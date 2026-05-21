Wenn Expertise sichtbar wird: U. Mönkemöller aus Echterdingen setzt mit Buchkapitel ein starkes Zeichen

Veränderung ist möglich.

Meist entsteht der Wunsch danach, wenn das Leben nicht mehr rund läuft.

Manche Menschen arbeiten im Stillen an ihrer Expertise. Andere gehen den entscheidenden Schritt weiter und machen ihr Wissen sichtbar. Ulrike Mönkemöller aus Leinfelden-Echterdingen gehört eindeutig zur zweiten Kategorie. Mit einem eigenen Kapitel im Sammelband _“Experts to Excellence – Die Ideen von Europas besten Expert:innen“_ positioniert sich Ulrike Mönkemöller eindrucksvoll als Persönlichkeit mit Substanz, Klarheit und Wirkung.

Im Mittelpunkt des Kapitels steht das Thema „Das Wunder der Transformation“. Was Ulrike Mönkemöller dabei besonders macht, ist die Fähigkeit, fundiertes Fachwissen mit echten Erfahrungen und einer klaren Haltung zu verbinden. Statt oberflächlicher Ansätze liefert Ulrike Mönkemöller greifbare Perspektiven, die nicht nur inspirieren, sondern Orientierung geben. Es wird spürbar, dass hier jemand schreibt, der nicht nur über ein Thema spricht, sondern es lebt.

Dieses Kapitel ist mehr als nur ein Teil eines Buches. Es ist Ausdruck einer klaren Positionierung und eines konsequent aufgebauten Profils. Ulrike Mönkemöller zeigt damit eindrucksvoll, wofür sie steht und welchen Unterschied die eigene Arbeit macht. Genau diese Kombination aus Expertise, Persönlichkeit und Mut zur Sichtbarkeit hebt Ulrike Mönkemöller deutlich hervor.

Der Sammelband selbst vereint ausgewählte Expertinnen und Experten aus ganz Europa und wird vom Expertenportal herausgegeben. Ziel ist es, Stimmen sichtbar zu machen, die etwas bewegen wollen. Dass Ulrike Mönkemöller Teil dieses Kreises ist, unterstreicht die besondere Qualität und Relevanz der eigenen Arbeit.

Ein weiterer Höhepunkt ist der Rahmen der Veröffentlichung. Das Buch erscheint im Oktober 2026 auf der Frankfurter Buchmesse, der weltweit wichtigsten Plattform für Literatur, Ideen und gesellschaftliche Impulse. Für Ulrike Mönkemöller bedeutet das nicht nur eine Veröffentlichung, sondern Präsenz auf einer Bühne, auf der die einflussreichsten Stimmen zusammenkommen.

Für Ulrike Mönkemöller selbst ist diese Veröffentlichung ein klares Statement:

„Das Leben darf leicht sein.“

Mit dem Kapitel in _“Experts to Excellence“_ zeigt Ulrike Mönkemöller aus Leinfelden-Echterdingen eindrucksvoll, was möglich ist, wenn fachliche Exzellenz auf den Mut trifft, sichtbar zu werden. Eine Persönlichkeit, die nicht nur mitredet, sondern Impulse setzt und nachhaltig Wirkung hinterlässt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KOKON Ulrike Mönkemöller

Frau Ulrike Mönkemöller

Am Ziegelrain 1

70771 Leinfelden-Echterdingen

Deutschland

fon ..: +491728893234

web ..: https://www.naturheilpraxis-moenkemoeller.de/

email : ulrike@naturheilpraxis-moenkemoeller.de

Die Naturheilpraxis wurde 1995 in Stuttgart gegründet.

Umzug nach Waldenbuch 1997.

Umzug nach Leinfelden-Echterdingen 2018 und hinzufügen des Namen KOKON-Raum für ganzheitliche Gesundheit und Metamorphose.

In Kursen live und online, sowie in 1:1 Begleitungen, werden Heilungsprozesse von Ulrike Mönkemöller angeregt und unterstützt.

Ganzheitliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und Energiebalance, sowie menschliche Metamorphose sind wesentliche Themen.

Autorin seit 2022

Keynote-Speakerin seit 2024



Pressekontakt:

Naturheilpraxis Ulrike Mönkemöller

Frau Ulrike Mönkemöller

Am Ziegelrain 1

70771 Leinfelden-Echterdingen

fon ..: +491728893234

email : ulrike@naturheilpraxis-moenkemoeller.de

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