nimmt an den ersten Deutschen Meisterschaften im Stand-Up-Speaking teil, die im Rahmen der SpeakerStars-Bühne stattfinden. Die Veranstaltung bietet eine neue kulturelle Bühne für starkes, authentisches öffentliches Sprechen und findet vom 20.-21. März 2026 im H+ Hotel Bad Soden bei Frankfurt statt.

Stand-Up-Speaking ist ein frisches Format, das die pointierte Kraft des klassischen Stand-Ups mit inspirierendem Inhalt verbindet: Persönliche Wahrheiten, klare Botschaften und direkte Verbindung zum Publikum stehen im Mittelpunkt. Die Meisterschaften würdigen diese neue Form der Bühnenkunst: Jeder Vortrag dauert 2 Minuten, in denen es darum geht, mit Präsenz, Klarheit und Echtheit zu überzeugen.

Als Teilnehmerin der ersten deutschen Meisterschaften bringt Ulrike Mönkemöller mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung auf die Bühne: Seit 31 Jahren arbeitet sie als Heilpraktikerin mit eigener Praxis in der Region Stuttgart, ist Expertin für Leichtigkeit im Leben und Energiebalance, Coachin, Keynote-Speakerin sowie Autorin von zwei Büchern. Zu ihren Publikationen zählen Werke im Bereich Transformation und Bewusstseinsentwicklung, die Menschen auf ihrem Weg zu innerer Freiheit und authentischer Lebensgestaltung begleiten.

In ihrer Karriere hat Mönkemöller oft Menschen ermutigt, ihre innere Stärke zu erkennen und ihre Stimme sichtbar zu machen. Mit ihrer Teilnahme an den Stand-Up-Speaking Meisterschaften setzt sie nun ein klares Zeichen: Wirkung entsteht dort, wo Menschen mutig ihre Botschaft teilen – auf Augenhöhe, nah am Publikum, ehrlich und direkt.

„Ich freue mich riesig auf diese Bühne. Stand-Up-Speaking bedeutet für mich nicht nur, zwei Minuten zu sprechen – sondern in diesen Minuten Herzen zu berühren, Klarheit zu schaffen und Verbindung zu schaffen“, so Mönkemöller über ihren Auftritt.

Die Deutschen Meisterschaften im Stand-Up-Speaking verbinden Wettbewerb und Entwicklung: Neben dem Live-Auftritt erwartet die Teilnehmer ein ganztägiger Inspirationstag und professionelle Workshops, die Rede-Techniken, Bühnenpräsenz und Storytelling vertiefen.

Die Naturheilpraxis wurde 1995 in Stuttgart gegründet.

Umzug nach Waldenbuch 1997.

Umzug nach Leinfelden-Echterdingen 2018 und hinzufügen des Namen KOKON-Raum für ganzheitliche Gesundheit und Metamorphose.

In Kursen live und online, sowie in 1:1 Begleitungen, werden Heilungsprozesse von Ulrike Mönkemöller angeregt und unterstützt.

Ganzheitliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und Energiebalance, sowie menschliche Metamorphose sind wesentliche Themen.

Autorin seit 2022

Keynote-Speakerin seit 2024



