So schmeckt Irland! 7 geniale Fingerfood-Ideen von der grünen Insel

Sieben irische Fingerfood-Rezepte von Finnegan Events – herzhaft, einfach zubereitet, mit Kartoffeln, Käse und irischem Flair.

Einfach mal was ganz Neues machen! Unsere 7 Fingerfood-Ideen bringen Sie und Ihre Gäste auf die grüne Insel, wo die Geschmacksknospen in salziger Meeresluft erblühen. Irisches Fingerfood zeichnet sich durch seine äußerst appetitliche, herzhafte Note aus. Die Häppchen lassen sich meistens ganz einfach und schnell zubereiten; dabei dominieren Kartoffeln und Käse – sehr gern auch irischer Cheddar. Ein gutes Guinness muss dazu natürlich nicht unbedingt sein, hebt aber die Laune ungemein und passt hervorragend zum Lokalkolorit.

Bei Finnegan Events führt jede Duftspur bis nach Irland, ob nun die Mini Sausage Rolls die Geschmacksknospen kitzeln oder die Potato Bites ihren delikaten Charme entfalten. Als erfolgreicher Eventservice zelebrieren wir mit unserer Kundschaft seit 1997 das pure Leben – und wissen, wie eine richtig gute Party schmecken muss.

? Finnegan Events richtet Partys und Events (fast) jeder Art aus

? Wir sorgen fürs Ambiente, das Catering und die Musik

? Sie können bei uns auch Personal & Barkeeper mieten

? Der Irische Abend ist mit uns auf jeden Fall geritzt

? Liebend gern realisieren wir aber auch viele andere Themen

Vom Sektempfang bis zum letzten Gläschen im Morgengrauen sind wir Ihr fleißig-kreativer Partner.

Unsere 7 Fingerfood Rezepte, die jede Party richtig lecker machen

1. Irish Nachos

_Besonderheit: Kartoffelscheiben ersetzen bei den irischen Nachos die sonst üblichen Tortilla-Chips: War klar!_

Die Scheiben aus festkochenden Kartoffeln werden tüchtig mit Salz, Pfeffer, Paprika, Rosmarin und Thymian gewürzt. Dazu etwas Olivenöl und erst einmal knusprig backen. Danach mit Speck und irischem Cheddar bestreuen und zurück in den Ofen, bis der Käse geschmolzen ist.

Gern mit frischen Frühlingszwiebeln und Sour Cream servieren. Wer da widerstehen kann, hebe die Hand!

2. Irische Sausage Rolls

_Besonderheit: Die herzhaften Blätterteigrollen sind aus den irischen Bäckereien und Pubs als schnelles Fingerfood kaum mehr wegzudenken_. _Warum, wird beim Genuss schnell klar!_

Für die Füllung Zwiebeln mit ein wenig Butter glasig dünsten, abkühlen lassen, dann Wurstbrät, Semmelbrösel, Salz, Pfeffer, frische Kräuter nach Belieben und gern etwas Senf dazu. Anschließend den Blätterteig auf dem vorbereiteten Backblech ausrollen, in zwei bis drei Streifen schneiden und die Füllung in einer Reihe in der Mitte jeden Streifens verlegen. Die Ränder des Blätterteigs mit verquirltem Ei bestreichen, die Teigstreifen über die Füllung zusammenklappen und an den Rändern mit der Gabel festdrücken. Oberseite mit Ei bestreichen, mit dem Messer Schlitze einritzen und ab in den Ofen!

Goldbraun gebacken servieren, vorzugsweise mit würzigem Senf oder leckerem Tomaten-Relish.

3. Reuben Egg Rolls

_Besonderheit: Der Knuspereffekt der Frühlingsrolle kommt hier im Mix mit dem klassischen Reuben-Sandwich. Eine Spezialität aus US-amerikanischen Irish Pubs, vor allem für den St. Patrick’s Day! _

Gekochtes, zerkleinertes Corned Beef mit Schweizer Käse, abgetropftem Sauerkraut und Thousand Island Dressing mischen. Frühlingsrollenteigblätter auf die Arbeitsplatte und 2 bis 3 Esslöffel Füllung in die Mitte geben. Eine Ecke über die Füllung schlagen, Seiten einklappen und dann stramm rollen. Die Spitze mit Wasser befeuchten, um sie hinterher zum Versiegeln festzudrücken. Egg Rolls portionsweise in Öl goldbraun frittieren und vor dem Servieren gut abtropfen lassen.

Fürs intensive Irland-Aroma empfehlen wir, etwas feingeschnittenen, frischen Kohl mit in die Füllung zu geben.

4. Potato Bites

_Besonderheit: Eine weitere leckere amerikanisch-irische Fusion aus klassischen Potato Skins mit Corned Beef und dem beliebten Cheddar Käse. Ein Mini-Partysnack, der auch vegetarisch wunderbar funzt! _

Zuerst die Kartoffeln mit Schale kochen, bis sie weich sind, aber nicht zerfallen. Jetzt die Kartoffeln halbieren und eine dünne Scheibe jeweils vom runden Boden abschneiden, um die Hälften zum Stehen zu bringen. Vorsichtig mit dem Löffel zu 2/3 ausschaben, das ausgekratzte Fruchtfleisch mit gewürfeltem Corned Beef, geriebenem Cheddar, geschmolzener Butter, Salz und Pfeffer vermengen. Danach die Masse mit einem Esslöffel Sour Cream zurück in die Kartoffelhälften füllen und etwas anhäufen. Backen, bis der Käse schmilzt und leicht goldbraun wird.

Für Genießer die Potato Bites mit einem Klecks Sour Cream und Schnittlauch garnieren. Sieht hübsch aus und schmeckt einfach mmmmmh!

5. Guinness Beer Cheese Dip

_Besonderheit: Der echt irische Dip eignet sich als herzhafter Sidekick für Baguette, Gemüse, Brezeln und vielem mehr. Ausprobieren, für warmes oder kaltes Fingerfood, und überraschen lassen! _

Am Anfang die Mehlschwitze ansetzen, dann langsam unter Rühren etwas Guinness-Bier hinzugeben. Anschließend ein wenig Milch einrühren und bloß keine Klümpchen zulassen. Alles kurz köcheln lassen, dann die Hitze herunterregeln und den geriebenen Cheddar nach und nach einrühren, bis eine glatte Sauce entsteht. Mit Knoblauchpulver, Cayenne-Pfeffer, Salz, Pfeffer, Worcestershire-Sauce und Senf abschmecken.

Noch cremiger wird der Dip mit Frischkäse statt mit Cheddar. Aber dann ändert sich auch der Geschmack. Im Zweifelsfall beides mal machen und vergleichen.

6. Colcannon Puffs

_Besonderheit: Klassisches irisches Colcannon, das ist cremiges Kartoffelpüree mit aromatischem Grünkohl und Cabbage. Hier werden daraus knusprige Bällchen für den kleinen Hunger. Was in der Welt könnte dagegensprechen? _

Kartoffeln schälen, kochen und stampfen, um ihr Püree mit blanchiertem Kohl, Frühlingszwiebeln, flüssiger Butter, Salz, Pfeffer, Muskat und geriebenem Cheddar zu mischen. Rohes Ei dazugeben, kräftig durchkneten und zu Bällchen formen. Die nun fast fertigen Puffs von allen Seiten im Paniermehl wenden und im Ofen goldbraun backen.

Statt Grünkohl lässt sich als Zutat auch problemlos Wirsing verwenden: Das One-Bite-Fingerfood am besten auf einem rustikalen Holzbrettchen anrichten und großzügig mit Petersilie oder Schnittlauch bestreuen – für den passenden Hauch Grün._ _

7. Mini Shepherd’s Pie Bites

_Besonderheit: Der Klassiker Shepherd’s Pie hat einen kleinen Bruder bekommen, der jeden Gast in Entzücken versetzt. Eine kleine Portion fürs Buffet – aber mit vollem Geschmack!_

Das Muffinblech endlich mal wieder aus dem Küchenschrank holen und es gründlich einfetten. Nach Wahl einen Mürbeteig, Keksteig oder Blätterteig zubereiten und ausrollen. Daraus Kreise ausstechen, die etwas größer sind als die Muffinmulden, und die runden Teigstücke in die einzelnen Formen drücken, um sie kurz im Ofen anzubacken. Hackfleisch anbraten, Zwiebeln und Karottenstücke darin andünsten, um anschließend Tomatenmark, Brühe, Worcestershire-Sauce, Salz, Pfeffer und Thymian beizufügen. Nach dem Köcheln Speisestärke binden und Tiefkühlerbsen hinzugeben. Die Mischung in die Teigförmchen füllen, mit dem Spritzbeutel Kartoffelbrei aufspritzen und darauf Cheddar-Käse streuen. Im Ofen goldbraun backen, abkühlen lassen und aus der Form lösen.

Stellen Sie Glasschälchen mit verschiedenen Dips dazu, wie zum Beispiel Sour Cream, BBQ-Sauce oder Burger Sauce speziell für den Kindergeburtstag: Das hebt die gute Bewertung sogar noch an!

Finnegans Tipp: Irland lockt viel mehr als nur den Gaumen

Irland und Sinnesfreuden, das ist ein oft unterschätztes Paar. Nicht nur der Gaumen hat seine Lust an der grünen Insel, auch die Seele ist von der Feierfreude und der herrlichen Musik betört. Finnegan Events bringt Irland auf Ihre Veranstaltung, und zwar in allen von Ihnen gewünschten Details, von den Fingerfood-Ideen und der kompletten Ausstattung über die Musiker bis hin zur Veranstaltungstechnik. Auch die Snacks und Getränke bereitet uns Team liebevoll vor.

Sprechen Sie mit uns über Ihr nächstes Event

– egal welcher Anlass, ob klein oder groß! Wir machen garantiert ein unvergessliches Ereignis daraus. Übrigens: Unser Team ist auch erfolgreich in der Boerboel-Zucht aktiv und bringt seit vergangenem Jahr Qualitäts-Hundefutter aus den Niederlanden auf den deutschen Markt. Der Name ist Programm: Puro.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Finnegan Events

Herr Christoph Rehak

Untertorstraße 45

63688 Gedern

Deutschland

fon ..: +49 (0) 60 45 / 955 115

web ..: https://finnegan-events.de/

email : info@guiness-stand.de

Finnegan Events & the littlest mobile Irish Pub – Feiern wie die Ir(r)en. Wann buchen Sie uns für Ihre Party?



Pressekontakt:

Textwerkstatt Alber

Herr Fabian Philip Alber

Alte Kreipe 2

06493 Ballenstedt

fon ..: +49 176 3643 4261

email : info@textwerkstatt-alber.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.